وزير الداخلية بشأن الاحتجاجات في هوانكايو: «إنهم ليسوا مزارعين أو ناقلين، إنهم مخربون ومجرمون»

انتقد وزير الداخلية ألفونسو شافاري الاحتجاجات والحصار والإغلاق النقل في Huancayo، في منطقة Junín، بسبب قائمة المطالبات التي لدى شركات النقل والمزارعين مع حكومة بيدرو كاستيلو على الرغم من تركيب طاولة عمل مع ممثلي السلطة التنفيذية للتوصل إلى اتفاق.

«المحتجون ليسوا مزارعين، إنهم ليسوا ناقلين؛ إنهم مخربون ومجرمون كسرت ثلاثة جدران وكسروا باب المدرج. أنت تحاول تهدئتهم. انهم يهاجمون رجال الشرطة بالحجارة، والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع فقط للسيطرة عليهم».

وكان رئيس الداخلية قد حضر مع وفد مجلس الوزراء للتحدث مع قادة النقابات العمالية. وكان هناك أيضا وزراء العدل، فيليز شيرو؛ والطاقة والمناجم، كارلوس بالاسيوس؛ والاقتصاد، كارلوس غراهام، والتنمية الزراعية والري، أوسكار زيا. بالإضافة إلى ذلك، يرافقهم أيضًا نائب وزير PCM، خيسوس كيسبي، وبعض أعضاء الكونغرس والكاردينال بيدرو باريتو. طلب الرئيس بيدرو كاستيلو من هذا الأخير أن يكون حاضرا عندما طلب من رئيس أساقفة هوانكايو كوسيط.

وقد ذكر وزير الزراعة، أوسكار زيا، أنهم أقاموا طاولة حوار شارك فيها «الممثلون الحقيقيون لأشقائنا»، الذين سيسعون معهم إلى إيجاد حل. ومع ذلك، تستمر المظاهرات في شوارع هوانكايو.

«نريد حضور كاستيلو، لا نريد أن يأتي المهرجون (في إشارة إلى الوزراء). هذا ما يريده شعب هوانكايو»، قال أحد المواطنين لراديو Exitosa.

من جانبه، دعا مزارع بيدرو كاستيلو «كاذب» وذكر أن 'الزراعية الثانية الإصلاح هو الباطل الذي أنشأه رئيس الدولة, لأن وضع المزارعين لم يكن ليتحسن.

«لدينا رئيس كذب على جميع المنتجين. إنه رئيس كاذب، لا يحافظ على كلمته. نحن نعلم أن هذا التوقف إذا لم ندافع الآن مع إغلاق الطريق بأكمله، لأنه قد وصل بالفعل إلى أقصى الحدود. هو لم يمتثل لقد كان هذا الإصلاح الزراعي كذبة كاملة منذ بدايته. بدأوا يكذبون مع الإصلاح الزراعي الثاني. لقد خدعنا المنتجون. واعتقدنا انه، وهو رجل ريفي، سيفكر مثلنا».

Manifestaciones continúan en Huancayo. Foto: Redes sociales.

بيدرو كاستيلو

اعتذر بيدرو كاستيلو لشركات النقل والمزارعين العاطلين عن العمل لأنه أشار إلى أنهم يتقاضون رواتبهم احتجاج في منطقة جونين.

«أريد أن أوضح البلد وأريد أن أوضح لمواطني أنه عندما أخاطب الشعب البيروفي وفي بعض تلك التصريحات كان هناك سوء فهم ويجب أن أوضح ذلك من خلال الاعتذار أو مسامحة الشعب؛ يجب أن أفعل ذلك ألف مرة، لأنني لم يكن لدي أي شيء سيء. النوايا»، وقال خلال خطاب ألقاه في سان مارتن.

طلب المحتجون في جونين وجودهم على طاولة الحوار، لكنهم لم يشرحوا أي شيء بشأن هذه المسألة، فقد أعلنوا فقط أنهم قدموا تعليمات للوفد التنفيذي في هوانكايو لحل الإضراب على الفور.

وقال «اننى ارحب برغبة رئيس الوزراء ووزرائنا، وفى هذا الدور يجب ان اقول انه ليست هناك حاجة لعرقلة قناة اتصال، والقيام بذلك من خلال الحوار، وهنا مساحة للانفتاح فى هذه الحكومة، ولديهم ابواب المجلس الوطنى الصينى والوزارات ومكتب الرئاسة».

أخيرًا، دعا الحاكم البيروفي إلى إجراء حوار بين ممثلي السلطة التنفيذية وقادة النقابات في هوانكايو، على الرغم من أنهم يواصلون الإصرار على وجودهم في منطقة جونين.

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