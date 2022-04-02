أصبح شهر مارس أكثر الشهور عنفًا في تاريخ كوليما الحديث

العنف في كوليما لا يتوقف. أصبح شهر مارس أكثر الشهور عنفًا في تاريخ الكيان. في اليوم الحادي والثلاثين من الشهر، تم تسجيل 98 جريمة قتل متعمدة، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن الأمانة التنفيذية لنظام الأمن العام الوطني.

لكن يبدو أن الاتجاه لا يتحسن في أبريل، عندما كانت هناك جرائم قتل ومواجهات واكتشاف أجسام بشرية فقط في اليوم الأول.

توجد أربعة أكياس بلاستيكية في بلدية كوكيماتلان، التي تحتوي داخلها على بقايا بشرية. وفقا للتقارير، يمكن أن تكون جثث رجل وامرأة. تم الاكتشاف بعد شكوى مجهولة من أحد الجيران في منطقة مزرعة El Ranchito, حيث تم التخلي عن الضحايا.

في شرق المدينة، تم إطلاق النار على امرأة بشكل متكرر. وتقول وسائل الاعلام المحلية انها توفيت فى مستشفى اثناء علاجها.

في حدث آخر، في حي El Pedregal، في عاصمة كوليما، قتل رجل بالأسلحة النارية. أمام قصر بلدية كوليما، تم إطلاق النار على مالك البار. الضحية رجل أعمال مشهور في المنطقة. و وفقا لل تفاصيل, كان داخل متجره, عندما أطلق مسلحون النار عليه من مسافة قريبة. تم الإبلاغ عن حالته على أنها حساسة.

Colima se ha convertido en un paraíso de la violencia del CJNG (Foto:EFE/David de la Paz/Archivo) EFE

بسبب العنف الذي استمر في الكيان لمدة 50 يومًا، أصدرت حكومة الولايات المتحدة تنبيهًا بالسفر إلى كوليما.

«تشهد كوليما زيادة في العنف بين المنظمات الإجرامية، لا سيما في مدينة كوليما والمناطق الحضرية المحيطة بها. كان هناك إطلاق نار بين الجماعات الإجرامية في الأماكن العامة حيث أصيب المارة أو قتلوا»، يقرأ التنبيه الصادر عن السفارة الأمريكية في المكسيك.

استشارة السفر لوزارة الخارجية هي المستوى 4، مما يعني أنه لا يوصى بدخول الكيان بسبب ارتفاع مخاطر مواجهة المواقف المتعلقة بالجريمة، مثل الاختطاف.

إذا كنت بالفعل في الكيان، أوصت حكومة الولايات المتحدة بالعناية بالبيئة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات، وفي حالة الطوارئ، اتصل برقم 911.

بالإضافة إلى ذلك، ذكروا أنه يمكنهم أيضًا الاتصال بالسفارة الأمريكية والقنصليات في المكسيك عن طريق الاتصال (55) 8526 2561، للمكسيك؛ 1-844-528-6611، من ذلك البلد.

Una riña en el Tereso de Colima desató una guerra interna del CJNG (Foto: REUTERS) REUTERS

أدت معركة وقعت في 25 يناير في سيريسو دي كوليما إلى تمزق CJNG ضد فصيل Mezcales، الذي يقع معقله في المستعمرة المتجانسة. في ذلك اليوم، كانت هناك 12 جريمة قتل مرتبطة بالجريمة المنظمة في الكيان، تسعة منها وقعت في مركز السجن.

مر ما يقرب من أسبوعين وفي ليلة 7 فبراير كان هناك إعدامان وإصابات وإطلاق نار ضد منازل في العاصمة كما هو الحال في فيلا دي ألفاريز. في اليوم التالي، تم نشر ناركومانتاس التي أعلنت الحرب بقيادة كارتل كوليما المستقلة تحت قيادة خوسيه برنابي بريزويلا ميراز، المعروف باسم لا فاكا.

وخلال ذلك الأسبوع، اشتدت ليالي الإرهاب، والإعدام في منتصف النهار، ليلا أو عند الفجر، فضلا عن إطلاق النار وإغلاق الشركات والمدارس. ومنذ ذلك الحين حددوا الأعداء الذين سيهزمون في CJNG، والأخوة ألدرين ميغيل جاركين جاركين، وإل تشابارو و/أو تشاباريتو؛ بالإضافة إلى خوسيه دي خيسوس جاركوين جاركين، R32.

وقال مشغلو بريزويلا ميراز إن حلفائهم السابقين أمروا بإعدام الحاكم أنديرا فيزكاينو، لكن كارتل كوليما المستقل لم يوافق على تجنب النزاعات مع السلطات في حالة بهذا الحجم. على الرغم من أنهم منعوا ذلك إذا وقعت جريمة القتل، فإنهم سيسعون لإلقاء اللوم على قتلة لا فاكا.

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