Machismo, كراهية النساء والفضائح الكبرى الأخرى التي طاردت جرامي

Foto de archivo de lady Gaga actuando en la entrega de los premios Grammy en Los Angeles, California. Feb 10, 2019 REUTERS/Mike Blake

هذا الأحد القادم، 3 أبريل، سيعقد الإصدار 64 من جوائز جرامي، وهو أعلى حفل توزيع جوائز لأبرز الموسيقى المسجلة. ولكن مثل العديد من الأحداث الأخرى من هذا النوع، على مر السنين طغت على الجوائز التي قدمتها الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل في الولايات المتحدة بسبب العديد من الخلافات.

وهو أنه في السنوات الماضية تم انتقاد هذا الحفل بشدة لكونه متحيزًا جنسيًا. يمكن القول إن إحدى أهم اللحظات في هذه الاتهامات بدأت في عام 2018، عندما تميزت هذه الجوائز خلال حركة MeToo المعروفة بنقص النساء كمقدمات للحدث وكمرشحين.

حتى نيل بورترو، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل في الولايات المتحدة، اتخذ موقفًا بشأن هذه القضية خلال حفل غرامي لعام 2018، مشيرًا في خطاب مثير للجدل إلى أنه يجب على النساء «تحسين أدائهن».

El director fue sustituido en 2019(Foto: AP)

ولكن في مواجهة هذه التصريحات، لم يلتزم الفنانون الصمت. كانت هذه هي حالة المغنية من بينك التي أشارت إلى أنها اختلفت مع ما قيل خلال هذا الحدث: «نحن نساء الموسيقى لا نحتاج إلى المحاولة بجدية أكبر، لأن النساء حاولن بجد منذ بداية الزمن. لقد سيطرت النساء على الموسيقى هذا العام، وقد قاموا بعمل رائع»، قالت في ذلك الوقت من حسابها على تويتر.

بسبب الفضيحة العظيمة التي نشأت، أصدر بورترو بيانًا اعترف فيه بأن لديه «اختيارًا سيئًا للكلمات» وأكد أنه بالنسبة للطبعات القادمة، سيتم إنشاء فرقة عمل خاصة لمواجهة الاختلالات والحواجز التي منعت المرأة من أن تصبح أكثر نجاحًا في الموسيقى. صناعة.

ستكون هذه هي الخطوات الأخيرة لنيل المسؤول عن الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل، لأنه على الرغم من أنه بحلول عام 2019 تم تقديم جرامي من قبل أليسيا كيز وحتى ميشيل أوباما كانت على خشبة المسرح، بحلول أغسطس من ذلك العام، عززت ديبورا دوغان نفسها كأول رئيسة أنثى لجرامي في التاريخ، لتحل محل بورترو بشكل نهائي.

Deborah Dugan duró pocos a cargo de los Grammys (Foto: REUTERS/Mike Segar) REUTERS

على الرغم من أنه قد يبدو أنه من هذه النقطة، يمكن أن يتوقف الجدل حول الجوائز وستكون أكثر عدلاً للنساء، إلا أنه بعد بضعة أشهر من تعيينه، تم الإعلان عن فرض دوغان «مخرجًا إداريًا» «بأثر فوري» لمزاعم التحرش وادعاءات بيئة سامة أعمل من جانب عاملة.

عندما انتشر هذا الخبر، بعد وقت قصير ظهرت ديبورا في برنامج Good Morning America حيث ذكرت أن إبعادها لم يكن مجرد مصادفة، لأنها ذكرت أن شخصًا مهمًا حاول الإساءة إليها خلال حفل عشاء وكان هذا هو السبب الحقيقي وراء فقدانها لوظيفتها.

ومع ذلك, لم تنته عند هذا الحد لأن دوغان ذهب لاحقًا إلى الهيئات القانونية ورفع دعوى قضائية رسمية على المنظمة أمام لجنة فرص العمل المنصفة. هذا، قبل أيام قليلة من حفل توزيع جوائز جرامي 62. وادعى أن فصله حدث بعد الحديث عن التحرش الجنسي الذي تعرض له وعن الخوض في المخالفات التي يُزعم أنها موجودة في الترشيحات.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد تأجيل الحدث أكثر من مرة بسبب القيود بسبب جائحة COVID-19، سيعود عام 2022 في شكله وجهًا لوجه ويعد بمفاجأة المتفرجين بعرض رائع من السجادة الحمراء قبل دخول MGM Grand Arena في لاس فيغاس، للقيادة والعروض الموسيقية من قبل الفنانين في الوقت الحالي.

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