غاز البترول المسال يستمر في الانخفاض: الارتفاعات حسب الولاية من 3 إلى 9 أبريل

كما هو الحال في كل يوم سبت، تقوم لجنة تنظيم الطاقة (CRE) بتحديث جدول الأسعار القصوى التي سيتعين على الموزعين الخاصين لغاز البترول المسال التعامل معها في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من الدقيقة الأولى من يوم الأحد 3 أبريل وحتى السبت المقبل، 9 أبريل.

هناك أخبار جيدة للمكسيكيين, لأنه للأسبوع الثالث على التوالي ستنخفض تكلفة الوقود قليلاً بعد غزو الجيش الروسي لأوكرانيا أثار السعر في جميع أنحاء العالم في أواخر فبراير.

تختلف هذه المعدلات اعتمادًا على بلدية كل منطقة، ووفقًا للحكومة الفيدرالية، فإن الهدف من اللائحة هو التحكم في الأسعار و «منع إساءة استخدام الشركات» في مواجهة التضخم.

يجب أن نتذكر أنه في يوليو 2021 وصل متوسط التكلفة الوطنية إلى أعلى مستوى له في العام وتسبب في هذا «التنظيم»، مسجلاً عند 25.90 بيزو لكل كيلوغرام.

(Foto: especial)

مكسيكو سيتي: 23.98 دولارًا لكل كجم/12.95 دولارًا لكل لتر (باجو)

ولاية المكسيك: 24.55 دولارًا لكل كجم/13.26 دولارًا لكل لتر (وردة)

خاليسكو: 27.06 دولارًا لكل كجم/14.61 دولارًا لكل لتر (لأسفل)

نويفو ليون: 27.01 دولارًا لكل كجم/14.59 دولارًا لكل لتر (لأسفل)

غواناخواتو: 26.63 دولارًا لكل كجم/14.38 دولارًا لكل لتر (ارتفعت)

كويريتارو: 26.74 دولارًا لكل كجم/14.44 دولارًا لكل لتر (لأسفل)

بويبلا: 26.77 دولارًا لكل كجم/14.45 دولارًا لكل لتر (لأسفل)

هيدالغو: 26.74 دولارًا لكل كجم/14.44 دولارًا لكل لتر (لأسفل)

فيراكروز: 26.77 دولارًا لكل كجم/14.45 دولارًا لكل لتر (لأسفل)

دورانجو: 27.82 دولارًا لكل كجم/15.02 دولارًا لكل لتر (لأسفل)

تاماوليباس: 26.91 دولارًا لكل كجم/14.53 دولارًا لكل لتر (لأسفل)

تشيهواهوا: 27.36 دولارًا لكل كجم/14.77 دولارًا لكل لتر (لأسفل)

تشياباس: 25.96 دولارًا لكل كجم/14.02 دولارًا لكل لتر (لأسفل)

أواكساكا: 26.25 دولارًا لكل كجم/14.17 دولارًا لكل لتر (لأسفل)

كوينتانا رو: 25.96 دولارًا لكل كجم/14.02 دولارًا لكل لتر (لأسفل)

للاطلاع على علامة التبويب الكاملة والمفصلة في كل بلدية، انقر هنا.

إذا وجدت أن وكيلك يقدم الوقود بسعر أعلى، يمكنك تقديم التقرير المقابل على denunciasgaslp@profeco.gob.mx

يأخذ تحديد الأسعار القصوى في الاعتبار معايير الكفاءة والتكلفة لكل نوع من أنواع المصانع، وربحية التوزيع، وتكلفة الضرائب، والكفاءة التكنولوجية وخصائص كل منطقة، من بين معايير أخرى.

(Foto: CDMX)

من جانبها، فإن أسعار الغاز Bienestar، العلامة التجارية لشركة Petroleos Mexicanos (Pemex) التي وصلت مؤخرًا إلى مكتب العمدة ألفارو أوبريغون، في CDMX، تبيع بسعر 400 بيزو لأسطوانة 20 كيلو و 600 لأسطوانة 30 كيلو. وفقًا لـ CRE، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للسعر 447.60 بيزو و 671.40 بيزو على التوالي.

بالإضافة إلى ألفارو أوبريغون، ركزت عمليات غاز بينستار حتى الآن على عاصمة البلاد: إزتابالابا، أزكابوتزالكو، تلاهواك، إزتاكالكو وميغيل هيدالغو.

لكن خطة الشركة الفرعية تهدف إلى تغطية جميع رؤساء بلديات مكسيكو سيتي بحلول نهاية الربع الأول من عام 2022 وتغطية بعض الولايات في وسط وجنوب شرق البلاد لبقية العام، على الرغم من أن أكبر التزام في الوقت الحالي هو فيراكروز وتاباسكو.

(Foto: Twitter/MayeliRuizO)

عقد النواب والجيران إغلاق رمزي في مستودع خزان الغاز بينستار, من المصفاة السابقة 18 دي مارزو, تقع في مكتب عمدة أزكابوتزالكو, في CDMX.

وقالت عضوة الكونغرس غابرييلا ساليدو: «كانت رائحة الغاز ثابتة ودائمة لعدة أشهر».

من جانبها، علقت روزاريو دياز، جارة كولونيا سان دييغو أوكويواكاك، بأن رائحة الدبابات أكثر وضوحًا في الليل. وقالت: «أستيقظ لفحص موقدي، تماما مثل الجيران الآخرين والخوف يغفو ولا يستيقظ».

تم الإغلاق دون التأثير على أنشطة المصفاة السابقة، التي يحرسها الحرس الوطني.





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