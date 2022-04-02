جبهة الدفاع الزراعي جونين: «الاجتماع مع الوزراء لن يبدأ، إذا لم يصحح الرئيس نفسه»

قال رئيس جبهة جونين للدفاع الزراعي، أنجيل ميساياوري، إن لديهم كل استعداد للحوار مع الحكومة، لكنهم أكدوا أنهم يتوقعون من الرئيس بيدرو كاستيلو أن يصحح نفسه أولاً ويعتذر ل قولهم إن التعبئة كانت بقيادة «زعماء العصابة» الذين «حصلوا على أجر».

واضاف «ان اجتماع يوم السبت مع الوزراء لن يبدأ ما لم يصحح الرئيس كاستيلو نفسه اولا. لقد أبلغنا ذلك بالفعل لممثلي الحكومة».

«دعونا يتم تصحيحه، بسبب ذلك ذكر أنه أشار إلى أن الطرق مسدودة من قبل قادة العصابة الذين يتقاضون أجورا. نحن لسنا قادة العصابة، هذا مصطلح إجرامي. نحن قادة، حتى، كان لدينا بالفعل طاولة عمل مع هذه الحكومة».

وأوضح الزعيم أنه بعد توقف في Jauja في نوفمبر 2021، أنشأ المزارعون طاولة عمل مع وزارة الزراعة، لكن كل شيء تغير عندما تولى أوسكار زيا (بيرو الحرة) المحفظة. حددت زيا حصة من المسؤولية السياسية عن هذا الإضراب الإقليمي في جونين، الذي يبلغ عمره الآن ستة أيام في 2 أبريل.

كما أشار ميسايور إلى أنه قبل شهر كان هناك إضراب زراعي في تارما ولم يكن هناك رد من الحكومة.

التقدم في الحوار

وأشار إلى أن هناك بالفعل تقدما في الحوار مع ممثلي الحكومة. وسيكون هناك حتى مسودة سجل، والتي يمكن التوقيع عليها يوم السبت لإعادة طاولة العمل مع وزارة العمل (MTPE).

وبالإضافة إلى ذلك، أقر بأن الحوار متاح من وزارة الداخلية (مينينتر) ونائب وزارة النقل. كما حدد أن عضو الكونغرس الوحيد الذي ينسق معهم هو إيليش لوبيز، من بنك العمل الشعبي.

ما هي مطالبك؟

لدى المحتجين أربعة مطالب ينفذون من أجلها هذا الإضراب الزراعي والنقل الإقليمي في جونين، كما حدد أنجيل ميساياوري.

1. انخفاض سعر الأسمدة.

2. انخفاض سعر الوقود.

3. حدد سعرًا مرجعيًا للحليب.

4. إعادة هندسة البنك الزراعي.

وأشار ميساياوري إلى أن هذه النقاط الأربع ستكون موضوع حوار يوم السبت 2 مارس مع وصول الوزراء إلى هوانكايو. وبعد هذه المحادثات، يمكن التوصل إلى اتفاق والسماح للحكومة من 15 إلى 30 يوما لإصدار اللوائح اللازمة لتلبية مطالبهم.

وفقًا للزعيم، قد يكون هذا هو الطريق لوقف البطالة. لكنهم يتوقعون أولاً أن يعتذر الرئيس كاستيلو علنًا للمواطنين الذين يلتزمون بالشلل.

نهب وتدمير أجهزة الصراف الآلي في HUANCAYO

كان Huancayo، في قسم Junín، مسرحًا للنهب للعديد من المتاجر و تدمير أجهزة الصراف الآلي والمرافق العامة في اليوم الخامس من الاحتجاج، الجمعة، 1 أبريل.

خرج مئات الأشخاص للانضمام إلى احتجاج الناقلين في هوانكايو وتجمعوا خارج بلدية المقاطعة، حيث بدأوا في إلقاء الحجارة وكسر النوافذ في هذا المبنى. تم اجتياح الشرطة الوطنية مؤقتًا وإبقائها تحت حراسة البلدية والحكومة الإقليمية في جونين.

وبينما كان ذلك يحدث، دخل عشرات الأشخاص إلى محلات السوبر ماركت ونهبوها، دون أن ينجح أي شخص في إيقافها. وبالمثل، تم الإبلاغ عن أضرار في مكاتب البنوك وأجهزة الصراف الآلي على Calle Real، أحد الشوارع الرئيسية في مدينة هوانكايو.

وقال رئيس منطقة شرطة جونين، كولين سين جالفان، للقناة إن إن، في الوقت الحالي، هناك عشرة محتجزين بسبب الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

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