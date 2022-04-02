صحفي في L'Equipe: «إنه لمن دواعي سروري دائمًا رؤية بيرو في كأس العالم»

صباح يوم الجمعة، عرفت بيرو في المجموعة التي ستتغلب على الفائز الآسيوي في بطولة كأس العالم قطر 2022. ولدهشة الكثيرين، سيواجه المنتخب البيروفي فرنسا والدنمارك مرة أخرى، وكما تتذكر، كان كلا الفريقين منافسينا في كأس العالم الأخيرة. حدث.

وبهذه الطريقة، ستنضم بيرو للفوز على الفائز بأستراليا والإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة D جنبًا إلى جنب مع فرنسا والدنمارك وتونس في كأس العالم 2022 في قطر.

وستكون أول مباراة لبيرو في كأس العالم 2022 في قطر مع فرنسا، لذلك دعا إنفوباي خوسيه باروسو، الصحفي من L'Equipe لتزويدنا بتفاصيل حاضر بطل العالم الحالي،

«إذا اجتازت بيرو مباراة فاصلة، أعتقد أننا سنعتبرها الفريق الثالث أو الرابع في هذه المجموعة. صنعت الدنمارك كأس يورو رائعة وهي صلبة جدًا. من جانبها، لا تحظى تونس بوقت رائع (الدور ربع النهائي في كأس إفريقيا)، لكننا ما زلنا نراها كفريق ذو جودة، أفراد مثل الخزري الذين نعرفهم جيدًا في الدوري الفرنسي»، قال خوسيه باروسو لـ Infobae.

«علينا أن نكون حذرين مع بيرو، لأننا لعبنا في عام 2018، وقبل كل شيء نعرف نتائجهم منذ هذه المباراة في كأس أمريكا، ولكن، لذلك، أعتقد أنه إذا نظرنا إلى التعادل، فإننا سنضعها على مستوى تونس أكثر أو أقل، لأن لديها عدد أقل من الأفراد التي نعرفها».

فرنسا هي المفضلة لمجموعته

بالنسبة للصحفي الفرنسي خوسيه باروسو، فإن اختياره متقدمًا بخطوات على الاختيارات الأخرى. وقال باروسو انفوباي «ما هو مؤكد هو انه اليوم في فرنسا يعتبر قرعة» جيدة «ومن الواضح ان فرنسا تفضل ان تنهي المركز الاول في المجموعة».

«بالنسبة لنا، على الرغم من بطولتهم الأوروبية، ليس هناك شك: الهدف ليس سوى الفوز ونرى فرنسا كواحدة من المفضلين. لدينا بعض المشاكل الدفاعية الصغيرة - نحن لسنا صلبين كما كنا في عام 2018، ولكن مع مثل هذه الأفراد، مع مثل هذا Mbappé الاستثنائي، لا يمكن توقع نتيجة أخرى، «خوسيه باروسو، الصحفي في L'Equipe، قال إنفوباي.

النسخة الجديدة من فرنسا

عندما سئل عن الإصدار الجديد من الفريق بقيادة ديدييه ديشامب، قدم باروسو تفاصيل حول هذا الموضوع. «ليس كثيرا، أكبر تغيير هو أنه يلعب الآن مع نظام آخر 3-4-2-1، مع مبابي من '9' أو 3-4 -1-2، مع مبابي وبنزيمة يجري النقاط وغريزمان من '10′. على الهامش, هيرنانديز الآن في الحادي عشر وعلى اليمين هناك القليل من الشك بين بافارد وملف تعريف أكثر هجومية مثل كومان. وفي الوقت نفسه، في الدفاع، يدخل Kimpembe باريس سان جيرمان الحادي عشر، وإلا، لا شيء جديد، لأنه في القوس هو Lloris والخلفية المركزية مع فاران بجوار Kimpembe. ويتكون الثنائي من نشرة الاسترداد من بوغبا وكانتي»، وأضاف.

وأخيرا، سئل عما إذا كان يفضل أستراليا أو بيرو كمنافس في كأس العالم قطر 2022 وقال ما يلي. «لا أعرف مستوى الفرق الأخرى جيدًا، لذلك لا يمكنني إخبارك، لكن أستراليا بلد ذو تاريخ أقل، ولكنه تقليد رياضي رائع. من جانبها، من دواعي سروري دائمًا رؤية بيرو في كأس العالم»، قال خوسيه باروسو.

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