JB على ATV المحاكاة الساخرة صفعة ويل سميث في وجه كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022

ذهبت النسخة 94 من حفل توزيع جوائز الأوسكار في جميع أنحاء العالم. الضربة التي أعطاها ويل سميث لكريس روك للسخرية من زوجته جادا بينكيت سميث, منظمة الصحة العالمية يعاني من مرض يسبب تساقط الشعر، وكان أكثر ما تحدث عنه الليل. لم تكن المحاكاة الساخرة للمواجهة طويلة في المستقبل، وبالطبع، لم تكن بلادنا بعيدة عن الركب.

هذا السبت, أبريل 2, سيقدم JB على ATV رسمًا خاصًا به من خلال إشارة ATV. تم بث الإعلان التشويقي الأول من خلال عرض Magaly Medina, حيث شوهد كارلوس فيلشيز وهو يلعب دور سميث, الممثل الأمريكي الذي لديه فقط استقالة من أكاديمية هوليوود. مارتين فارفان هو كريس روك ودايانيتا هي الممثلة التي لم تأخذ نكتة الممثل الكوميدي بشكل جيد.

وتشارك أيضا غابرييلا سيربا، والتر «كاشيتو» راميريز، داني روزاليس، جواو كاستيلو وخورخي. بينافيدس، في دوره رامبو، كحاضرين محرجين للحفل. سيكونون مسؤولين عن المشاهدة والتدخل في المعركة المثيرة للجدل لممثلي هوليوود.

«حياتي، كيف حالك، حبيبتي. كم أنت جميل! لقد أخبروني بالفعل أنك ستلعب دور البطولة في الجزء الثاني من Megamente، هاهاها. كيف لطيف! «، مازحا كريس روك البيروفي حول الصلع الخيالي لديانيتا، الذي اضطر إلى مواجهة عدد قليل من الأصدقاء خلال الرسم التخطيطي الممتع لتجنب ترك الشخصية.

«هل أزعجك يا حبي؟» ، سأل فيلتشيز، وترك دفاعا عن زوجته بعد ثوان مع صفعة إلى مارتين فارفان. لكن الشيء لم يتوقف عند هذا الحد، لأن الفكاهي استمر في جعل «الممثلين» الآخرين في هوليوود غير مرتاحين لنكاته.

«سكارليت سيربا (غابرييلا)، اكتشفت بالفعل أنك ذاهب إلى نجمة في «المرأة بلا رأس»، هذه الشخصية مسمر لك»، وقالت لأخت كلوديا من سيربا. على الفور، داني روزاليس يستيقظ من مقعده لتحقيق العدالة بيديه.

برنامج خورخي بينافيدس يسخر معركة ويل سميث وكريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022. (فيديو: ATV/JB على ATV).

نكتة كريس روك المبتذلة

كان كريس روك يقدم جائزة «أفضل فيلم وثائقي» في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، ولكن قبل الإعلان عن المرشحين، استغرق بضع دقائق للمزاح مع بعض ممثلي هوليوود، بما في ذلك جادا، زوجة ويل سميث. أخبر الممثلة أنه يتطلع إلى تكملة لـ «جي آي جين»، مع الإشارة بوضوح إلى الرأس الأصلع.

مقارنة شخصية الشعر المحلوق لديمي مور في فيلم الثعلبة عام 1997، وهي الحالة التي تواجهها جادا بينكيت منذ بعض الوقت. لم يكن ذلك محبوبًا على الإطلاق من قبل بطل الرواية المتذكر لـ «أمير بيل إير»، الذي نهض من مقعده، وسار إلى روك وصفعه أمام الجميع.

بعد الجلوس مرة أخرى, صاح سميث لروك, «أخرج اسم زوجتي من فمك اللعين, "غاضب بشكل واضح. مع نصف ابتسامة وإيماءة من الحيرة، هتف الممثل الكوميدي: «ويل سميث صفعني للتو». بعد بضع ثوان من الصدمة، أضاف: «كانت تلك أفضل ليلة في تاريخ التلفزيون».

FILE PHOTO: Will Smith (R) hits Chris Rock as Rock spoke on stage during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder/File Photo/File Photo REUTERS

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