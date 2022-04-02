وعد إيفان دوكي بالتعاون الاقتصادي Zelensky ودعم أمريكا اللاتينية لأوكرانيا

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

وجه رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، رسالة شكر إلى اسمه نفسه في كولومبيا، إيفان دوكي ماركيز، على الدعم الذي قدمه لبلاده في خضم الوقت الصعب الذي يمر به بسبب الغزو الروسي.

من خلال حسابه على تويتر، أكد رئيس أوكرانيا أن المساعدات التي قدمتها كولومبيا لهذا البلد لم تكن اقتصادية فحسب، بل تم أيضًا إبرام اتفاقيات دفاعية. جاءت الرسالة بعد محادثة هاتفية استمرت 20 دقيقة بين الزعيمين يوم السبت، حيث تم ذكر مشاريع بعد انتهاء الغزو.

«يسعدني الاتصال بـ @IvanDuque. أشكر كولومبيا على مساعدتها الإنسانية وتوطيد بلدان أمريكا الجنوبية دعما لأوكرانيا. وافقنا على بدء مشاريع اقتصادية ودفاعية مشتركة بعد الحرب»، وكتب الرئيس على ملفه الشخصي على تويتر.

كشف دوكي، الذي يتقدم في جدول الأعمال الإقليمي في السهول الشرقية، عن تفاصيل المحادثة مع زيلنسكي في منتصف توقف في فيلافيسينسيو. وفقا لرئيس الدولة، خلال الحوار الهاتفي انتهز الفرصة للتعبير عن تضامن الشعبين الكولومبي وأمريكا اللاتينية مع أوكرانيا وسط الوضع الحرج بسبب الغزو الروسي.

«لقد أدانا هذا الهجوم الوحشي على الإنسانية. إنكم تحظون بدعمنا، ليس فقط إدانتين هذا الظرف الرهيب، هذا الهجوم الرهيب، ولكننا نساهم أيضًا من خلال الدعم الإنساني والآليات الأخرى».

في خضم الحوار، كان زيلينسكي قد اقترح على رئيس كولومبيا قيادة الجهود مع دول أمريكا اللاتينية الأخرى لتقديم المساعدة الإنسانية والدعم لمواطنيه في خضم الأزمة الناجمة عن الغزو الذي بدأ في 24 فبراير.

أثار الرئيس الكولومبي الحاجة إلى توجيه المساعدات إلى الشعب الأوكراني من خلال الأمم المتحدة. وشدد أيضا على الحاجة إلى التعاون بشأن سبل التخفيف من أزمة الهجرة في أوروبا الشرقية، وعرض تجربة كولومبيا مع الهجرة الفنزويلية لدعم هذه التدابير.

ووفقا لدوكي، فإن المحادثة مع نظيره الأوكراني كانت «مؤثرة، لأن الرئيس زيلينسكي أظهر للعالم شجاعته». كما حذر من أن الدفاع عن الأوكرانيين ضد غزو الجيوش الروسية «كان مثالا للعالم في الدفاع عن شعبه» وطلب أن «أعمال الرعب هذه يجب أن تنتهي... يكفي هذا الرعب، يكفي من هذه الحرب».

وتجدر الإشارة إلى أنه تم استجواب رئيس كولومبيا قبل بضعة أيام، عندما أصبح من المعروف أنه سيرسل الدعم الاقتصادي للبلاد التي غزت من قبل روسيا.

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