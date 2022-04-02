الغزو الروسي لايف: أعلنت أوكرانيا انتعاش منطقة كييف بأكملها

A girl looks out through a window of a van, as Russia's attack on Ukraine continues, in the village of Nova Basan, in Chernihiv region, Ukraine April 1, 2022. Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko

على الرغم من حقيقة أن القوات الروسية منعت وصول الصليب الأحمر الدولي لتوفير الرعاية لمواطني ماريوبول، تمكنت السلطات الأوكرانية من إجلاء ما لا يقل عن 3000 شخص في الممرات الإنسانية الأولى التي تم تركيبها في المدينة.

من ناحية أخرى، اتهمت القوات المسلحة الأوكرانية روسيا بتعدين المباني المدنية والبنية التحتية، فضلا عن مناطق أخرى في مدينة بوشا، في منطقة كييف، قبل طردها من قبل القوات الأوكرانية.

مع نمو الحصار الدولي لروسيا، وبدأ الاقتصاد يشعر بتأثير العقوبات، عملت الحكومات والشركات الأوروبية على نهج مشترك يوم الجمعة لمطالبة الكرملين بدفع ثمن الغاز بالروبل، مع التخفيف من خطر انقطاع العرض الوشيك.

بعد ذلك، دقيقة بدقيقة من الغزو الروسي: (التوقيت الأوكراني، GMT+3):

السبت 2 أبريل:

اعلنت نائبة وزير الدفاع الاوكرانى جانا ميار اليوم السبت ان القوات الاوكرانية استعادت السيطرة على «منطقة كييف باكملها» عقب انسحاب القوات الروسية من المدن الاستراتيجية القريبة من العاصمة.

وقال ماليار على فيسبوك إن مدن «إيربين وبوتشا وغوستوميل ومنطقة كييف بأكملها تم تحريرها من الغزاة».

19:15: جثث مئات الأشخاص يرتدون ملابس مدنية انتشرت اليوم السبت في شارع في بوشا، وهي مدينة شمال غرب كييف استعادتها القوات الأوكرانية بعد غزوها من قبل القوات الروسية، وفقا لما ذكره صحفي لوكالة فرانس برس.

وقال المراسل ان احد الجثث كان يداه مقيدتين خلف ظهره. كانت الجثث منتشرة على مدى عدة مئات من الأمتار، مع عدم وجود سبب معروف للوفاة حتى الآن.

انسحبت القوات الروسية مؤخرًا من عدة مواقع بالقرب من كييف، بعد أن فشلت في محاولتها تطويق العاصمة. وأعلنت السلطات الأوكرانية أن بوشا قد «تحررت».

Un voluntario inspecciona el cuerpo de una persona muerta, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en una calle de la ciudad de Bucha, en la región de Kyiv, Ucrania 1 de abril de 2022. REUTERS/Oleksandr Ratushniak REUTERS

وقال مراسلو وكالة فرانس برس إن القتال والقصف ترك صورة مروعة، مع وجود ثقوب ضخمة في المباني السكنية والسيارات التي دمرت في أجزاء مختلفة من المدينة.

16 جثة من أصل 20 جثة كانت على رصيف الشارع أو بجانبه. ثلاثة كانوا في منتصف الطريق وواحد في فناء المنزل.

ارتدى جميع القتلى ملابس مدنية: المعاطف والمعاطف والجينز أو السراويل الركض والأحذية الرياضية أو الأحذية.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A body of a woman, who according to residents was killed by Russian army soldiers, lies on the street, amid Russia's invasion of Ukraine, in Bucha, in Kyiv region, Ukraine April 2, 2022. REUTERS/Zohra Bensemra REUTERS

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A body is seen on a highway 20km from Kyiv, as Russia's invasion of Ukraine continues, in Kyiv region, Ukraine, April 2, 2022. REUTERS/Mikhail Palinchak REUTERS

كان اثنان مستلقيا بالقرب من الدراجات وآخر بالقرب من سيارة مهجورة. كان البعض وجهه لأسفل والبعض الآخر كان على ظهورهم.

كان وجوه المتوفى مظهر شمعي، مما قد يشير إلى أنهم كانوا في المكان لعدة أيام.

el cuerpo de un civil muerto, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en el pueblo de Nova Basan, en la región de Chernihiv, Ucrania 1 de abril de 2022. Foto tomada el 1 de abril de 2022. REUTERS/ REUTERS

17:35: قال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لوهانسك أنه تم إجلاء 2700 مدني من المنطقة يوم السبت، لكن القوات الروسية قصفت الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المدن التي عانت من قتال عنيف.

وقال سيرهي هايداي إنه من المستحيل التفاوض مع «العفاريت». وقد أشار العديد من المسؤولين الأوكرانيين إلى القوات الروسية باسم «العفاريت»، الجيش الشرير والوحش من «سيد الخواتم» لجي آر آر تولكين.

«الروس يهاجمون عمدا خلال عمليات الإجلاء. وصلت المقذوفات بالقرب من أماكن الاجتماعات. ولحسن الحظ، انهم جميعا على قيد الحياة».

17:07: شكر الملاكم الأوكراني السابق فلاديمير كليتشكو، شقيق عمدة كييف فيتالي كليتشكو، ألمانيا على «التزامها» تجاه أوكرانيا بعد لقائها مع العديد من أعضاء الحكومة في برلين.

وقال فى شريط فيديو نشرته وسائل الاعلام الالمانية ان البطل السابق للوزن الثقيل ادعى انه شارك فى الاجتماعات مع وزير الخارجية الالمانى اولاف شولز ومع وزراء الخارجية والاقتصاد والمالية «نيابة عن الحكومة الاوكرانية».

16:35: تم اعتقال أكثر من 170 شخصا في روسيا بسبب احتجاجهم على الهجوم في أوكرانيا، وأعلنت المنظمة غير الحكومية OVD-Info، المتخصصة في مراقبة الاعتقالات في البلاد.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان ان «اكثر من 178 شخصا اعتقلوا في 15 مدينة روسية».

15:15: توفي شخصان يوم السبت في كريفيريه، جنوب أوكرانيا، بسبب انفجار ذخائر صغيرة من قنبلة عنقودية، وفقا لمصادر نقلتها وكالة Ukrinform.

«اليوم، قتل أب وابن في منطقة كريفي ريه»، أعلن عمدة المدينة، أولساندر فيلكول، في شريط فيديو نشر على حسابه على فيسبوك، أكد فيه أنهم مدنيون.

اتهمت الأمم المتحدة روسيا باستخدام القنابل العنقودية في 24 مناسبة على الأقل ضد المناطق المأهولة في أوكرانيا منذ بدء الحرب، كما ذكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في 30 مارس.

Miembros de los servicios de emergencia llevan los cuerpos de los civiles muertos por los bombardeos rusos para ser trasladados a un depósito de cadáveres en medio de la invasión de Rusia en Ucrania, en Irpin (REUTERS/Zohra Bensemra) REUTERS

14:40: توفي ما لا يقل عن 1325 مدنيا منذ أكثر من خمسة أسابيع بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا، من بينهم 120 طفلا، وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أوضح أن هؤلاء هم الضحايا الذين تم التحقق منهم ولكن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

وأكد عدد المدنيين الذين أصيبوا في الصراع من قبل الأمم المتحدة رقم 2،017، من بينهم 168 طفلا، وفقا للأرقام التي يتم تحديثها يوميا من قبل المكتب بقيادة المفوضة السامية ميشيل باشيليت.

فعدد القتلى الفعلي «يمكن أن يكون أعلى بكثير» حيث لا توجد سوى معلومات جزئية وعفا عليها الزمن عن بعض مناطق الأعمال العدائية الكبرى، بما في ذلك المحليات التي تحاصرها القوات الروسية مثل ماريوبول وفولنوفاخا وإزيوم وإيربين.

ويصر المكتب على أن معظم الضحايا المدنيين قد قتلوا أو أصيبوا نتيجة استخدام المتفجرات، بما في ذلك القذائف التي أطلقتها المدفعية الثقيلة، ونظم إطلاق الصواريخ المتعددة، والصواريخ، والقصف الجوي.

ويرى القانون الدولي أن الهجمات التي تُرتكب ضد المدنيين والهياكل الأساسية غير العسكرية في النزاع قد تشكل جرائم حرب.

Una residente de Mariupol en medio de la devastación (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

14:00: يحاول الصليب الأحمر إجلاء أكثر من 100,000 مدني لا يزالون محاصرين في ماريوبول.

تسافر الفرق من Zaporizhzhia إلى المدينة الساحلية، التي دمرها قصف قوات بوتين. يوم الجمعة الماضي، منعت الهجمات الروسية الإخلاء.

13:30: تم العثور على جثة هامدة للمصور الصحفي الأوكراني ماكس ليفين، الذي اختفى أثناء عمله شمال كييف، يوم الجمعة من قبل الشرطة، كما ذكرت اليوم من قبل المعهد الأوكراني للإعلام.

وقال المعهد نقلا عن مكتب المدعي العام للدولة «وفقا للمعلومات الأولية، قتل مكسيم ليفين على يد أفراد من القوات المسلحة الروسية»، مشيرا إلى مكتب المدعي العام للدولة وأعلن أنه تم العثور على الجثة في بلدة هوتا ميزيهيرسكا شمال العاصمة.

12:40: تتوقع الحكومة الأوكرانية أن يغرق الاقتصاد بنسبة 40٪ هذا العام بسبب الغزو الروسي، كما ذكر نائب وزير الاقتصاد دينيس كودين، نقلته وسائل الإعلام الأوكرانية.

من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16٪ في الربع الأول من عام 2022، على الرغم من أن الانخفاض السنوي سيكون أكبر بكثير، وفقًا لكودين.

القطاعات الأكثر معاناة من الصراع هي تلك التي لا يمكن فيها العمل عن بعد، ولا سيما الخدمات التي تعمل مباشرة للمستهلك، وكذلك قطاع النقل.

12:00: البابا يمكن أن يسافر إلى أوكرانيا، مسرح حرب بعد غزو روسيا لأنه عندما سئل خلال الرحلة التي أخذته إلى مالطا حول ما إذا كان يأخذ في الاعتبار الدعوة للذهاب إلى كييف، أجاب فرانسيس: «نعم، انها على الطاولة».

دعا كل من رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، وعمدة كييف، فيتالي كليتشكو، البابا للسفر إلى ذلك البلد لإظهار قربه من السكان الأوكرانيين لحرب انتقدها البابا مرارًا وتكرارًا، بالإضافة إلى عرض القيام «بكل ما هو ضروري» لتحقيقه نهايته.

تحدث فرانسيس وزيلينسكي عبر الهاتف في 22 مارس، عندما أكد الرئيس الأوكراني للبابا أنه «هو الضيف الأكثر انتظارًا في البلاد»، بينما أخبره البابا أنه «يصلي ويفعل كل ما هو ممكن لإنهاء الحرب، التي حدثت بعد غزو روسيا».

El papa Francisco en su vuelo a Malta (REUTERS/Remo Casilli) REUTERS

11:15: بلغت الوفيات الناجمة عن الهجوم الروسي على مقر الإدارة الإقليمية في مدينة ميكولايف الأوكرانية 35 يوم السبت، وفقا لرئيس البلدية المحلي فيتالي كيم.

ضرب صاروخ روسي المقر الرسمي المكون من تسعة طوابق صباح يوم 29 مارس، وترك العديد من الجرحى وثقب كبير في هيكل المبنى.

وقد ارتفع عدد القتلى منذ ذلك الحين، حيث كانت العديد من الجثث محاصرة تحت الأنقاض وما زالت عمليات الإنقاذ مستمرة، وفقًا لموقع كييف إندبندنت الإخباري.

10:00: القوات الروسية تقوم «بالانسحاب السريع» من المناطق المحيطة بالعاصمة كييف ومدينة تشيرنيغيف شمال أوكرانيا، وفقا لما ذكره مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك.

وقال على وسائل التواصل الاجتماعي: «مع الانسحاب السريع للروس من منطقتي كييف وتشرنيغيف، من الواضح تماما أن روسيا تعطي الأولوية لتكتيك مختلف: التراجع إلى الشرق والجنوب».

8:45: أفاد مكتب المدعي العام للأحداث في أوكرانيا أن ما لا يقل عن 158 طفلا قتلوا وأصيب 254 آخرين في الهجمات التي شنتها روسيا منذ بداية غزوها للبلاد، 24 فبراير الماضي، حتى يوم السبت هذا.

ووقع معظم الضحايا من الأطفال، بما في ذلك الوفيات والإصابات، في منطقة العاصمة كييف مع 75، تليها دونيتسك مع 71، خاركيف (56)، تشيرنيغوف (49)، خيرسون (29)، زابوريا (22)، زيتومير (15)، سومي (14).

كما أفاد مكتب المدعي العام أن 869 مؤسسة تعليمية تعرضت لأضرار مادية منذ بداية الغزو، منها 83 مؤسسة دمرت بالكامل.

7:30: أبلغت السلطات الأوكرانية عن إطلاق صواريخ روسية على عدة مدن رئيسية في جنوب البلاد، حيث اشتد القتال في بعض مناطق أوكرانيا.

سمعت ما بين اثنين وثلاثة «انفجارات قوية» في مدينة دنيبرو خلال ليلة السبت، وفقا لبوابة Ukrayinska Pravda، نقلا عن الإدارة الإقليمية.

تم قصف محيط مدينة كريفيريه بقاذفات الصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، اشتعلت النيران في محطة وقود، وفقا لرئيس الإدارة العسكرية المحلية، Oleksandr Vilkul.

Un hombre monta una bicicleta cerca de una sucursal bancaria dañada por los ataques rusos en Mariupol REUTERS

6:30: أفادت التقارير أن القوات الروسية انسحبت من مطار أنتونوف في غوستميل، على مشارف كييف، حيث ظلت راسخة لعدة أسابيع، وفقا لعرض بعض الصور التي التقطها قمر صناعي وجمعتها قناة CNN الأمريكية.

استولى الجيش الروسي على المطار، الذي يقع على بعد 28 كيلومترًا من وسط العاصمة الأوكرانية، في اليوم الأول من الغزو، في 24 فبراير، لكن صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة Maxar Technologies يوم الخميس تظهر أنه تم سحب المركبات العسكرية ومواقع المدفعية الروسية.

أيضا، الخميس الماضي، أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية في تصريحات جمعتها CNN أن الجيش الروسي قد غادر المطار.

5:30: أكدت أجهزة استخبارات المملكة المتحدة أن حريقا دمر عدة مستودعات نفطية في مدينة بولغورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، كما سجلت انفجارات في مستودع للذخيرة بالقرب من المدينة.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية ذلك في بيان على ملفها الرسمي على تويتر بعد يوم من اتهام روسيا للقوات الأوكرانية بمهاجمة العديد من خزانات الوقود في المدينة الحدودية.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن «الخسارة المحتملة لإمدادات الوقود والذخيرة من هذه المستودعات من المرجح أن تضيف ضغطًا إضافيًا على المدى القصير إلى سلاسل الخدمات اللوجستية الروسية المتوترة بالفعل».

Las heridas que dejan los ataques en los ucranianos REUTERS

4:30: قالت الصين يوم السبت إنها لا تفعل أي شيء «للتحايل» على العقوبات المفروضة على روسيا، بعد تحذيرات من مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن أي محاولة لمساعدة موسكو في الحرب في أوكرانيا يمكن أن تضر بالعلاقات الاقتصادية.

وفى اوضح اشارة الى موقف بكين من هذا الموضوع قال مسؤول بوزارة الخارجية للصحفيين "اننا لا نفعل عمدا اى شىء للتحايل على العقوبات التى فرضها الامريكيون والاوروبيون على روسيا».

لكن البيان, صدر بعد محادثات افتراضية بين كبار قادة الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة, يأتي في الوقت الذي تحافظ فيه بكين على موقفها المتمثل في رفض إدانة غزو حليفتها روسيا.

وقد أعربت واشنطن عن مخاوفها من احتمال قيام الصين بإرسال مساعدات عسكرية واقتصادية إلى روسيا أو مساعدتها في التغلب على العقوبات الغربية القاسية التي تضرب اقتصاد البلاد.

3:45: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الجمعة أنها ستخصص 300 مليون دولار إضافية لـ «المساعدة الأمنية» تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

بالإضافة إلى 1.6 مليار دولار التي التزمت بها واشنطن بالفعل، تشمل المساعدات أنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر، والطائرات بدون طيار، والذخيرة، وأجهزة الرؤية الليلية، وأنظمة الاتصالات التكتيكية الآمنة، والإمدادات الطبية وقطع الغيار.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان ان «هذا القرار يؤكد التزام اميركا الثابت بسيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها دعما لجهودها البطولية لصد الحرب الروسية».

02:56: انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوروبا «لرد فعلها بصمت» على الكارثة الإنسانية في مدينة ماريوبول الجنوبية الناجمة عن التفجيرات والحصار الروسي.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 160 ألف مواطن يعيشون بدون خدمات أساسية لأكثر من شهر في ماريوبول، وهو ميناء على بحر آزوف أصبح الهدف الرئيسي للقوات الروسية في أوكرانيا بسبب موقعها الاستراتيجي بين شبه جزيرة القرم ودومباس.

وذكر أن المواطنين الروس «لا يقال الحقيقة» في سياق إعلان روسيا لاستئناف تعبئة الشباب الناس للخدمة العسكرية الربيع الإلزامي.

«يمكن إرسال المجندين هذا العام إلى الحرب ضد دولتنا، ضد شعبنا. إنه موت مضمون للعديد من الأولاد الصغار جدًا. وعلى الرغم من انهم ليسوا مواطنينا الا انه مازال من واجبنا كشعب تحذيرهم».

02:15: تم إجلاء أكثر من 6000 شخص يوم الجمعة عبر ممرات إنسانية في يوم صعب أكدت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مدينة ماريوبول حيث كانوا في طريقهم للمساعدة في مرافقة قافلة مع اثنتي عشرة حافلة ومركبة مدنية.

وعلى وجه التحديد، استشهدت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إيرينا فيريشتشوك، بأكثر من 1400 مدني غادروا بيرديانسك وميليتوبول - 771 شخصا من المدينة الأخيرة - على نقلها الخاص إلى زابوريزهيا.

Un cráter provocado por un ataque ruso en las afueras de Kiev (Reuters) REUTERS

01:47: حذرت السلطات الأوكرانية من أن روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة الكيميائية في البلاد «كما فعلت بالفعل في الحرب السورية»، وقالت إنها «يجب أن تكون مستعدة»، لذلك تتلقى المؤسسات الطبية التدريب لتكون قادرة على التعامل مع هذا السيناريو المحتمل.

«على الرغم من الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل جميع المؤسسات الدولية، فقد استخدموها في سوريا (الروس). لدينا وعي واضح بأنهم يستطيعون القيام بذلك في بلدنا. يجب أن نكون مستعدين لهذا»، قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف.

01:26: وصلت عدة حافلات مع سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية، محاصرة وقصفت من قبل القوات الروسية، ليلة الجمعة إلى زابوريزجيا، وهي مدينة أوكرانية يسيطر عليها جيش كييف، وفقا للصحفيين من وكالة فرانس برس على الفور.

وفقًا للرئيس فولوديمير زيلينسكي، تم إنقاذ ما مجموعه حوالي 3700 شخص.

00:24: ألغى الجيش الأمريكي اختبارًا لصاروخه الباليستي العابر للقارات Minuteman III والذي كان يهدف في البداية فقط إلى التأخير في محاولة لتخفيف التوترات النووية مع روسيا خلال الحرب الأوكرانية، كما ذكرت وكالة رويترز يوم الجمعة لوكالة رويترز.

أعلن البنتاغون لأول مرة تأجيل التجربة في 2 مارس بعد أن قالت روسيا إنها تضع قواتها النووية في حالة تأهب قصوى. ثم قالت واشنطن إنه من المهم أن تأخذ كل من الولايات المتحدة وروسيا في الاعتبار خطر سوء التقدير واتخاذ خطوات للحد من هذه المخاطر».

Volodymyr Zelenskiy se reunió con Roberta Metsola (Reuters) VIA REUTERS

00:14: التقت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا يوم الجمعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وألقت خطابا أمام البرلمان الأوكراني اعترفت فيه بأن المؤسسة الأوروبية «ستساعد» كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

نشرت ميتسولا صورة على شبكاتها الاجتماعية تظهر فيها مصافحة زيلنسكي وأضافت نصًا مكتوب عليه: «الشجاعة والقوة والتصميم. مع Zelensky في كييف. تعيش أوكرانيا».

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