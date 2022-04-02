متأثرًا بالمكسيك وإسرائيل، سيعرض إيلان بار لافي في مهرجان بولانكو جاز الرابع عشر

إيلان بار لافي عازف جيتار وملحن من المكسيك، ولكن مع عائلة في إسرائيل تعود مرة أخرى إلى مكسيكو سيتي لتكون قادرة على الأداء في مهرجان بولانكو جاز الرابع عشر يومي السبت والأحد.

سيتمكن هذا المهرجان من الاستفادة من مزيج الصوت الذي يجمعه إيلان، حيث أن تجربته مع الشرق الأوسط والموسيقى اللاتينية وسكان نيويورك هي مزيج يعتبر أيضًا أحد أكثر الموسيقيين موهبة وتميزًا في جيله.

في يوم الأحد 3 أبريل، ستتمكن من تقدير الحفلة الموسيقية التي سيسلط فيها الضوء على ألبومه الأخير، وهو «غير محترف»، والذي ألف فيه 10 أغنيات أصلية باللغتين الإسبانية والعبرية.

بنفس الطريقة، تحدث إيلان مع Infobae ليخبرنا بما يقدمه في المكسيك وكيف تمكن من الحصول على مزيج من جميع الأصوات في موسيقاه.

كيف تعاملك المدينة؟

En este Festival se podrá aprovechar la mezcla de sonido que reúne Ilan, pues su experiencia con el Medio Oriente, la música latina y neoyorquinos se encuentra una combinación por la cual también se le considera uno de los más talentosos y destacados músicos de su generación.

أحب المدينة، فاتني سندويشات التاكو كثيرًا وجيدة جدًا، كنت في القدس لهذه السنوات الأربع.

ما هو شعورك حيال تقديم نفسك في هذه الطبعة الرابعة عشرة من Jazzy؟

سعيد جدًا، حقًا، أن تكون قادرًا على اللعب في هذا المهرجان الجميل في مسرح أنجيلا بيرالتا وهو مكان رائع وسعيد للغاية.

هل ستقدم ألبومك الجديد؟

نعم، سأقدم «غير محترف»، بالإضافة إلى مؤلفاتي، من السنوات القليلة الماضية. هناك العديد من ألبومي الأول والعديد من الألبوم الذي سيصدر قريبًا في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، إنها أغاني جديدة. سيكون هناك مزيج من جميع أغانيي.

أخبرني كيف تعمل بين الثقافتين اللتين لديك للعائلة؟

كما قلت، إنه أمر طبيعي بالنسبة لي لأنني نشأت على هذا النحو، ولكن من الناحية الموسيقية أشعر أنه مثير للاهتمام للغاية لأنهما نوعان مختلفان، ولكن في نفس الوقت، مع شيء شائع جدًا.

حتى في الطعام أشعر أنه شيء شائع جدًا، فهي أطعمة حارة وغنية. الناس لطيفون أيضًا في كلا المكانين وإذا قاموا بعمل اتصال جيد.

ماذا تحب في وقت كتابة هذا التقرير؟

El domingo 3 de abril se podrá apreciar el concierto en el cual destacará su más reciente álbum que es “Unprofessional”, en el cual compuso 10 temas originales en español y hebreo.

عندما يتعلق الأمر بالتأليف، لا أفكر كثيرًا في هذا النوع أو البلد، فأنا دائمًا أمسك الجيتار وأبدأ بفكرة وشيئًا فشيئًا يمسك بـ «رولا» (الأغنية) ويخرج بشكل طبيعي لأنني نشأت مع الموسيقيين في المنزل، لذلك لدي بالفعل في أذني وهذا ما يخرج.

لكن تأثير الموسيقى المكسيكية مثل: بوليروس، ابن جاروشو وحتى موسيقى ماريمبا، من تشياباس، كل شيء، جنبا إلى جنب مع ما كنت أعرفه عن والدي، وهي موسيقى عربية، يهودية، البحر الأبيض المتوسط لأن الانصهار خرج.

كيف بدأت في الموسيقى؟

أمي هي طبيبة نفسية، لكنها تحب العزف على الجيتار وهناك دائما الغيتار في المنزل والبيانو، لوحة مفاتيح وهذه هي الطريقة التي بدأت غريبة جدا مع الغيتار وبدأت اللعب مع فرق أخرى.

في سن 18 أو 19 بدأت في كتابة أغانيي، أعطاني هذا القلق لأقول من أنا. إذا كنت شخصًا يلعب موسيقى الجاز/موسيقى الروك، كنت بحاجة إلى أن أقول من أنا ولا ألعب نوعًا آخر من النوع.

ثم بدأت في التأليف وعندما تبدأ في التأليف وتحتاج إلى تسجيل والذهاب إلى الاستوديو ثم بدء الألبوم الأول، الألبوم الثاني وهذه هي الطريقة التي تستمر بها.

كيف شعرت عند الانتهاء من الألبوم الأول؟

De igual forma Ilan habló con Infobae para contarnos qué es lo que presenta en México y cómo es que consigue tener una mezcla de todos los sonidos en su música.

في الألبوم الأول الذي سجلته ثلاث مرات قبل أن يخرج لأنه لم يخرج، لم تكن الموسيقى تبدو كما أردت.

عندما سجلت ألبومًا, لم ينجح الأمر ثم سجلت ألبومًا آخر وحتى المرة الثالثة التي أمسكت فيها بالفعل الصوت الذي كنت أفكر فيه وكان من الجيد بالنسبة لي أن أتمكن من صنع موسيقاي, تقديم اقتراحي وعلى مر السنين, كلما فعلت ذلك كلما حصلت على أفضل.

في ألبومك لديك مزيج من الفنانين وأردت أن أعرف، هل كان من الصعب عليك الحفاظ على الإيقاع؟

كان الألبوم «Unproffesional» في وقت كنت أعيش فيه في نيويورك ولأن هناك موسيقى من هذا النوع لأنه يتم تسهيلها لأن لديك جميع البلدان في أحياء مختلفة، فقد دعوتهم إلى الاستوديو وهذه هي الطريقة التي صنعنا بها الألبوم.

عندما كنت أعيش في إسرائيل، كان علي أن أصنع الموسيقى مع الناس هناك والآن أنا في المكسيك وأنا أسجل. أنا أتدفق يعتمد على مكاني والموسيقيين الذين يحيطون بي وهذه هي الطريقة التي أصنع بها موسيقاي.

كيف كانت تجربة Covid هذه، أتخيل أن هذا هو المكان الذي طورت فيه معظم الموسيقى؟

نعم، من يوم إلى آخر تم حبسنا، كان لدي أحداث، لكن لا يمكن القيام بها بعد الآن وكنت أصنع الموسيقى من جهاز الكمبيوتر الخاص بي، بأي حال من الأحوال لم أبدأ في فعل أي شيء.

علينا أن نعيد اختراع أنفسنا وهذه هي الطريقة التي ولد بها الألبوم الجديد الذي سيتم إصداره في الأشهر المقبلة.

ما هي الأحداث الأخرى التي ستكون فيها؟

في 8 أبريل سألعب في Xalapa مع بعض الأصدقاء والأسبوع المقبل هناك مسرحيتان في إسرائيل. يتم رؤية الضوء بالفعل.

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