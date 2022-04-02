أنا لا أشجع إلغاء الانتداب، أنا أتفاعل فقط مع المواطنين: كلوديا شاينباوم

تحدثت رئيسة حكومة مكسيكو سيتي (CDMX)، كلوديا شينباوم باردو، مرة أخرى عن إلغاء مشاورة الولاية للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، على الرغم من أنها قالت، إنها لا تعزز الممارسة الديمقراطية.

خلال مؤتمر صحفي، أشارت رئيسة العاصمة إلى أن المنشورات من خلال شبكاتها الاجتماعية تسعى للتفاعل مع المواطنين وعدم تعزيز التشاور في 10 أبريل.

La mandataria capitalina señaló que las publicaciones a través de sus redes sociales buscan la interacción con la ciudadanía (Foto: Twitter/@Claudiashein)

في نهاية تركيب مجلس الوزراء المياه في مكتب عمدة ميغيل هيدالغو، أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية المحلية أنها تعمل مع المعهد الانتخابي الوطني (INE) لحماية ونقل الحزم مع بطاقات الاقتراع، حيث سيتم تقديم كل الدعم «كما هو الحال في أي دولة أخرى الانتخابات».

في مشاركته، ندد شينباوم باردو بوجود حملة سوداء ضد إلغاء الانتداب والرئيس لوبيز أوبرادور.

وقال «انها ممارسة فى مشاركة المواطنين وحملات السود لا تساعد الديمقراطية، بل على العكس من ذلك، انها تشوهها، وما نريده هو ان تكون الممارسة معروفة وان يشارك الناس، لذا فان ذلك يعنى تاريخيا ممارسة فى الغاء تفويض الرئيس».

Sobre la reforma electoral que promueve el mandatario federal, la jefa de Gobierno de la CDMX dijo estar a favor (Foto: Twitter/@Claudiashein)

حول الإصلاح الانتخابي الذي يتم الترويج له من قبل الرئيس الفيدرالي، قالت رئيسة حكومة CDMX إنها تؤيد , بحجة أن بعض المستشارين الانتخابات الانتخابية «لم تكن محايدة».

وهو أنه بعد اعتماد الرأي في مجلس الشيوخ لجمهورية مع مشروع مرسوم حتى يتمكن المسؤولون من تعزيز التشاور مع إلغاء الانتداب، ظلت mandataria capitalina نشطة على شبكاتها الاجتماعية، ودعوة المستخدمين للمشاركة في التمرين، وكذلك في مؤتمراتها الصحفية.

La mandataria capitalina se ha mantenido activa en sus redes sociales (Foto: Twitter)

بعد فترة وجيزة من الإعلان عن الموافقة على المرسوم، كتب Sheinbaum Pardo على شبكته الاجتماعية: «الآن يمكننا التحدث عن ما تم حظره منا. للمشاركة في ممارسة الديمقراطية التشاركية في 10 أبريل».

في 19 مارس، خلال جولتها في طريق المكسيك - تينوتشتيتلان الذي أعيد تأهيله حديثًا، دعت رئيسة السلطة التنفيذية المحلية مرة أخرى المواطنين للمشاركة في استشارة الإلغاء.

وقال فى نهاية الحدث «لا تنسان ان لدينا موعدا مع الديمقراطية فى 10 ابريل».

وأضاف أن المشاركة في المشاورة الديمقراطية، التي وصفها بأنها ممارسة «تاريخية»، هي ممارسة حقوقه.

بينما في 26 مارس قال من خلال شبكاته الاجتماعية الرسمية: «في 10 أبريل، هناك موعد مع التاريخ. لأول مرة سنكون قادرين على تحديد ما إذا كان رئيس المكسيك يواصل فترة ولايته. تخيل لو كان هذا التمرين موجودًا من قبل. البعض لا يريد المشاركة. إنه قراره الأغلبية تريد الديمقراطية التشاركية».

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