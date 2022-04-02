سيترك هوانكايو بدون مياه شرب اليوم لأن المتظاهرين أخذوا المحطة

ذكرت Huancayo أن خدمة مياه الشرب يوم السبت سيتم تقييدها في جميع أنحاء المدينة بسبب الأعمال الانتقامية الناجمة عن توقف شركات الطيران . هذه هي الطريقة التي حذرت بها شركة Sedam Huancayo في بيان عاجل.

وفقًا للشركة، اتخذت مجموعة من البروتستانت «مستجمعات المياه 24″، الموجودة في ملحق Chamicería، مما يمنع دخول المياه الخام لعملية التنقية في محطتي معالجة في Vilcacooto.

وجاء في البيان : «نأسف للإبلاغ عن أن هذا الوضع سيولد نقصًا في مياه الشرب في مناطق هوانكايو وإل تامبو وتشيلكا، بدءًا من الغد، السبت 2 أبريل 2022".

ويتابع قائلاً: «تحث شركتنا السلطات المختصة والمحتجين على مراعاة أن المياه مورد قيم وضروري لضمان صحة الناس، بل وأكثر من ذلك في هذا السياق من الوباء الكامن».

Comunicado de EPS Sedam Huancayo S.A.

هذا هو نفس الشعور الذي يشعر به رئيس مكتب أمين المظالم في جونين، تيدي بانيتز، الذي حث المواطنين على الامتناع عن القيام بأعمال تضر بجميع المقاطعات. و السعي إلى تسوية الصراع على أساس الحوار الذي ستجريه مع السلطات في الساعات القليلة القادمة.

وكما أوضح، فإن السكان حريصون على الاجتماع مع رئيسي وزارة النقل ووزارة الزراعة، نيكولاس بوستامانتي وأوسكار زيا، على التوالي، وهما المحافظ المشاركة مباشرة في مطالبهم.

«هناك بالفعل بعض المظاهرات من قبل الدولة، وجود وزيرين، الثقافة والشؤون الخارجية في الوقت الراهن في جاوجا. وبالاضافة الى ذلك، هناك عرض غدا بان يصل المزيد من الموظفين من السلطة التنفيذية».

كلمة القلعة

تحدث رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيلو، الليلة عن الاحتجاجات في هوانكايو التي، في اليوم الخامس من الإضراب الوطني، خرجوا عن السيطرة. تسبب هذا في اشتباك Huancaínos وأعضاء الشرطة الوطنية البيروفية في وسط المدينة، مما تسبب في تدمير ونهب المنازل والمحلات التجارية.

ودعا في رسالته الموجزة نقابات النقل إلى الحوار وإيجاد حلول مشتركة للمشاكل التي يواجهها هذا القطاع من العمال. كما أشار إلى أن هناك مطالب عاجلة يتعين معالجتها، ولكن «سيكون من الصعب حلها دون الرغبة في الحوار والغرض من التعديل».

«الإخوة الناقلون، أتعهد بالبحث عن حلول معًا لصالح الجميع»، نشر الرئيس على الشبكات الاجتماعية.

ومن اللافت للنظر أن الرئيس لم يوضح رسالته فيما يتعلق بوقف شركات الطيران. وفقًا لعضو الكونغرس البيروفي ليبري، فالديمار سيرون، بعد ظهر اليوم، فإن رئيس الدولة سيدلي ببعض التصريحات حول هذه المسألة. قبل كل شيء، لأنه كان عليه أن يقدم تفسيرات حول عبارة قالها في اليوم السابق، والتي يطلق فيها كاستيلو المتظاهرين على «القادة المدفوعين». هذا أثار سخط العديد من الناقلات اللافتة للنظر.

الحكومة تنشئ جدول فني

أنشأت الحكومة مجموعة عمل مؤقتة تسمى «الجدول الفني الرفيع المستوى للمساهمة في حل مشكلة نقل البضائع في البلاد»، والتي ستقدم تقاريرها إلى رئاسة مجلس الوزراء (PCM).

تم وضع هذا الحكم بموجب القرار الوزاري 113-2022-PCM، المنشور في النشرة الاستثنائية للقواعد القانونية في الجريدة الرسمية El Peruano.

الغرض من هذه المائدة المستديرة الفنية هو تحليل واقتراح حلول لمشكلة نقل البضائع في البلاد؛ وتتكون من رئيس النقل الذي يرأسها، ويتألف من وزراء التجارة والاقتصاد والعدل والثقافة والطاقة والداخلية.

سيكون لها أيضًا وظائف وضع خطة عمل تحتوي على تعريف للأهداف وجدول زمني للأنشطة وتحديد الجهات الفاعلة المسؤولة والمواعيد النهائية لتنفيذها؛ وتحديد وتحليل واقتراح حلول ملموسة على المدى القصير والطويل فيما يتعلق بـ مشكلة نقل البضائع في البلاد.

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