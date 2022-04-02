رعب في بوكا: استعادت القوات الأوكرانية المدينة وعثرت على مئات الجثث

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A volunteer inspects a body of killed person, as Russia's attack on Ukraine continues, on a street in the town of Bucha, in Kyiv region, Ukraine April 1, 2022. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

اعلن رئيس البلدية لوكالة فرانس برس اليوم السبت ان ما يقرب من 300 شخص دفنوا في مقبرة جماعية في مدينة بوشا الواقعة على ضواحى العاصمة الاوكرانية كييف، وذلك بعد ان استعاد الجيش الاوكراني السيطرة على المدينة الرئيسية في روسيا.

وقال رئيس البلدية اناتولي فيدوروك لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس «لقد دفننا بالفعل 280 شخصا في مقابر جماعية ». ووفقا له، فإن شوارع المدينة، التي دمرت بشدة، مليئة بالجثث.

وقالت وكالة فرانس برس ان هناك جثث مربوطة بأيديهم خلف ظهورهم . كانت الجثث منتشرة على مدى عدة مئات من الأمتار، مع عدم وجود سبب معروف للوفاة حتى الآن.

انسحبت القوات الروسية مؤخرًا من عدة مواقع بالقرب من كييف، بعد أن فشلت في محاولتها تطويق العاصمة. وأعلنت السلطات الأوكرانية أن بوشا قد «تحررت».

El cuerpo de una mujer, que según los residentes fue asesinada por soldados del ejército ruso, yace en la calle, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Bucha, en la región de Kyiv, Ucrania 2 de abril de 2022. REUTERS/Zohra Bensemra REUTERS

Más cuerpos de civiles en Bucha REUTERS

ترك القتال والقصف بانوراما مروعة، مع ثقوب ضخمة في المباني السكنية والسيارات المحطمة في أجزاء مختلفة من المدينة.

16 جثة من أصل 20 جثة كانت على رصيف الشارع أو بجانبه. ثلاثة كانوا في منتصف الطريق وواحد في فناء المنزل. تم العثور على جواز سفر أوكراني بالقرب من الجثة المربوطة.

Los soldados ucranianos entraron a la ciudad y se encontraron con cientos de cadáveres de civiles REUTERS

ارتدى جميع القتلى ملابس مدنية: المعاطف والمعاطف والجينز أو السراويل الركض والأحذية الرياضية أو الأحذية. كان اثنان مستلقيا بالقرب من الدراجات وآخر بالقرب من سيارة مهجورة. كان البعض وجهه لأسفل والبعض الآخر كان على ظهورهم.

كان وجوه المتوفى مظهر شمعي، مما قد يشير إلى أنهم كانوا في المكان لعدة أيام.

El papa Francisco en su vuelo a Malta (REUTERS/Remo Casilli) REUTERS

في يوم السبت، أدان البابا فرنسيس الغزو الروسي لأوكرانيا في مالطا، حيث يخطط للذهاب بدعوة من الرئيس الأوكراني فولوديمير Zelensky، وطلب استجابة «مشتركة» في مواجهة الطوارئ الهجرة المتنامية.

في خطاب ألقاه في القصر الرئاسي في فاليتا، في بداية زيارة تستغرق يومين إلى هذه الجزيرة المتوسطية، أعرب البابا الأرجنتيني الأعلى عن أسفه لـ «رياح الحرب الجليدية» القادمة من «أوروبا الشرقية».

واضاف فى اشارة لا لبس فيها الى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ان «بعض القوى المحبوسة للاسف فى الادعاءات التى عفا عليها الزمن للمصالح القومية تثير وتعزز الصراعات».

كما ندد فرانسيس بـ «إغواء الاستبداد» و «الإمبريالية الجديدة»، التي تجلب خطر «الحرب الباردة الممتدة التي يمكن أن تخنق حياة الشعوب والأجيال بأكملها».

وردا على سؤال من الصحافة عن رحلة محتملة إلى أوكرانيا، أجاب الأب المقدس: «نعم، إنه مطروح على الطاولة».

وقد دعا زيلينسكى البابا الارجنتينى البالغ من العمر 85 عاما للعب دور الوسيط فى المفاوضات بين اوكرانيا وروسيا وزيارة بلاده التى غزوتها القوات الروسية منذ نهاية فبراير.

كما تمت دعوته من قبل عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إلى «إظهار تعاطفه» مع الشعب الأوكراني

في مواجهة الصراع في أوكرانيا، الذي دفع أكثر من 4.1 مليون من سكانها إلى الفرار من البلاد، دعا البابا إلى «ردود واسعة ومشتركة».

وقال للرئيس المالطي جورج فيلا والسلك الدبلوماسي ان «بعض الدول فقط لا تستطيع تحمل المشكلة برمتها، بينما لا تزال دول اخرى غير مبالية».

بالإضافة إلى الإشارة إلى أوكرانيا، كانت انتقادات لسياسة الهجرة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مالطا، المتهم بإغلاق موانئها أمام المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

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