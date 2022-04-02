«ليس لديه فكرة»: دافع فايتلسون عن تشيتشاريتو دي كواهتيموك بلانكو

كان خافيير هيرنانديز، مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي، هو السبب في فصل آخر من التنافس بين ديفيد فايتلسون وكواوتيموك بلانكو. بمناسبة قرعة كأس العالم قطر 2022، دخل النقاش حول غياب شيتشاريتو في دعوات جيراردو مارتينو حيز التنفيذ مرة أخرى. في هذا الصدد، كان اللاعب السابق في Aguilas del América حاسمًا في التأكيد على أنه لن يفكر في Tapatio لنزاع كأس العالم، وهو الوضع الذي جعل ديفيد فيتلسون غير مرتاح.

استغل الصحفي الرياضي حسابه على تويتر @Faitelson_ESPN لإدانة موقف الحاكم الحالي لموريلوس. وبعيدًا عن إنكار حجته، اعتبر أنه ليس لديه معرفة كافية بالدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه Chicharito Hernández في مواجهة عدم القوة في هجوم الألوان الثلاثة.

La última vez que Chicharito vistió la camiseta del Tricolor fue en 2019 (Foto: Daniel Becerril/REUTERS) REUTERS

وهو أنه خلال مقابلة لبرنامج Futbol Picante، تم استجواب Cuauhtémoc Blanco حول مختلف القضايا المتعلقة بالفريق الوطني المكسيكي. عندما استأنف أعضاء اللجنة اسم خافيير هيرنانديز، قال لاعب كرة القدم السابق إنه يعرف الوضع الذي أبقى مهاجم غالاكسي بعيدًا عن مباريات المنتخب الوطني المكسيكي، على الرغم من أنه أكد أيضًا أنه لم يعد في مستوى كافٍ.

«أنا شخصياً لن أرتديه، لو كنت مدربًا، فلن أفعل ذلك. لأنني لا أريد ذلك. أنا أتفق معه بشكل جيد، لكنني لا أفعل. ينمو MLS كثيرًا، لكنه لم يعد يصل إلى المستوى. بالنسبة لي لم يعد يعطيها بعد الآن»، وقال ردا على السؤال الذي طرحه سيرجيو ديب.

شهرًا بعد شهر، المتابعون والخبراء الذين دعوا إلى عودة أكاديمية شيفاس التابعة لنادي غوادالاخارا الرياضي إلى مكالمات تاتا مارتينو. ومع ذلك، فقد ساد غيابهم. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن أدائه في موسم MLS الحالي كان مواتياً، إلا أن رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم نفى إمكانية إدراج اسمه مرة أخرى في القائمة النهائية لكأس العالم قطر 2022.

La ofensiva del combinado nacional no logró ser lo suficientemente contundente durante el Octagonal Final de la Concacaf (Foto: Henry Romero/REUTERS) REUTERS

واضاف «لم نستدعيه. لقد كنا محترمين لقرارات جيراردو مارتينو. هناك أسباب ولن أراها في المكالمات من الآن فصاعدًا, قال يون دي لويزا بعد حضوره القرعة لمرحلة المجموعات في كأس العالم Joust.

ستؤكد تصريحات رئيس FMF غياب الهداف الأول في تاريخ المنتخب الوطني لمدة عامين وثلاثة أشهر على الأقل. يجب أن نتذكر أن آخر مرة لعب فيها تشيتشاريتو مباراة مع المنتخب الوطني كانت في سبتمبر 2019، خلال مباراة ودية ضد فريق الولايات المتحدة.

El tridente de Raúl Jiménez, Hirving “Chucky” Lozano y Jesús “Tecatito” Corona no ha podido anotar un solo gol en la era de Gerardo Martino (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)

في حين أنه ليس لديه الإحصاءات التي تفاخر بها خلال أفضل سنواته في أوروبا، فقد برع خافيير هيرنانديز في موسم 2022 MLS مع المجرة. طوال أربع مباريات لعبت، وقال انه كان حاضرا في بضع مناسبات مع عشرات. بالإضافة إلى ذلك، مع 52 هدفًا يرتدي قميص المكسيك، تغلب على المهاجمين التاريخيين الآخرين مثل جاريد بورجيتي وكواوتيموك بلانكو ولويس هيرنانديز.

على الرغم من الإحصاءات لصالحه والحاضر العادي الذي اختبره، لا يحصل شيتشاريتو على موافقة جيراردو مارتينو ليكون جزءًا من الفريق المطلق. وبهذه الطريقة، سوف يراهن الأرجنتيني على شخصيات مثل راؤول خيمينيز وهنري مارتن وروجيليو فونيس موري وحتى سانتياغو جيمينيز كمحاور رئيسية له من الهجوم، على الرغم من أن أيا منهم لم يوحد نفسه كمعيار.

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