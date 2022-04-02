تقدم الحكومة الإعفاء من دفع CSI للوقود بنسبة 90٪ وستقدم مشروعًا لتبرئة IGV إلى المجموعة الغذائية

أعلن وزير الاقتصاد والمالية، أوسكار غراهام، أن الحكومة اتخذت قرار تبرئة و دفع ضريبة الاستهلاك الانتقائي إلى الوقود بنسبة 90 في المائة. يسعى هذا الإجراء إلى تلبية مطالب الناقلين والمزارعين الذين هم في اليوم السادس من البطالة.

أبلغ المسؤول عن هذا القرار خلال طاولة الحوار التي عقدت في هوانكايو (Junín)، حيث وصل اثنان من حاشيتين من مجلس الوزراء. كما أعلن أنه لن تكون هناك ضرائب على الوقود، ولا ضرائب على بيع الدجاج والمنتجات الغذائية الأخرى.

وقال جراهام: «سنقترح مشروع قانون لإعفاء ضريبة المبيعات العامة (IGV) على المنتجات التي تحتوي على عنصر أكبر في سلة المستهلك: الدجاج والبيض والدقيق والمعكرونة».

وزير الطاقة والمناجم: الوقود «لن يرتفع للحكومة»

خاطب وزير الطاقة والمناجم، كارلوس بالاسيوس، وطلب فهم البروتستانت في هوانكايو، جونين، الذين يتحدثون ضد ارتفاع سعر الوقود والأسمدة. هذا الإضراب لأجل غير مسمى في يومه السادس ووصل مجلسين لمجلس الوزراء إلى المنطقة.

مع وجود مكبر صوت في متناول اليد ومرافقة ضباط شرطة، أشار حامل الحقيبة إلى أن هذه الأزمة لا تحدث بسبب «خطأ» حكومة اليوم، ولكنها أزمة تحدث على المستوى الدولي.

«أطلب فهم هذه اللحظة. (الوقود) لا ترتفع من قبل الحكومة، وهذا هو معروف جيدا. ان الصينية ترتفع بسبب ازمة دولية فى جميع انحاء امريكا اللاتينية وفى كل قارة».

«نحن نعلم أننا نمر بأزمة دولية، دعونا لا ننسى ذلك. وحتى الولايات المتحدة نفسها تعاني من مشاكل».

وأشار الوزير أيضًا إلى أنه في 28 مارس، أدرجت الحكومة بعض أنواع الوقود في صندوق تثبيت الأسعار وأنها لن ترتفع لمدة 90 يومًا.

إنهم يسعون لتحدي وزير الزراعة

في 27 مارس، ذكرت هيئة Avanza País أنها تروج لاستجواب وزير التنمية الزراعية و الري، أوسكار زيا، بعد الكشف عن المتورط في جرائم القتل، بالإضافة إلى أسئلة أخرى ضده.

«النائب روسيلي أموروز يجمع التوقيعات لاقتراح الاستجواب ضد عضو الكونغرس والوزير أوسكار زيا. الآن هو ليس فقط وزير الزراعة ولكن أيضا وزير الطاقة والمناجم. وهناك أسئلة حول المزيد من الوزراء»، قال بازان في حوار مع Exitosa.

كما أشار إلى أنه «من المؤسف أن علينا الوصول إلى هذا الوضع (عدم الاستقرار) الذي لم يسبق له مثيل في بيرو»، والذي قال إنه لأن «الرئيس (بيدرو كاستيلو) يصر على وضع الأشخاص غير المدربين، الذين ليس لديهم الشخصية الفنية والمهنية، الذين يؤذون البلد والوزارات». «بهذا المعنى، إذا كان علينا مواصلة الاستجواب والرقابة، فسنقوم بذلك».

في 2 أبريل، قال عضو الكونغرس إيليش لوبيز، من بنك العمل الشعبي، الذي كان في هوانكايو، إن مقعده سيدفع اقتراحًا بترحيل الوزير باريديس بعد إضراب الناقلين والمزارعين.

و قال هذا بعد أن ذكر أن مقعده سيؤيد اقتراح القوة الشعبية بتحدي و زير الزراعة, أوسكار زيا, للإضراب إلى أجل غير مسمى.

وقال في RPP Noticias: «سأطلب من مقعدي دعم هذا الاستجواب، لكنني أطلب منهم دعمنا في استجواب وزير الطاقة والمناجم».

استمر في القراءة