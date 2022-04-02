فاز ديبورتيفو بيناسيونال على سبورت بويز ووصل إلى المركز الأول في الدوري الأول 2022

فاز ديبورتيفو بيناسيونال بفوزه الرابع على التوالي وهو القائد اللحظي لبطولة الدوري 1 أبيرتورا 2022. فاز «بوديروسو ديل سور» على 3-1 بعيدا سبورت بويز وأضاف 18 وحدة، متفوقا على ديبورتيفو مونيسيبل، الذي سيلعب مباراته في دقائق ضد أليانزا أتلتيكو دي سولانا. كل ذلك في إطار التاريخ الثامن.

الشخص الذي فتح النتيجة على لوحة النتائج هوفر كريسبو ، الذي سجل هدفه الثالث في الموسم. الشخص الذي حقق الفوز الجزئي 2-0 هو جانيو بوسيتو، الذي سجل بعد مباراة كبيرة ضد الفريق بقيادة ويلمار فالنسيا. الشخص الذي حضر هو فيكتور سيدرون، أحد شخصيات التزام اللاعب في ملعب ميغيل جراو في كالاو.

بالفعل في الشوط الثاني تعافى «روسادوس» بموقف أكثر من اللعب وبفضل دييغو صفادي، الذي دخل الشوط الثاني، تمكن من تسجيل الخصم بعد 71 دقيقة. دفع «chalacos» بمساعدة معجبيهم وحاولوا الرسم بكل الطرق، ولكن في واحدة ضد القادة الجدد قاموا بإغلاق النهائي 3-1. سجل الإكوادوري جاكسون بيتا الهدف النهائي.

مع هذه النقاط الثلاث، ديبورتيفو بيناسيونال هو القائد الجديد لبطولة أبيرتورا الدوري الأول 2022، لكن كل شيء سيعتمد على المباراة بين أليانزا أتلتيكو دي سولانا وديبورتيفو بيناسيونال ، والتي ستلعب في دقائق في ملعب ميلانيو كولوما دي بيورا. إذا ربطوا، سيستمر «bi» كمؤشر، ولكن إذا فاز أي شخص، فسيكون القائد حتى نهاية المباراة الثامنة. أولئك الذين يرتدون اللون الأزرق الفاتح لديهم ستة انتصارات وخسارتين في ثماني مباريات لعبت.

في الموعد التالي، سيلعب الفريق الذي تأسس في Desaguadero ضد أتلتيكو غراو في المنزل، بينما سيزور Sport Boys ADT من تارما. لم يكن لدى «روسادوس» وقتًا ممتعًا في عام 2022، فقد تم إقصاؤهم مؤخرًا من كأس سودامريكانا من قبل Ayacucho FC وهم في المرتبة الثانية في الترتيب بخمس نقاط فقط. آخر واحد هو San Martín مع ثلاث وحدات.

مباريات ديبورتيفو بينسيونال في عام 2022:

- أكاديمية ديبورتيفو بيناسيونال 5-0 كانتولاو

- ديبورتيفو البلدية 1-0 ديبورتيفو بيناسيونال

- ديبورتيفو بيناسيونال 3-2 سينسيانو

- ديبورتيفو بيناسيونال 0-1 ADT من تارما

- أياكوتشو إف سي 2-3 ديبورتيفو بيناسيونال

- جامعة ديبورتيفو بيناسيونال 1-0 للرياضة

- سان مارتن 0-1 ديبورتيفو بيناسيونال

- سبورت بويز 1-3 ديبورتيفو بيناسيونال

جدول ونتائج التاريخ 8 من بطولة APERTURA DE LA LIGA 1

الجمعة، 1 أبريل

نادي أياكوتشو 3-2 بالتوقيت العالمي

السبت 2 أبريل

سبورت بويز 1-2 ديبورتيفو بيناسيونال

أليانزا أتلتيكو vs Municipal (القناة التلفزيونية: هدف بيرو | 1:15 مساءً | استاديو ميلانيو كولوما)

ميلغار ضد كارلوس شتاين (القناة التلفزيونية: جول بيرو | 3:30 مساءً | ملعب UNSA التذكاري)

الأحد 3 أبريل

أتلتيكو غراو ضد سينشانو (3:00 مساءً | ملعب فرانسيسكو ميندوزا بيزارو)

كارلوس مانوتشي ضد سيزار فاليخو (القناة التلفزيونية: هدف بيرو | 6:30 مساءً | استاديو Mansiche)

الاثنين، 4 أبريل

Universitario vs ADT (القناة التلفزيونية: جول بيرو | 8:00 مساءً | ملعب مونومنتال)

أكاديمية ريست كانتولاو.

سبورت هوانكايو ضد أليانزا ليما (مع وقف التنفيذ)

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