قضية كواهتيموك غوتيريز: حكم على وزير المالية السابق في PRI بالسجن الرسمي في CDMX

أعلن مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي (FGJCDMX) أن المعتقل روبرتو زامورانو بينيدا، الذي كان وزير المالية للحزب الثوري المؤسسي في عاصمة البلاد، قد صدر أمر بالسجن.

وأفاد بأنه حصل على أمر بالسجن من قاض جنائي بسبب مسؤوليته المحتملة عن جريمتين مختلفتين من جرائم الاتجار بالأشخاص، في شكل محاولة للاستغلال الجنسي المشدد، وفي شكل إعلانات مضللة؛ فضلاً عن الارتباط الإجرامي.

تم القبض على روبرتو زامورانو بينيدا في مينيرال دي لا ريفورما، في ولاية هيدالغو يوم الخميس 31 مارس، لارتباطه بشبكة الاتجار بقيادة زعيم PRI السابق في CDMX، Cuauhtémoc غوتيريز دي لا توري.

(foto: FGJCDMX)

وطُلب الأمر بإلقاء القبض نتيجة للتحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام للتحقيق الاستراتيجي في الجرائم التي تنطوي على الاتجار بالأشخاص، والتنسيق العام للتحقيق في الجرائم الجنسانية ورعاية الضحايا، الذي أنجزه موظفو مكتب المدعي العام في هيدالغو.

وكانت شبكة الاتجار بقيادة كواهتيموك غوتيريز دي لا توري، المعروف باسم «ملك القمامة» الذي شارك فيه روبرتو زامورانو وأدريانا رودريغيز ريغالادو وكلوديا بريسيلا مارتينيز غونزاليس، وكذلك ساندرا إستر فاكا كورتيس، التي هي هاربة من العدالة،

وفقًا للتحقيقات، قام الزعيم السابق لـ PRI في العاصمة بتجنيد نساء تتراوح أعمارهن بين 20 و 35 عامًا لاستغلالهن بخدمات جنسية. أجرى مشغلوها مقابلات مع الضحايا، بعد التقدم بطلب للعمل كأمناء، مساعدين، موظفي استقبال و/أو مساعدين.

تم اكتشاف هذه الأنشطة من قبل فريق راديو MVS في أبريل 2014، لذلك تم عزله من منصبه من قبل حزبه.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue detenido en CDMX (Foto: Fiscalía CDMX)

أعيد فتح القضية في سبتمبر 2020 بسبب الإغفالات التي تم العثور عليها في مراجعة شاملة للإجراءات التي قام بها مكتب المدعي العام البائد، كما أفاد مكتب المدعي العام، إرنستينا جودوي.

تم القبض على غوتيريز دي لا توري في 29 ديسمبر 2021، بينما اعتقلت معاونيه أدريانا رودريغيز منذ مارس من ذلك العام وفي سبتمبر، كلوديا مارتينيز.

وعلى غرار ملك القمامة، صدر له أمر سجن رسمي في 22 مارس، بعد ساعات من تقديم مذكرات اعتقال أخرى ضده ومعاونيه بفضل الضحايا الآخرين الذين قدموا شكاوى ضده.

تم إخطار أدريانا وكلوديا في مركز سانتا مارثا أكاتيتلا للنساء، بينما تم إخطار كواهتيموك داخل المركز الاتحادي لإعادة التأهيل الاجتماعي رقم واحد، وفقًا للفيديو الذي أبلغ فيه المدعي العام عن أوامر الاعتقال.





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