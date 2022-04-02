إشارة مرور COVID-19 في المكسيك: ستستمر البلاد بأكملها باللون الأخضر

قامت وزارة الصحة (SSA) بتحديث يوم الجمعة إشارة المرور الوبائية السابعة لفيروس كورونا (COVID-19) لعام 2022، والتي ستكون سارية المفعول من 04 إلى 17 أبريل.

من خلال الموقع الرسمي، أشارت حكومة المكسيك إلى أنه سيتم تلوين البلاد على النحو التالي:

للمرة الخامسة على التوالي، لن تكون هناك حالة «حمراء» (الحد الأقصى لخطر العدوى). كان آخرها أغواسكالينتس منذ أكثر من شهرين، وكان الوحيد الذي انخفض إلى هذا المستوى بعد خمسة أشهر (من أغسطس 2021 إلى يناير).

ولن يكون هناك أي كيان «برتقالي» (مخاطر عالية) أو «أصفر» (خطر معتدل). تجدر الإشارة إلى أنه حتى شهر مضى فقط كان Queretaro في هذا المستوى الأخير.

وهذا يعني أنه للمرة الثانية على التوالي، ستكون جميع الولايات الـ 32 في البلاد «خضراء» (مخاطر منخفضة).

Casos activos por estado (Captura de pantalla: SSA)

هذا يؤكد نهاية «الموجة الرابعة» من العدوى التي جلبها متغير Ómicron معها في بداية العام. في الأيام الأخيرة، أعلنت العديد من الولايات عن العودة إلى جميع الأنشطة واستخدام الأقنعة فقط في الأماكن المغلقة. ومع ذلك، شددت السلطات الصحية على أهمية عدم التخلي عن حذرك والحصول على التطعيم بجرعة معززة في مواجهة ارتفاع محتمل.

العناصر الأربعة التي تم تقييمها لتحديد لون إشارة المرور في كل كيان هي: النسبة المئوية لإشغال الأسرة في العناية المركزة، النسبة المئوية للحالات الإيجابية لفيروس كورونا؛ اتجاه الأسرة المحتلة واتجاه الحالات الإيجابية؛ أي السلوك المتوقع بناءً على الأرقام الحالية، والتي يحسب من قبل المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا (Conacyt).

وذكرت وزارة الصحة أن يوم الجمعة كان هناك 2,538 إصابة و 111 حالة وفاة بسبب المرض.

(Captura de pantalla: SSA)

وفقًا للبيان الفني اليومي، هناك حاليًا ما يقدر بـ 8،876 حالة نشطة للمرض في البلاد؛ أي المرضى الذين بدأوا في ظهور الأعراض في آخر 14 يومًا (من 19 إلى 1 مارس 2022).

الكيانات التي لديها أكبر عدد من حالات SARS-CoV-2 النشطة بترتيب تنازلي هي: أغواسكالينتس، باجا كاليفورنيا سور، مكسيكو سيتي، كوليما، كامبيتشي وفيراكروز.

فيما يتعلق بتوافر المستشفيات، يبلغ متوسط إشغال الأسرة العامة في المراكز الصحية 6٪ و 4٪ لأسرة العناية المركزة.

تعد المكسيك حاليًا خامس دولة في العالم مع أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا، أقل فقط من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا؛ وهي رقم 17 من حيث عدد الإصابات، وفقًا لـ آخر تحديث من جامعة جونز هوبكنز.

(Captura de pantalla: SSA)

فيما يتعلق بالتطعيم المعزز ضد SARS-CoV-2، ذكرت الوكالة أن هناك تطبيقًا لـ 9,832،380 على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا فأكثر (75٪ من التقدم)؛ 13,634310 مليون لمن هم في الفئة العمرية 40-59 (51٪)؛ و 13133,658 مليون للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا (46٪).

هذا الخميس 31 مارس وحده، تم إعطاء 295 ألف 748 حقنة. يستمر التطعيم للأشخاص الذين يتخلفون عن الركب والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا، بالإضافة إلى تطبيق الداعم لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.





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