فيروس كورونا في المكسيك اعتبارًا من 1 أبريل، 538 إصابة و 111 حالة وفاة في اليوم الأخير

CIUDAD DE MÉXICO, 11ABRIL2020.- Con una ciudad semidesértica con negocios cerrados y lugares públicos como: museos, plazas, teatros y parques en cuarentena hasta nuevo aviso, así se vivió el Sábado de Gloria en la capital del país. La contingencia por Covid-19 se mantiene en fase dos en territorio nacional, sin embargo se estima que en dos semanas podría entrar en fase tres de no seguirse las medidas aislamientos social. Al cierre, México registra 3844 casos confirmados y 233 defunciones. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

كما هو الحال في كل يوم منذ بدء جائحة COVID-19، قدمت وزارة الصحة (SSA) تقريرها الفني حول تقدم الطوارئ الصحية في المكسيك، والذي كشفت فيه أنه حتى يوم الجمعة، 1 أبريل، هناك رقم قياسي يبلغ 5 ملايين 662,073 إجمالي الإصابات و 323,127 حالة وفاة.

تشير هذه الأرقام إلى أنه في الـ 24 ساعة الماضية، تمت إضافة 2,538 إصابة و 111 حالة وفاة إلى الإحصاءات الوطنية، مع إغلاق السجلات حتى الساعة 9:00 صباحًا يوم الجمعة.

من ناحية أخرى، تم تسجيل ما مجموعه 683,609 حالة مشتبه بها و 9,236,820 حالة سلبية منذ بدء الوباء؛ في حين يوجد حاليًا 9,625 شخصًا مصابون بعدوى COVID-19 النشطة في جميع أنحاء الأراضي الوطنية.

يتم التقاط هذا الرقم وفقًا للمواطنين الذين بدأوا بأعراض المرض في الأيام الأربعة عشر الماضية، لذلك يتم أخذها في الاعتبار من 19 مارس إلى 1 أبريل.

Coronavirus en México al 1 de abril: 2 mil 538 contagios y 111 muertes en el último día (Foto: SSa)

على الولايات التي لديها أعلى معدل للحالات الإيجابية في الوقت الحالي، Aguascalientes، يأمر القائمة مع ما يقدر بـ 33 لكل 100،000 نسمة. ويليها باجا كاليفورنيا سور ومكسيكو سيتي، التي تتجاوز 29 و 26 إصابة لكل 100،000 نسمة، على التوالي. أعداد منخفضة مقارنة بأعلى نقاط الوباء حتى الآن في عام 2022.

مع وضع هذه الأرقام في الاعتبار، فإن المعدل الوطني للعدوى النشطة هو 7.40 شخص فقط لكل 100،000 نسمة، وفقًا للمعلومات المرئية على بوابة النظام الوطني للمراقبة الوبائية (SINAVE).

فيما يتعلق بالأشخاص الذين تغلبوا على المرض، تم توقع 4،959,965 حالة شفاء منذ بداية الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى 14,128 حالة وفاة أخرى لم يتم تأكيدها بسبب COVID-19، لذلك تم تصنيفها على أنها مشبوهة وهي في طور علم وبائي الحكم السريري.

وفقًا للرسم البياني الذي قدمته وزارة الصحة بشأن الحالات الإيجابية والسلبية في الأسبوع الماضي، في نهاية مارس، كانت المكسيك في أدنى نقطة في الوباء فيما يتعلق بالعدوى المؤكدة، حيث بلغت 7262 حالة في الأسبوع 11 من عام 2022.

Coronavirus en México al 1 de abril: Casos positivos, sospechosos y negativos a nivel nacional (Foto: SISNAVE)

كانت آخر مرة تم فيها تسجيل مثل هذا العدد المنخفض من الحالات المؤكدة في أسبوع في الخامس عشر من عام 2020، عندما تم تسجيل 5,013 إصابة فقط في أسبوع. وبالمثل، يتم تسجيل الوفيات المؤكدة، حيث تم تسجيل 249 حالة وفاة في الأسبوع 11 من عام 2022، وهو أدنى رقم منذ الأسبوع 14 من عام 2020.

وبالمثل، ذكرت وزارة الصحة أنه للفترة الثانية على التوالي، ستكون الولايات الـ 32 مرة أخرى باللون الأخضر لإشارة المرور الخطرة الوبائية COVID-19، وهي الأيام التي تتراوح من الاثنين 4 إلى الأحد 17 أبريل.

فيما يتعلق بإشغال المستشفى، بدأ شهر أبريل بتخفيض بنسبة 97٪ مقارنة بأعلى نقطة في الموجة الوبائية الثانية في يناير 2021. يبلغ معدل إشغال الأسرة العامة 6٪، في حين وصلت المساعدة مع المشجعين إلى 4٪ في آخر 24 ساعة.

أخيرًا، في 31 مارس، أفيد أن استراتيجية التطعيم الوطنية نفذت 295,748 لقاحًا ضد COVID-19.

استمر في القراءة: