استبعد حفل كيمبرلي لويزا وخوان دي ديوس بانتوجا أكثر من 600 المشجعين لأكثر من مبيعات التذاكر.

يوم الجمعة 1 أبريل، تم استبعاد المئات من محبي كيمبرلي لويزا وخوان دي ديوس بانتوجا من الحفل الذي قدمه الزوجان في كويريتارو. أعلنت الحماية المدنية في 2 أبريل أن أكثر من 600 شخص لم يتمكنوا من دخول المكان وسيتعين على المؤثرين تقديم عرض جديد لهم.

دون إعطاء تفسير ملموس حول ما حدث، في ليلة الجمعة، 1 أبريل، تم استبعاد 624 من معجبي كيمبرلي وخوان دي ديوس من قاعة جوزيفا أورتز، حيث قدم منشئو المحتوى أنفسهم.

حتى بعد ظهر يوم السبت الحالي، أصدر Querétaro تنسيق الحماية المدنية بيانًا أوضح فيه أن حفل كيم لويزا و JD Pantoja 13.13 في جولتهم لعام 2022 كان ذروة البيع، ولهذا السبب سيتعين على المنظمين تحمل المسؤولية الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الاستمتاع بالعرض.

وهو أنه في ليلة الجمعة، عندما بدأ مدخل الحفل لفناني الأداء غير المشروط، لا يمكن للجميع دخول القاعة. وتظاهر مئات الأشخاص خارج المجمع، بحجة أن لديهم تذكرتهم، لكنهم منعوا من الوصول دون تفسير.

En su momento, cientos de fanáticos y padres se mostraron molestos y desilusionados de la organización (Foto: captura de pantalla/Twitter)

وفقًا للمسؤولين عن القاعة في ذلك الوقت خارج المكان، كان هناك اكتظاظ، لذلك قررت الحماية المدنية أن بعض الحاضرين لن يدخلوا الحفل ولم يكن لديهم حل آمن، لأنه كان سيحدث غير متوقع.

كان يُنظر إليه على أنه إمكانية تقديم عرض تقديمي جديد في 2 أبريل، لكن العديد من الأشخاص الذين بقوا في الخارج اختلفوا، تمامًا كما لم يكن معروفًا ما إذا كان لدى الفنانين مساحة في جدول أعمالهم لتقديم عرض آخر.

هذا هو السبب في أن الحماية المدنية أصدرت البيان الذي أكدوا فيه أنهم كانوا سيحددون عدم السماح لمزيد من الأشخاص بدخول القاعة, هذا عندما لاحظوا أن هناك عددًا أكبر من الأشخاص أكثر مما كان المكان قادرًا على الاحتفاظ بالبروتوكولات المعنية للحفاظ على سلامة الجميع.





وبالمثل، على الرغم من المطالب المختلفة لأولئك الذين لم يتمكنوا من دخول العرض، ذكرت الحماية المدنية أن المنظمين سيقيمون عرضًا جديدًا في Querétaro «من أجل الوفاء بالتزاماتهم»، كما جاء في الرسالة.

Los cantantes tiene previsto otro show este domingo en Monterrey (Foto: Boletia)

حتى الآن، بوليتيا (الشركة التي باعت تذاكر العرض)، لم تقدم كيمبرلي لويزا أو خوان ديوس بانتوجا أي بيان حول ما حدث، ولم يتم تحديد متى ستقام الحفلة الموسيقية للجماهير الذين لم يتمكنوا من الدخول.

احتفل معجبو الزوجين بأن المطربين كانوا ناجحين لدرجة أنهم سيضطرون حتى إلى تقديم حدث آخر لأولئك الذين لم يتمكنوا من الدخول. تقول تغريدة نشرها أحد معجبي لويزا وبانتوجا: «إن تواضع خوان وكيم وعظمته عند أداء حفلة موسيقية ثانية في كويريتارو لشعبها يستحق الإعجاب».

ومع ذلك، كان هناك أيضًا مستخدمو الإنترنت الذين عبروا عن غضبهم. «المنظمة في حفل كويريتارو أمس قاتلة، كم هو محزن أن يعاملوا الأشخاص الذين يتبعونهم على هذا النحو، كان الأطفال يبكون بخيبة أمل، كان الوالدان غاضبين، تركوا الكثير من الناس في الخارج»، شارك مستخدم آخر.

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