ألقت CJNG باللوم على المنافسين لقتل عمدة أغيليلا وهددت وسائل الإعلام

AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

تم تعميم شريط فيديو عبر الشبكات الاجتماعية يظهر من يُزعم أنه ريكاردو كاريو، المعروف باسم El Alacrán، عضو كارتل الجيل الجديد من خاليسكو (CJNG) ينفي الاتهامات الموجهة إليه بقتل عمدة أغيليلا، ميتشواكان، سيزار أرتورو. فالنسيا كاباليرو.

في السمعي البصري لأقل من دقيقة، يرافق El Alacrán أعضاء آخرين في الكارتل بقيادة نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتس، المعروف باسم El Mencho، حيث شوهدوا مدججين بالسلاح. بالإضافة إلى ذلك، في التسجيل، ألقى ريكاردو كاريو باللوم على خوان خوسيه ألفاريز فارياس، وإل أبويلو، زعيم كارتل تيبالكاتيبيك، ونيكولاس سييرا سانتانا وإل غوردو و/أو غوردو الفياجرا، لقتل فالنسيا كاباليرو.

«أنا، إل ألاكران، فصلتني عن الهجمات التي وقعت ضد المواطن الرئيس أغيليلا سيزار فالنسيا وأنا أحمل الجد فارياس وغوردو الفياجرا المسؤولية المباشرة، لأنك أمرت بقتله لأنك تريد السيطرة على مناجم أغيليلا قال ريكاردو كاريلو.

El Alacrán se deslindó del asesinato del alcalde de Aguililla (Foto: Twitter/@Elblogdelosgua1)

تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الثلاث الماضية، تم كسر تحالف CJNG مع مجموعات من Michoacán وبقايا الفياجراس وفرسان الهيكل وبياض طروادة وكارتل تيبالكاتيبيك تحالف يعرف باسم Carteles Unidos، لمقاومة هجمة الكارتل المكون من أربعة أحرف. وقد اشتدت نضالاتهم في منطقة تييرا كالينتي وبالقرب من عاصمة الأفوكادو في العالم، ما يسمى بالذهب الأخضر، في أوروبان.

وبالمثل، هدد El Alacrán ميلينيو نوتيسياس والصحفية دينيس ميركر بسبب صلاته المزعومة مع الجد فارياس.

واختتم إل ألاكرين: «توقف عن فعل الأشياء، قل الحقيقة، وليس ما يخبرك به الجد فارياس، نحن نعرف عن الصفقة المباشرة التي أبرمتها معه».

ليست هذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها CJNG وسائل الإعلام، لأنه في مقطع فيديو آخر صدر على الشبكات الاجتماعية انتقد المضيف أزوسينا Uresti.

Azucena Uresti fue amenazada por el CJNG (Foto: Twitter@azucenau)

في 28 مارس، قدم المدعي العام للدولة (FGE) في ميتشواكان هوية قاتل رئيس بلدية أغيليلا وعرض مكافأة قدرها 100،000 بيزو للحصول على معلومات مفيدة وصادقة تؤدي إلى موقع Alacrán.

وأفاد الفريق بأنه نتيجة لأعمال التحقيق التي أُجريت بالتنسيق مع السلطات الاتحادية، حققت بالفعل تقدماً كبيراً فيما يتعلق بهوية الجاني المحتمل ().

وذكر مكتب المدعي العام في بيان له أنه «خلال أعمال التحقيق، تم الحصول على بيانات مناسبة وذات صلة لتحديد هوية الجاني المحتمل للحادث، الذي طلب أمر القبض عليه، والذي قدمه قاضي المراقبة».

Ricardo Carrillo Mendoza, alias El Alacrán (Foto: FGE)

وقع أدريان لوبيز سوليس، المدعي العام للكيان، الاتفاقية المحددة لتقديم وتقديم مكافأة لموقع واحتجاز إل ألاكرين، الذي قتل مع شريكه إل زاباتا رئيس البلدية في 10 مارس، عندما كان مسافرًا على طول شارع بنجامين رويز، أمام ملعب كرة القدم في المنطقة، في ذروة قبو قصر بلدية أغيليلا.

في يوم مقتله، دخل فالنسيا كاباليرو إلى شاحنته للعودة إلى المنزل، ولكن في الطريقة التي تم اعتراضه بها من قبل رجلين على دراجة نارية، مع إخفاء وجوههم تحت خوذة وفتحوا النار في ثلاث مناسبات على رئيس البلدية، الذي لم ينجو من الهجوم. وقد تعرف أكثر من شاهد على الموضوعين اللذين يركبان دراجة هوندا النارية باللون الأسود باللون الأحمر: أحدهما قصير ومتين ويرتدي الجينز الأزرق والقميص؛ والآخر كان طويلًا ومظلمًا ويرتدي قصة شعر «من النوع العسكري».

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