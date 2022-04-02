«تشابارو»، عضو منظمة لوس زيتاس، حكم عليه بالسجن 54 عاما

وحُكم على أولوماري بينيا فالديفيسو، المعروف باسم تشابارو، 54 عاماً، عضو كارتل لوس زيتاس، بالسجن 54 عاماً لارتكابه جرائم الجريمة المنظمة والاختطاف.

وحكم مكتب المدعي العام على شابارو بعد إدانته بابتزاز أموال من الشركات وسائقي الشاحنات والأنابيب، في بلدية سانتا كاتارينا، نويفو ليون. تم القبض على هذا العضو في كارتل الرسالة الأخيرة في عام 2014، عندما كان يحتجز شخصين محرومين من الحرية. تشمل الجملة أيضًا دفع غرامة قدرها 4250 يومًا.

ولدت جماعة لوس زيتاس الإجرامية، التي تراجعت اليوم قوتها النارية ضد منظمات إجرامية أخرى، كذراع مسلح لكارتل الخليج، الذي كان يعمل في الولايات الشمالية من البلاد. في نويفو ليون، عمل هذا الكارتل في منطقة مونتيري (عاصمة الولاية).

تم القبض على القائد الأول لكارتل الخليج، خوان غارسيا أبريغو، في ضواحي تلك المدينة. وفقا لوسائل الإعلام المتخصصة Insight Crime، كان خليفتها، أوسيل كارديناس غيلين، أقل اهتماما في مونتيري، لذلك حافظ على مسافة له وبالتالي لوس زيتاس أيضا.

ومع ذلك، تغير ذلك مع فصل كارتل الخليج ولوس زيتاس. ويقال إن الكارتل الأخير كان دائما يرى المنطقة التي تشمل بلديات أبوداكا، غارسيا، إسكوبيدو جنرال، غوادالوبي، خواريز، مونتيري، سان نيكولاس دي لوس غارزا، سان بيدرو غارزا غارسيا، سانتا كاتارينا وسانتياغو كفرصة لتنمية أعمالهم المخدرات.

ووصلت زيتاس، المعروفة بفرض أشكال جديدة من العنف، إلى نويفو ليون حيث تنازعوا على الساحة ضد تنظيم بيلتران ليفا، الذي انفصل بعد ذلك عن كارتل سينالوا.

رأى Beltrans نويفو ليون كملجأ لهم. هناك اختاروا السياسيين ورجال الأعمال، وأنشأوا مخططات ابتزاز معقدة. تفصل التحقيقات المختلفة أن طريقة العمل هذه لفتت انتباه لوس زيتاس، لذلك عقدوا هدنة لكليهما للعمل في المنطقة.

MÉXICO D,F,.16JULIO2013.- Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', máximo líder de la organización criminal los Zetas, durante su llegada a la SEIDO luego de su detención la madrugada de ayer en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Treviño Morales entró sin esposas y escoltado por elementos del Ejercito Mexicano. FOTO: SEMAR / CUARTOSCURO.COM

سقطت كارتل الرسالة الأخيرة بعد القبض على زعيمها ميغيل أنخيل تريفينيو موراليس، الذي ورث قيادة ابن أخيه، خوان جيراردو تريفينيو موراليس، المعروف باسم إل هويفو، الذي تم ترحيله مؤخرا إلى الولايات المتحدة.

تم اعتقال هذا المجرم يوم الأحد 13 مارس من قبل أمانة الدفاع الوطني (سيدينا) ومكتب المدعي العام (FGR) ومركز الاستخبارات الوطني والحرس الوطني (GN).

تم اختيار إل هويفو تريفينيو كرئيس أعلى لكارتل شمال شرق (زيتاس السابق) وذراعه المسلح، قوات الجحيم، التي يحافظ معها على صراع شرس مع خلايا كارتل الخليج، فضلا عن النزاعات الإقليمية ضد المدرسة القديمة زيتاس. ولديه ثلاثة أوامر توقيف: واحدة في ولاية تاماوليباس بتهمة الابتزاز وتكوين الجمعيات الإجرامية، وأخرى في ولاية كواهويلا بتهمة القتل العمد والإرهاب؛ وواحدة أخرى لأغراض التسليم بتهمة التآمر على الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.

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