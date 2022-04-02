ستسعى سلطات CDMX لتنفيذ الرحلات الجوية من هيوستن إلى AIFA بعد الاجتماع مع سيلفستر تيرنر

ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO, 07SEPTIEMBRE2021.- Se realizó un recorrido para medios de las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA) en Santa Lucía, en el que se tiene planeado ejecutar las 61 operaciones por hora spermitidas en el AICM una vez que se recuperen los niveles de tráfico aéreos a los que se tenían antes de la pandemia de Covid-19. Las obras de las paradas internacionales continúan en operación y esperan que a finales de año se pueda recuperar la categoría 1. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

ذكرت رئيسة حكومة مكسيكو سيتي (CDMX)، كلوديا شينباوم باردو، أن إدارتها ستسعى إلى إنشاء طريق جوي من مطار هيوستن إلى مطار فيليبي أنجيليس الدولي (AIFA)، وهذا، بعد لقائها مع العمدة الأمريكي، سيلفستر تيرنر.

وفقًا لرئيس العاصمة، فإن هيوستن ومكسيكو سيتي تقريبًا أخوات، حيث يعيش عدد كبير من المكسيكيين في الولاية.

لذلك، أشار إلى أنه خلال الاجتماع اقترح على العمدة العمل معًا لإنشاء طريق من العاصمة إلى هيوستن، بهدف «تسهيل الوصول إلى مكسيكو سيتي، وبعض الإجراءات الأخرى».

«هناك العديد من المكسيكيين الذين يعيشون في هيوستن، وهذا يجعلنا إخوة مع المدينة، (...) نحن نتحدث كثيرا عن القضايا التي يهتمون بها، والتي طورناها هنا، مثل تغير المناخ، والبيئة، والتنقل الكهربائي، والطاقة المتجددة والسياحة».

Durante la reunión se le propuso al alcalde que se trabaje en conjunto para crear una ruta de la capital a Houston (Foto: Twitter/Claudiashein)

دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن الاقتراح، قال Sheinbaum Pardo إن فرق العمل ستحافظ على التواصل لإنشاء «توأمة» أكبر.

وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية مارس، أعلنت السلطات أن المطار الجديد سيكون له رحلات إلى الولايات المتحدة من النصف الثاني من عام 2022، مع خطوط دلتا وخطوط كوبا الجوية.

من خلال الشبكات الاجتماعية للمشروع الرئيسي لما يسمى التحول الرابع (Q4)، تمت كتابته: «سيكون لدى AIFA رحلات طيران مع دلتا وكوبا إيرلاينز في النصف الثاني من عام 2022 ″.

Sheinbaum Pardo señaló que los equipos de trabajo mantendrán comunicación (REUTERS/Luis Cortes) REUTERS

مع هذا, تنضم شركات الطيران الأجنبية إلى شركات الطيران المكسيكية التابعة لشركة طيران المكسيك, فولاريس وفيفا ايروبوس, التي توفر السفر الداخلي إلى تيخوانا, كانكون, مونتيري, غوادالاخارا, فيلاهيرموسا وميريدا.

ومع ذلك، أعلنت Aeromexico في الأول من أبريل أنها ستدير وجهة ثالثة من مطار فيليبي أنجيليس الدولي.

في بيان, ذكرت شركة الطيران أنه اعتبارًا من الأول من مايو ستسافر إلى بويرتو فالارتا بأربعة ترددات أسبوعية, بهدف استكمال عملها في المحطة الجوية إلى وجهة شاطئية.

مع الوجهة الجديدة، ستكون تعديلات تشغيل Aeromexico من AIFA كما يلي:

ميريدا: سبعة ترددات أسبوعية (من الاثنين إلى الأحد)

بويرتو فالارتا: أربعة ترددات أسبوعية (الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد)

فيلاهيرموسا: ثلاثة ترددات أسبوعية (الاثنين والأربعاء والسبت)

Aeroméxico dio a conocer que operará un tercer destino desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com) Daniel Augusto

بينما يتم تشغيل الرحلات الجوية من مطار مكسيكو سيتي الدولي (AICM) إلى الوجهات المذكورة أعلاه يوميًا وفي مايو ستكون:

ميريدا: 67 ترددًا أسبوعيًا

بويرتو فالارتا: 42 ترددًا أسبوعيًا

فيلاهيرموسا: 40 ترددًا أسبوعيًا

«تطير شركة Aeromexico بجو جديد وستواصل استراتيجيتها لتوسيع الشبكة لتقديم المزيد من الخيارات الأفضل لعملائها. بحلول شهر مايو، ستقوم شركة الطيران بتشغيل 88 مسارًا وطنيًا ودوليًا»، يختتم البيان.

في 17 مارس، أكد مدير مطار الجنرال فيليبي أنجيليس الدولي، الجنرال إيسيدرو باستور رومان، أن اتصال الطريق بموقع البناء مضمون.

وفقًا لـ Pastor Román، هناك 14 نقطة اتصال ستنقلك من أي من محطات الحافلات CDMX إلى المطار الجديد:

بيريسور - AIFA (150 بيزو)

سانتا في - AIFA (150 بيزو)

العالم E - AIFA (125 بيزو)

كواتيتلان - AIFA (125 بيزو)

AICM - AIFA (125 بيزو)

القاعة الوطنية - AIFA (125 بيزو)

مركز التجارة العالمي - AIFA (125 بيزو)

الهنود الخضر - AIFA (50 بيزو)

مدينة الأزتك (المكسيك) - AIFA (18 بيزو)

مصارعة الثيران - AIFA (125 بيزو)

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