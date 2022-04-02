كارلوس بالاسيوس يطلب التفاهم: الوقود «لا يرتفع بسبب الحكومة، ولكن بسبب الأزمة الدولية»

خاطب وزير الطاقة والمناجم، كارلوس بالاسيوس، وطلب التفاهم من البروتستانت في هوانكايو، جونين، الذين يتحدثون ضد ارتفاع سعر الوقود والأسمدة. هذا الإضراب لأجل غير مسمى في يومه السادس ووصل مجلسين لمجلس الوزراء إلى المنطقة.

مع وجود مكبر صوت في متناول اليد ومرافقة ضباط شرطة، أشار حامل الحقيبة إلى أن هذه الأزمة لا تحدث بسبب «خطأ» حكومة اليوم، ولكنها أزمة تحدث على المستوى الدولي.

«أطلب فهم هذه اللحظة. (الوقود) لا ترتفع من قبل الحكومة، وهذا هو معروف جيدا. ان الصينية ترتفع بسبب ازمة دولية فى جميع انحاء امريكا اللاتينية وفى كل قارة».

«نحن نعلم أننا نمر بأزمة دولية، دعونا لا ننسى ذلك. وحتى الولايات المتحدة نفسها تعاني من مشاكل».

كما ذكر الوزير أنه في 28 مارس، أدرجت الحكومة بعض أنواع الوقود في صندوق تثبيت الأسعار وأنها لن تفعل ذلك. ترتفع لمدة 90 يومًا.

«أصدرت الحكومة مرسومًا ساميًا حيث يتم تثبيت سعر الوقود، كما استقرت جميع أنواع الديزل والبنزين من 84 و 90، ولن ترتفع بعد الآن. على الأقل نحن نضمن 90 يومًا، ولن ترتفع أي أعلى، وهذا ليس ما يعرفه الناس (...) لهذا السبب أطلب القليل من الهدوء من فضلك. سنتحدث، سنشرح الأزمة الحقيقية التي تحدث في البلاد. ليست الحكومة هي التي فعلت ذلك».

الوزراء يجتمعون في منطقة جونين لمناقشة مع البروتستانت | فيديو: TV Perú

اقتراح الاستجواب لوزير الزراعة

وقال عضو الكونغرس إليش لوبيز، من هيئة العمل الشعبي، التي كانت في هوانكايو، إن مقعده سيدفع اقتراحا للاستجواب ضد الوزير باريديس بعد إضراب الناقلين والمزارعين.

و قال هذا بعد أن ذكر أن مقعده سيؤيد اقتراح القوة الشعبية بتحدي و زير الزراعة, أوسكار زيا, لهذا الإضراب لأجل غير مسمى.

وقال في RPP Noticias: «سأطلب من مقعدي دعم هذا الاستجواب، لكنني أطلب منهم دعمنا في استجواب وزير الطاقة والمناجم».

وصل وفد مجلس الوزراء إلى هوانكايو سعياً للحوار

وفي صباح يوم السبت 2 نيسان/أبريل، وصل وفد ثان من مجلس الوزراء إلى Junín للمشاركة في طاولة الحوار مع المتظاهرين. وهي تتألف من وزراء العدل، فيليز شيرو؛ والطاقة والمناجم، كارلوس بالاسيوس؛ والاقتصاد، كارلوس غراهام؛ والداخلية ألفونسو شافاري؛ والتنمية الزراعية والري، أوسكار زيا. بالإضافة إلى ذلك، يرافقهم أيضًا نائب وزير PCM، خيسوس كيسبي، وبعض أعضاء الكونغرس والكاردينال بيدرو باريتو.

«وصل وزراء وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الطاقة والمناجم ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الزراعية والري ونائب وزير PCM وأعضاء الكونغرس والكاردينال بيدرو باريتو إلى جونين لحضور تركيب الجدول الفني مع القادة الاجتماعيين «، يقرأ في تغريدة.

في ليلة 1 أبريل، وصل أول وفد يتألف من وزير التجارة الخارجية والسياحة، روبرتو سانشيز بالومينو، إلى جانب وزير الثقافة، أليخاندرو سالاس، ونائب وزير النقل فيكتور راؤول أليخوس. ورافقهم أيضا عضو الكونغرس سيلفانا روبلز، من مقاعد البدلاء بيرو ليبر.

«الآن مع القادة الاجتماعيين من Huancayo. اجتماع تحضيري في بلدية تامبو لتركيب #MesaDeDialogoYa (...) مع الفريق المتقدم الذي أرسلته رئاسة الجمهورية»، قال وزير التجارة من خلال حسابه على تويتر.

وأضاف في تغريدة أخرى: «كان هناك تنسيق مع جبهة ديفينسا كفريق متقدم لتثبيت طاولة الحوار في هوانكايو».

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