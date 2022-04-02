هنأ بوريس جونسون «جيش أوكرانيا الشجاع»، وندد بالمعاناة الرهيبة للمدنيين ووعد بمزيد من العقوبات ضد بوتين

British Prime Minister Boris Johnson speaks during a Prime Minister's Questions session at the House of Commons, in London, Britain, March 30, 2022. UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. IMAGE MUST NOT BE ALTERED.

«لقد تحدثت بعد ظهر اليوم مع الرئيس زيلينسكي. كتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: «لقد هنأت قواتهم المسلحة الشجاعة على دفع الجيش الروسي الغازي ، لكنني أدرك التحديات الهائلة التي يواجهونها والمعاناة الرهيبة التي يتعرض لها المدنيون في أوكرانيا»، مضيفًا:» وستواصل المملكة المتحدة تكثيف دعمها العسكري والاقتصادي والدبلوماسي، بما في ذلك زيادة العقوبات لزيادة الضغط الاقتصادي على آلة حرب بوتين طالما بقيت القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية ».

وكان الرئيس البريطاني قد وعد بالفعل أمام لجنة الاتصال بمجلس العموم بنواياه «مواصلة تكثيف العقوبات» ضد روسيا حتى «يخرج كل من قواته من أوكرانيا».

وقال ان وقف اطلاق النار المحتمل بين روسيا واوكرانيا لن يكون كافيا لازالة العقوبات المفروضة على حكومة فلاديمير بوتين . وقال «فى رأيى انه يتعين علينا مواصلة تكثيف العقوبات ببرنامج مستمر حتى تكون كل من قواتها خارج اوكرانيا».

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا سيشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014، أجاب جونسون: «كما قلت، حتى يخرج كل من هذه القوات الروسية من أوكرانيا».

Las tropa sucranianas ingresaron a Bucha y se encontraron con un escenario devastador, lleno de cadáveres y destrucción (Reuters) REUTERS

كما أعرب رئيس الوزراء عن رأي مفاده أنه «ينبغي إجراء إعادة تفكير كاملة بشأن كل الدعم المقدم لبلدان مثل جورجيا وأوكرانيا»، بحيث بدلاً من منحهم العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي، أوضح أن الدول الغربية ستغير «الهيكل الأمني» بتسليحها بحيث لن تغزوهم روسيا.

أعلنت أوكرانيا يوم السبت أنها استعادت السيطرة على منطقة كييف بأكملها بعد ما يقرب من شهر من الاحتلال الروسي, مما ترك صورة مروعة و صور مروعة مثل مئات الجثث المنتشرة في أحد شوارع بوخا، شمال غرب العاصمة.

خفضت القوات الروسية، كما أعلنت قبل بضعة أيام، وجودها في منطقتي كييف وتشرنيغوف (شمال)، بعد أن فشلت في محاولتها لإحاطة العاصمة. يبدو أنهم يركزون جهودهم الآن في الشرق والجنوب، بعد خمسة أسابيع من بدء الغزو الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير.

في ماريوبول (جنوب)، يواصل الصليب الأحمر جهوده لتنظيم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص المحاصرين في تلك المدينة الساحلية على بحر آزوف، الذين يفتقرون إلى الغذاء والماء والكهرباء.

«التحرير» من أرض محروقة

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا مالير أن مدن «إيربين وبوشا وغوستوميل ومنطقة كييف بأكملها تم تحريرها من الغزاة». وقال مستشار الرئاسة الاوكرانى ميخائيلو بودولياك قبل وقت قصير ان موسكو غيرت «تكتيكاتها» وتعتزم الان «الحفاظ على السيطرة على الاراضى المحتلة الشاسعة» فى الشرق والجنوب و «الحصول على موطئ قدم قوى هناك».

سمح لنا التراجع الروسي من الشمال برؤية الدمار الذي خلفته الحرب: ففي بوشا، كانت جثث مئات الأشخاص الذين يرتدون ملابس مدنية متناثرة في شارع واحد في المدينة، وفقا لما ذكره مراسلو وكالة فرانس برس. بعض الجثث كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم. كانت الجثث منتشرة على عدة مئات من الأمتار. وفقا لرئيس بلدية بوشا، أناتولي فيدوروك، «تم إطلاق النار على كل هؤلاء الناس حتى الموت في الجزء الخلفي من الرأس».

ترك القتال والقصف صورة مروعة، مع وجود ثقوب ضخمة في المباني السكنية والسيارات المحطمة.

وقال فيدوروك لوكالة فرانس برس عبر الهاتف انه «يجب دفن 280 شخصا في مقابر جماعية»، حيث انه من المستحيل القيام بذلك في المقابر، حتى في متناول القصف الروسي.

وقد فتحت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا في جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا. وفى مقابلة نشرتها صحيفة سويسرية حثت المدعية العامة الدولية السابقة كارلا ديل بونتي المحكمة الجنائية الدولية على اصدار مذكرة توقيف بحق بوتين الذى وصفته بانه «مجرم حرب».

ووفقا للأمم المتحدة، فر أكثر من 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا منذ الغزو، وفي المجموع هناك أكثر من 10 ملايين نازح.

في مواجهة «حالة طوارئ الهجرة» المشددة، طلب البابا فرنسيس ردودًا «مشتركة» في جزيرة مالطا وأشار إلى «شخص قوي» محبوس في «مصالحه الوطنية» على أنه مسؤول عن الحرب، فيما تم تفسيره على أنه إشارة إلى بوتين.

وكشف البابا أنه كان يفكر في السفر إلى أوكرانيا وندد «بإغواء الاستبداد» و «الإمبريالية الجديدة»، التي تحمل خطر «حرب باردة موسعة يمكن أن تخنق حياة الشعوب والأجيال بأكملها».

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها أرسلت فريقا إلى ماريوبول لإجلاء المدنيين، بعد محاولة فاشلة يوم الجمعة لأن «الظروف جعلت من المستحيل المضي قدما» في العملية.

وقد عانى ماريوبول أسابيع من القصف الروسي العنيف، مع مقتل ما لا يقل عن 5000 نسمة، وفقا للسلطات المحلية، و 160،000 شخص محاصرين في المدينة المدمرة.

El Papa Francisco en Malta REUTERS

وصلت عشرات الحافلات مع السكان الذين تمكنوا من مغادرة المدينة يوم الجمعة إلى زابوريا، على بعد حوالي 200 كم إلى الشمال الغربي.

«بكينا عندما وصلنا. لقد بكينا عندما رأينا الجنود عند نقطة التفتيش يحملون شعارات أوكرانية على أسلحتهم»، قالت أولينا، التي كانت تحمل ابنتها الصغيرة بين ذراعيها.

«تم تدمير منزلي، ورأيته في الصور. لم تعد مدينتنا موجودة».

في إنرجودار, مدينة جنوبية تحتلها القوات الروسية, تم قمع مظاهرة للسكان الذين غنوا النشيد الأوكراني بعنف, مما أدى إلى أربع إصابات, أفاد أحد المشرعين في كييف.

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