تهدف باربرا دي ريجيل إلى الفوز بجائزة الأوسكار: «حتى لو سخر الناس»

كشفت باربرا دي ريجيل مؤخرًا أن إحدى أعظم أمنياتها في مسيرتها التمثيلية هي الفوز بجائزة أوسكار، كما شاركت بطلة الرواية أنها مصدر إلهام للغاية لرؤية يوجينيو ديربيز ينتصر في السينما الدولية.

في محادثة مع العديد من المراسلين، أوضحت الممثلة أنها ليست قلقة إذا سخر الناس من هدفها، لأنها تشعر بالراحة في تحديد هذا الهدف.

عندما سألها مراسل من سيل إل سول عما إذا كانت ترغب في الحصول على تمثال صغير، أجابت الممثلة: «بالطبع يفعلون ذلك، حتى لو كان الناس يسخرون من أحلام الآخرين، ولكن بالطبع يفعلون ذلك».

A Bárbara de Regil le gustaría ser reconocida en los Oscar (Foto: Twitter)

وبالمثل، أوضحت الممثلة أنها لا تشعر بضغوط خاصة لتلقي تلك الجائزة من La Academia: «وإذا لم أتمكن من القيام بذلك، إذا لم أتمكن من ترشيحي لجائزة الأوسكار، إذا لم أصل، لا يحدث شيء، ولكن علينا دائمًا تحديد هدف»، كما قالت.

كما شاركت المؤثرة أنها فكرت بالفعل في الخطاب الذي ستلقيه إذا تم منحها يومًا ما في جوائز أكاديمية الفنون السينمائية: «سأبدأ بـ «شكرًا لك المكسيك، أحبك جميعًا»، ضحكت.

أوجينيو ديربيز هو الشخص الذي ألهم باربرا دي ريجيل لتحديد هذا الهدف، لأنه في أحدث إصدار من هذه الجوائز، فازت CODA (2021) بجائزة أفضل فيلم، وهو فيلم شارك فيه الممثل المكسيكي.

Eugenio Derbez participó en CODA, película galadornada en los Oscar (Foto: REUTERS/Mike Blake) REUTERS

قال باربرا دي ريجيل: «أراه وأقول، أرى نفسي يومًا ما»؛ من ناحية أخرى، ذكر أنه غاب عن ممثلة مكسيكية ناجحة أخرى تعيش الآن في الولايات المتحدة: «كنت متحمسًا جدًا، لكن الشخص الذي فاتني كان إيزا غونزاليس قلت: «أين هي، أين هي؟ '»

على الرغم من أن باربرا دي ريجيل قالت إنها سعيدة للغاية بالنجاح في العديد من الإنتاجات المكسيكية، إلا أنها ذكرت أنها ستكون مهتمة بالاعتراف بعملها في بلدان أخرى.

بعد الغرامة المالية التي رفعتها المحكمة الانتخابية للقضاء الاتحادي (TEPJ)، تعمقت باربرا في العواقب التي سمحت لها بدعم حزب عالم البيئة الخضراء في المكسيك (PVEM) علنا خلال الحظر الانتخابي.

«نعم، كنت على قائمة (المؤثرين مع غرامة) انظر، أعطيت رأيي، إذا اضطررت إلى دفعها، وأود أن أفعل ذلك لأنه عندما يكون شخص ما لديه خطأ يجب أن تفعل ما تقوله السلطة، ثم إذا كانوا تتطلب ذلك، بالطبع أود»، وعلق على كاميرات Ventaneando .

Son varios los influencers que fueron sancionados (Foto: Instagram)

في وقت لاحق، شاركت الممثلة أنه ليس لديها أي إشعار حتى الآن بشأن الغرامة المالية التي رفعتها السلطات وأوضحت أن الشخص الذي يقدم لها المشورة بشأن هذه المسألة هو فرناندو شوينوالد، المحامي الذي تربطها به علاقة.

«لا، ليس حقا. فير هو محام، لذلك هو الشخص الذي يعتني بكل شيء. ولكن إذا اضطررت إلى القيام به ودفع ثمنه، بالطبع، أود [...] ما أريده هو أن أكون على ما يرام في حياتي، أريد، إذا ارتكبت خطأ، إذا فعلت شيئا خاطئا، افعل الأشياء بشكل صحيح»، أنهى تدخله أمام كاميرات المبرمجة بقيادة باتي تشابوي.

كان ذلك في 21 مارس عندما شاركت TPJF قرارها ضد 77 فنانًا وموصلاً ومؤثرين لانتهاكهم الحظر الانتخابي في 5 و 6 يونيو قبل وأثناء الانتخابات المؤقتة لعام 2021، حيث تم إجراء العديد منها. دعا للتصويت ودعم حزب البيئة الخضراء في المكسيك.

استمر في القراءة: