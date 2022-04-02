شاحنة مسروقة تكشف تفاصيل جديدة عن مذبحة 20 شخصا في زينابيكوارو

Soldiers patrol at a clandestine cockfighting ring following the killing of at least 20 people on Sunday night during an attack, authorities said, in Zinapecuaro, Mexico March 28, 2022. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

وشملت المذبحة التي راح ضحيتها 20 شخصا في زينابيكوارو، ميتشواكان، ضحايا أكثر مما علمته السلطات. كان أنطونيو «N»، وهو فني تكييف هواء، متورطًا دون علم في واحدة من أقسى المذابح التي ارتكبت في ميتشواكان.

من المنفى، أكد الرجل لميلينيو نوتيسياس أن شاحنته استخدمت من قبل أعضاء لوس كوريا لارتكاب جرائم القتل المتعددة.

كان أنطونيو يقود سيارته على الطريق من زينابيكوارو إلى أكامبارو (غواناخواتو) عندما جرده مدنيون مسلحون من سيارته. وفقا لشهادته، بدأ الأشخاص في ضرب نوافذ الشاحنة وخفضها بعنف.

كان الرجال يرتدون بنادق طويلة ومعدات تكتيكية، لذلك اعتقد أنطونيو أنها عسكرية. في سيارة فورد فوكس موديل 2019، حمل الضحية أدوات متخصصة لعمله بقيمة 50 ألف بيزو.

اعترف حاكم الكيان، ألفريدو راميريز بيدولا، بأن معظم الذين أعدموا لديهم أوامر اعتقال لجرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

أدى الصراع بين لوس كوريا وكارتل جيل خاليسكو الجديد (CJNG) إلى تصعيد العنف في ميتشواكان. في 27 مارس، في بالينكي في زينابيكوارو، قُتل 20 شخصًا - يشتبه في أنهم أعضاء في CJNG -.

Cinco presuntos integrantes de la Familia Michoacana fueron capturados por la masacre de 20 personas en Zinapécuaro

منذ الساعة 15:00 من ذلك اليوم، تجمع العديد من الرجال في قصر سري يقع في مزرعة El Paraíso، حيث تم الاتفاق على العديد من معارك الديوك.

وكان من بين الحاضرين وليام إدوين ريفيرا باديلا، المعروف باسم الإرادة أو بارباس، رئيس مكان CJNG. يدعي الصحفي هيكتور دي موليون أن هذا الموضوع كان جزءًا من الخلية الإجرامية لبابلو ماجانيا سيراتو، المعروف باسم لا مورسا أو إل إم 5، زعيم عائلة ميتشواكان وأحد الرجال الأقرب إلى سيرفاندو غوميز، لا توتا، الزعيم الدموي الذي قاد، لعدة سنوات، التنظيم الإجرامي. تم القبض على La Walrus في عام 2015، وهي حقيقة شكلت صعود ويل داخل عائلة ميتشواكان.

كرئيس للساحة، خيانة ريفيرا باديلا الكارتل وانضم إلى صفوف CJNG، التي فتحت نزاعا بين المنظمتين الإجراميتين.

ويقود كورياس، وهو جزء من عائلة ميتشواكان، دانيال كوريا، الذي يُزعم أنه أمر بالمذبحة في البالينكي. بالنسبة للأحداث، تم القبض على خمسة أشخاص، سيكونون أيضًا مرتبطين بأحداث العنف التي وقعت في 9 فبراير، في بلدية مارافاتيو، ميتشواكان.

ووفقا للمعلومات الاستخباراتية، فإن لوس كوريا لديها قاعدة عملياتها في بلديتي سيوداد هيدالغو ومارافاتيو. على الرغم من أنها تمتد أيضًا إلى عشرات المناطق الأخرى مثل Zitácuaro أو Ocampo أو Indaparapeo، على الحدود مع ولاية المكسيك. تقع هذه الترسيم الأخيرة في سلسلة الجبال.

في 17 فبراير 2021، أصدرت CJNG مقطع فيديو يظهر كيف قطع حلق مشغل Correa Cartel، بينما كان محذرًا من الحرب ضده. ظهر ما يصل إلى عشرة أشخاص في مكان الحادث، ملثمين بالبنادق الطويلة والمعدات التكتيكية في منتصف الليل. كان أحدهم يحمل المنجل ثابتًا بينما ادعى آخر أن الكوريا تخلوا عن «شعبهم»، ثم بدأوا في قطع رأس ضحيتهم.

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