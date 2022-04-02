وقع اشتباك بين رجال الشرطة العسكرية الوطنية المزعومة والقوات المسلحة خلف تسعة قتلى في جيكيلبان، ميتشواكان

توفي ما لا يقل عن تسعة أشخاص يوم السبت في اشتباك بين رجال مشتبه بهم بالضرب والجيش والحرس الوطني وشرطة الولاية، في جيكيلبان، ميتشواكان، واحدة من أكثر الولايات عنفا في البلاد.

ووفقا للمعلومات، وقع الاصطدام في الصباح الباكر، خلال دورية برية بالقرب من الطريق الذي يذهب إلى بلدية ساهويو. هناك، اكتشفت عناصر من الحرس الوطني وجود شاحنة تحمل رجال مسلحين، والتي بدأت مطاردة. وتشير التقارير إلى أن المدنيين فقدوا السيطرة على الوحدة وأصيبوا، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

في وقت لاحق، في Avenida Circunvalación، في بلدية Jiquilpan، المشتبه في أنهم أعضاء في الجريمة المنظمة، الذين كانوا يسافرون في سيارة دودج Attitude رمادية اللون، مع لوحات ترخيص ولاية خاليسكو، بدأ إطلاق النار على عناصر من القوات المسلحة، مما أدى إلى مواجهة.

(Foto: Twitter/@SSeguridad_Mich)

وصد الضباط الهجوم وقتل أربعة مجرمين. وفي نفس الحالة، فقد أحد عناصر الشرطة البلدية حياته.

تم تأمين البنادق الطويلة والملابس التكتيكية والسترات الباليستية في مسرح الجريمة. نشرت وزارة الأمن العام في ميتشواكان على شبكاتها الاجتماعية: «في ساهوايو وجيكيلبان، قامت عناصر من شرطة ميتشواكان والحرس الوطني والشرطة المحلية والجيش المكسيكي بتحييد ثمانية أهداف إجرامية. بالإضافة إلى ذلك، تم تأمين الأسلحة والمركبات. فقد عميل بلدية حياته أثناء أداء واجبه».

من خلال شبكاته الاجتماعية، ذكر قائد مجموعات الدفاع عن النفس أوليسيس لارا، الذي يبلغ عن الأحداث التي وقعت في ميتشواكان، أن مسلحين دخلوا بلدية جيكيلبان في الساعة 01:05 من يوم السبت، وفقًا لارا كانوا أشخاصًا من مجموعة سييرا بيرد المرتبطة بجيل خاليسكو نويفا كارتل (CJNG), الذي تم تحديده مؤخرا على أنه مسؤول عن قتل ما لا يقل عن 17 شخصا في سان خوسيه دي غراسيا.

وقد ذكرت السلطات أن السبب الرئيسي للحادث هو نزاع داخلي بين CJNG.

Uno de los vehículos donde viajaban los pistoleros que se enfrentaron a las fuerzas armadas de Michoacán (Foto: Twitter)

Michoacán (وسط غرب المكسيك) هي واحدة من النقاط الساخنة في البلاد. تستسلم الدولة يومًا بعد يوم تحت وطأة الرصاص. ولا يتواصل العنف الذي تشنه جماعة CJNG و Michoacán الإجرامية. في 27 مارس، قتل 20 شخصًا كانوا في بالينكي، في مزرعة إل بارايسو، في زينابيكوارو، ميتشواكان، على يد أعضاء كارتل لوس كوريا.

ووفقا للمعلومات الرسمية، فإن هذه الجماعة الإجرامية لديها مشاجرات مع CJNG ورئيس الساحة، وليام إدوين ريفيرا باديلا، المعروف باسم الإرادة أو بارباس. يدعي الصحفي هيكتور دي موليون أن هذا الموضوع كان جزءًا من عائلة ميتشواكان. كقائد لهذا الكارتل، خانهم بارباس.

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