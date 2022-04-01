بدون وجود غوستافو بترو، أيد Fuerza Ciudadana رسميًا ترشيح الميثاق التاريخي

هذا الخميس 31 مارس، الانضمام الذي كان من المفترض أن يتحقق لأسابيع. قامت الحركة السياسية Fuerza Ciudadana بإضفاء الطابع الرسمي على دعمها للصيغة الرئاسية للميثاق التاريخي الذي شكله الخبير الاقتصادي غوستافو بترو والمحامية فرانسيا ماركيز.

حضر هذا الحدث العديد من قادة البترست، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المواطنين، بشكل رئيسي من قسم Atlántico. ومع ذلك، كان هناك إزعاج في قاعة فندق Tequendama في بوغوتا، حيث أقيم الحدث، حيث لم يحضر المرشح الرئاسي غوستافو بترو، الذي تلقى حفل الاستقبال من هذا المقعد، الحدث.

بعد ذهابا وإيابا، أعلن فريق حملة زعيم Human Colombia أن مقدم الطلب لديه شكوك حول covid-19. و بعد ساعات, استبعد هذا الاحتمال, ول كنه لم يصل بعد إلى الحدث و تم إعفاؤه مباشرة من قبل مدير حملته السياسية, السناتور أرماندو بينيديتي.

عند الانتقال إلى أحداث البروتوكول، وقعت Petrism وقوة المواطن ما أسموه «الاتفاق السياسي للإرادة» الذي سيسمح لحكومة غوستافو بترو النهائية بالعمل من أجل «الثورات الأربع المدرجة في خطة تنمية Magdalena Renace 2020 - 2023: الإنتاجية والتوظيف، المساواة والاجتماعية والبيئية والتنوع البيولوجي؛ والثورة الديمقراطية والسلطة الشعبية»، أفاد فريق المرشح.

من جانبهم، تعهد المتحدثون باسم فويرزا سيودادانا بمكافحة الفجوات الاجتماعية والعديد من المشاكل التي تؤثر على الكولومبيين. وقالوا "نتيجة لذلك، ندعو جميع اعضائنا الى مرافقة هذا القرار الذى اتخذناه، ونحن على يقين من انه سيكون حاسما فى انتصار الديمقراطية والتقدم والتنمية فى بلادنا».

على الرغم من أن بترو لم يصل وترك كل من أتباعه ووسائل الإعلام مع كل الأفاريز، أكد بينيديتي أن مرشحة نائب الرئيس فرانسيا ماركيز سافرت من كالي للمشاركة في دعم هذا الترشيح. وهكذا، صعد الزعيم الاجتماعي أيضًا إلى المنبر، وأكد رسميًا أن Fuerza Ciudadana ينضم إلى الميثاق التاريخي للجولة الأولى.

ما هو أكثر من ذلك، حتى أنه وعد أنه إذا وصل إلى السلطة، فإنه سيعمل في عدة قطاعات من السواحل الكولومبية ومحاربة عدم المساواة التي ابتليت بها السكان الذين يعيشون هناك لسنوات. «لدينا تحد كبير (...) لأننا لا نستطيع أن ننسى La Guajira، منطقة البحر الكاريبي ككل، ماغدالينا. اليوم، تم فرض استعباد جديد، استعباد الآلات الفاسدة التي لعبت مع حاجة شعبنا، «تمت إضافة الصيغة إلى «نائب» رئيس بلدية بوغوتا السابق.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس بلدية سانتا مارتا السابق والمتحدث الوطني عن فويرزا سيودادانا، رافائيل مارتينيز، أنه سيكون هناك تغيير في كولومبيا إذا «تشارك المناطق والشباب والفلاحين».

يجب ألا ننسى أن Fuerza Ciudadana لم تنضم إلى الميثاق التاريخي في الانتخابات التشريعية في 13 مارس، مما تسبب في حرقها وعدم الوصول إلى العتبة التي سمحت لهم بمكان في الكونغرس. فقدت شخصيات معترف بها في تلك المحكمة مثل عضو المجلس السابق والصحفي هولمان موريس رأس المال السياسي: عندما ترشح لمنصب العمدة في بوغوتا، وصل إلى أكثر من 400،000 صوت، ولكن هذه المرة لم يصل حتى إلى 10،000 صوت.

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