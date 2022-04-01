استقال ويل سميث من الأكاديمية بعد فضيحة عدوان كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار

ويل سميث جولبيا كريس روك

قدم ويل سميث استقالته الى الهيئة التى تمنح جوائز الأوسكار عقب هجومه على كريس روك خلال مراسم نهاية الاسبوع، وفقا لما ذكره بيان صدر يوم الجمعة.

كتب الممثل في بيان جمعته فارايتي: «أستقيل من كوني عضوًا في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وسأقبل أي عواقب أخرى يراها المجلس مناسبة».

«كانت أفعالي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الرابع والتسعين صادمة ومؤلمة ولا تغتفر. قائمة أولئك الذين جرحتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والعديد من أصدقائي وأحبائي الأعزاء والجميع الحاضرين والجمهور العالمي في المنزل».

شاهد الحضور في مسرح دولبي سميث يأخذ إلى المسرح وصفع روك في وجهه بعد أن ألقى الممثل الكوميدي نكتة على رأس زوجته، اقتصاص جدا.

جادا بينكيت سميث تعاني من الثعلبة، وهو مرض يسبب تساقط الشعر.

عاد إلى مقعده وصاح بالفحش في روك، الذي تم الإشادة به على نطاق واسع للحفاظ على رأس بارد والعودة إلى المسار الصحيح.

بعد نصف ساعة من الهجوم المفاجئ، حصل سميث على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في السيرة الذاتية الرياضية «الملك ريتشارد».

في الأيام الأخيرة كانت هناك تقارير متضاربة حول ما إذا كان سميث قد طلب منه مغادرة الحفل، وقالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أنه رفض الذهاب.

قالت المجموعة هذا الأسبوع أنها بدأت إجراءات تأديبية ضد سميث - فقط الرجل الأسود الخامس الذي يفوز بجائزة الفيلم الفردي الأكثر أهمية لرجل في العالم - وحذرت من أنه قد يواجه طرد نادر.

«لقد خنت ثقة الأكاديمية. لقد حرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصتهم للاحتفال والاحتفال بعملهم الاستثنائي. قلبي مكسور»، قال سميث.

«أريد أن أعيد تركيز الاهتمام على أولئك الذين يستحقون الاهتمام لإنجازاتهم والسماح للأكاديمية بالعودة إلى العمل المذهل الذي تقوم به لدعم الإبداع والفن في السينما.»

روك، الذي قال لجمهور كوميدي في بوسطن هذا الأسبوع أنه «لا يزال يعالج» الأحداث، وقد تلقى الثناء على الطريقة التي تعامل بها مع الأحداث.

أخبر منتج الأوسكار ويل باكر ABC أن احترافية الممثل الكوميدي هي التي سمحت للعرض بالمضي قدمًا.

«بفضل استمرار كريس بالطريقة التي فعل بها، أكمل الفئة. سلم الكأس إلى [الفائز بأفضل فيلم وثائقي] Questlove... أعطانا ترخيصًا بطريقة لمواصلة العرض، وهو ما كنا نحاول القيام به».

قال باكر أنه نصح بعدم طرد سميث من المسرح بعد التحدث إلى روك عندما نزل من المسرح. «قلت، 'هل ضربك حقا؟ «ونظر إلي وقال: «نعم. لقد حصلت للتو على لكمة من محمد علي»، قال باكر. لعب سميث الملاكم الأسطوري في فيلم «علي» عام 2001.

قال باكر أنه لم يشارك في المحادثة حول إقصاء سميث، لكنه تحدث ضد ذلك.

«ذهبت على الفور إلى اتجاه الأكاديمية التي كانت في الموقع وقلت: 'كريس روك لا يريد ذلك، 'قلت، 'لقد أوضح روك أنه لا يريد أن يجعل الوضع السيئ أسوأ. '»

وقد تعرضت الحفاوة التي تلقاها سميث لفوزه بجائزة الأوسكار لانتقادات شديدة، مع اتهامات بأن هوليوود لم تأخذ الاعتداء على محمل الجد.

قال باكر أن التصفيق كان للممثل وعمله، وليس للحادث.

وقال «اعتقد ان الاشخاص فى تلك الغرفة الذين وقفوا، وقفوا بسبب شخص يعرفونه، وكان زميلا، وكان صديقا، وكان اخا، ولديه مهنة تزيد عن ثلاثة عقود من كونه عكس ما رأيناه فى ذلك الوقت».

«لا أعتقد أنهم كانوا أشخاصًا صفقوا لأي شيء في ذلك الوقت، ورأوا كل هؤلاء الناس صديقهم في أسوأ حالاته على الإطلاق وكانوا يأملون أن يتمكنوا من ابتهاجه ومحاولة تحسينه بطريقة أو بأخرى».

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

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