من كان فيليبي كاريلو بويرتو، الثوري الذي سيتم اقتراح اسمه من قبل AMLO لمطار تولوم

في يوم الثلاثاء 31 مارس 2022، خلال المؤتمر «الصباحي»، اقترح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) أن يُطلق على مطار تولوم الدولي الجديد (AIT) اسم «مطار فيليبي كاريو بويرتو».

طلب لوبيز أوبرادور وزير الدفاع الوطني (SEDENA)، لويس كريسينسيو ساندوفال، للنظر في أن مشروع المطار الجديد الذي يجري بناؤه في شبه جزيرة يوكاتان، يتم تسميته على اسم الحاكم السابق للكيان ردا على خصومه، الذي قال، «لا تريد التحول» من المكسيك.

ربط الرئيس الاقتراح الداعي إلى استدعاء المطار الجديد فيليبي كاريو بويرتو بحقيقة أنه في المنطقة التي يتم فيها تثبيت المطار، يكون داخل حدود البلدية بالاسم المتماثل.

كان كاريو بويرتو ثوريًا حارب طوال حياته من أجل حقوق شعب المايا (الصورة: غلاف كتاب «Suku'un Felipe. فيليبي كاريو بويرتو وثورة المايا يوكاتان «بقلم أرماندو بارترا)

كما أكد أن هذا سيكون «مساحة دولية وعالية الجودة» مثل فيليبي الذي افتتح مؤخرا. مطار أنجيليس الدولي (AIFA)، حيث سيتم تنفيذ العمل من قبل مهندسين عسكريين وسيساعد في تقليل تشبع محطة كانكون الجوية مع ما بين 500 و 600 عملية في اليوم.

كان فيليبي سانتياغو كاريو بويرتو سياسيًا وصحفيًا وزعيمًا ثوريًا مكسيكيًا ولد في موتول بولاية يوكاتان في 8 نوفمبر 1874. كان الطفل الثاني في زواج راسخ بين أديلا بويرتو وجوستينو كاريو. وقد لوحظ لكونه زعيم الحزب الاشتراكي الجنوبي الشرقي وحاكم يوكاتان من 1922 إلى 1924.

تم التقاط إميليانو زاباتا في هذا العمل [يسار]، فيليبي كاريو هويرتا [وسط] وخوسيه غوادالوبي رودريغيز [يمين] يحمل شعار زاباتيسمو «الأرض والحرية» (الصورة: جزء من اللوحة الجدارية «تاريخ المكسيك»، بقلم دييغو ريفيرا)

درس هذا البطل المكسيكي، المهم جدًا للنضال الثوري في جنوب البلاد، في ميريدا، حيث تعلم منذ صغره لغة المايا بدافع اهتمامه بالدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية. تسبب ذلك في سجنه عندما كان عمره 18 عامًا فقط لتحريض شعب على هدم سياج بناه ملاك الأراضي والذي منع مرور مجتمع المايا.

طوال حياته كان مصممًا على العمل من أجل الاعتراف بهذا القطاع من السكان، لذلك منذ صغره، بشر بدستور 1857 بين عمال يوم المايا في haciendas التي أنتجت henequén، المواد التي كانت مشغولة في صناعة النسيج.

قاده قرار كاريلو بويرتو إلى المشاركة بنشاط في الثورة المكسيكية، باتباع مسار حركة زاباتيستا، لدرجة أنه عندما جاء النضال المسلح إلى شبه الجزيرة، أسس الحزب الاشتراكي الجنوبي الشرقي ومن هناك حارب طغيان أولئك الذين أرادوا أن يأخذوا أرضهم من الفلاحين.

لكن أعدائه سرعان ما لاحقوه، لذلك اضطر للذهاب إلى المنفى في عام 1918 بعد أن ترأس الهيئة التشريعية لكيائه والدعوة إلى انتخابات ديمقراطية. عاد حتى عام 1920 بهدف الانضمام إلى خطة أغوا بريتا. وبهذه الطريقة، تم انتخابه نائبًا لكونغرس الاتحاد لاحتلال حكومة يوكاتان في عام 1922.

كان التزامه تجاه شعب المايا لدرجة أن خطابه الأول كحاكم ألقيت بتلك اللغة، وهو أمر لم يره حاكم مكسيكي.

في هذه اللوحة الجدارية لدييجو ريفيرا، يظهر فيليبي كاريو بويرتو مع جرح طلق ناري في الصدر، وهو رمز أطلقت عليه قوات dehuertista النار عليه. تحمل النساء عند أقدامهن الكيزان والألياف من henequen، وهي الشعارات الرئيسية للنضال المضطلع به لصالح منطقة المايا (الصورة: Murales SEP)

كان يُنظر إليه في إدارته على أنه ملكية ثقافية تقدمية للمايا, منح الحقوق السياسية للمرأة للتصويت والتصويت, وإنشاء إلغاء المسؤولين على أساس vox populi, الاستماع دائمًا إلى حكمهم.

و خلال العشرين شهرا من فترة ول ايته عمل بجد لصالح القطاعات الأكثر فقرا. قام بمصادرة صناعة henequen, نظم لجنة تصدير يوكاتان وقام بالترويج لرابطة المنتجين المتوسطين والصغار في Henequen, إعادة تنشيط توزيع الأراضي وكذلك إنشاء الأكاديمية المكسيكية للغة المايا.

في عام 1923، اضطر إلى الفرار من البلاد إلى الخارج لأن أعدائه القوميين كان لديهم قوة أكبر من فصيله في الرغبة في السيطرة على البلاد واستبدال الرئيس ألفارو أوبريغون.

أطيح بكاريو بويرتو من قبل قادة الحزب التعاوني، الذين اعتقلوه في كوينتانا رو وأطلقوا النار عليه في 3 يناير 1924. في عام 1927، أعلن الكونغرس المحلي له Beneferitus من يوكاتان وكان اسمه رسول السباق لدفاعه عن شعوب المايا.

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