موجة العنف في غيريرو تكشف عدم فعالية الحرس الوطني

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Bags containing human remains are stacked inside a car after the severed heads of six men were discovered atop the car, as police secures the crime scene, in Chilapa, Mexico March 31, 2022. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

في اليوم الأخير من شهر مارس، ركز الرعب على واحدة من أكثر البلديات عنفا في غيريرو. استيقظ تشيلابا (في وسط شرق الكيان) بمشهد مروع: ستة رؤوس موضوعة في مظلة شاحنة، وعدة أكياس بلاستيكية بها بقايا بشرية وشعار مخدرات حذر من عدم السماح بالمخدرات أو الاختطاف أو رسوم الأرضية.

بنفس الطريقة، تم العثور على ثلاثة قبل أسبوع تقريبًا مقطوعة الرأس في منطقة إغوالا وفي بداية الشهر الثاني كانا مقطوعة الرأس في جوهرة أكابولكو السياحية.

يعاني غيريرو، المتاخمة لولاية المكسيك وميشواكان، من موجة العنف: النزاع بين الجماعات الإجرامية في لوس أرديلوس ولوس روخوس، على الرغم من نشر الحرس الوطني، وهي قوة أمنية ولدت في عام 2019 بهدف السيطرة عنف.

يقوم العملاء بدوريات في الكيان، وخاصة بلدية شيلابا، منذ يناير 2020، عندما قتل 10 موسيقيين من السكان الأصليين، وهجروا على طريق ريفي. أدت المأساة إلى دمج مجموعات الدفاع عن النفس، بما في ذلك القصر.

منذ ذلك التاريخ، في مناسبتين على الأقل - في ديسمبر 2021 وفبراير 2022 - واجه سكان تشيلابا الجنود ونزع سلاحهم لمغادرة المنطقة.

Chilapa, Guerrero. Se encontraron seis cabezas y narcomantas

يعود تاريخ العنف في غيريرو إلى يوليو 2014، عندما واجه أعضاء لوس أرديلوس ولوس روخوس الرصاص. بعد شهرين، في سبتمبر من ذلك العام، تم الإبلاغ عن اختفاء 43 طالبًا من مدرسة Ayotzinapa العادية.

لم يكن الأمن في العام التالي أفضل. في عام 2015، اقتحم أعضاء من شرطة مجتمع العدالة والسلام، المرتبطين بمجموعة لوس أرديلوس، شوارع تشيلابا على الرغم من وجود عناصر أمنية. ووفقا لأرقام الاختفاء القسري، تم تربي ما لا يقل عن 32 شخصا في الغارة.

تم تنفيذ واحدة من أكبر العمليات في غيريرو - الممتدة من تشيلابا إلى بلدية زيتلالا المجاورة - في عام 2016، بمشاركة 3500 من أفراد الجيش والشرطة الفيدرالية المنقرضة والبحرية وشرطة الولاية.

Police and forensic technicians stand at a crime scene next to bags containing human remains after the severed heads of six men were discovered atop a car, in Chilapa, Mexico March 31, 2022. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES REUTERS

في تقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية حول حالة العنف في الولاية، أفيد أن ما لا يقل عن 40 مجموعة تقاتل من أجل مجموعة متنوعة محفظة إجرامية مع معدلات عالية جدا من الإفلات من العقاب.

يعود انتشار المنظمات الإجرامية في الولاية إلى وفاة زعيم المكسيك أرتورو بلتران ليفا في عام 2009، مما تسبب في ضربة معينة لعش الدبابير. تركت بعض التتابع القديم لزعيم بيلتران ليفا من ناحية، والبعض الآخر من جهة أخرى. هذا هو المكان الذي جاء منه لوس روخوس، ثم لوس تشييفس.

السناجب، من ناحية أخرى، هي عصابة من الخاطفين الذين جاءوا للنمو. كان قائدهم الأول، سيلسو أورتيجا، يسمى السنجاب. كان ابنه نائبًا محليًا لـ PRD.

خريطة موقع الخلايا الإجرامية التي تم تحديثها في يناير 2020 من قبل وزارة الأمن العام، تضع كارتل خاليسكو نويفا جينيراسيون في سييرا دي غيريرو، حيث شهدت اشتباكات ضد أفراد عائلة ميتشواكان.

كما أن السيطرة على الأراضي متنازع عليها عصابات مثل Los Viruses, لوس كابوشينوس, شعب جديد - الذراع المسلحة لكارتل سينالوا -, كارتل أكابولكو المستقل (CIDA), و Guerreros Unidos.

وفقًا لتحليل مجموعة الأزمات الدولية، فإن النهج الأمني الذي اتخذته حكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور كان غير منتظم، ولم تنجح برامجها لجعل العالم الإجرامي أقل جاذبية بين الشباب، ولا يزال الحرس الوطني غير مكتمل الحلم والخطط لتنظيف القوات الفيدرالية لا تزال على الهواء.

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