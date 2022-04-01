مقاطع فيديو وصور للعنف الذي أطلق العنان في هوانكايو بسبب توقف شركات الطيران

الأضرار في Huancayo بسبب توقف شركات النقل.

شركات الشحن مضربة حاليًا لمدة خمسة أيام؛ ويتم حظر العديد من مناطق البلاد ويتواجد المحتجون في البلاد الطرق الرئيسية. وأشار التقرير الذي أصدرته صباح اليوم هيئة الإشراف على النقل البري للأشخاص والبضائع والبضائع (سوتران) إلى أن الحصار المفروض على الطرق يقطع طرق الاتصالات المرورية في ست مناطق، لا سيما في جونين وأريكويبا وبونو.

مما لا شك فيه أن النقطة الأكثر أهمية يوم الجمعة كانت هوانكايو، حيث تم تسجيل الأضرار والنهب في بعض أجزاء المدينة.

وقال العقيد الوطني كولين سين غالفان، رئيس منطقة شرطة جونين، للقناة N أنه منذ الساعة العاشرة صباحا تجمع ما يقرب من 8000 متظاهر من اتحاد النقل والمزارعين الزراعيين في ميدان هوامانماركا. في هذه الساحة هي مقر الحكومة الإقليمية، وكذلك بلدية هوانكايو. في البداية، كان هناك مشادة، نفس تلك التي يمكن السيطرة عليها. وكما قال، في هذه الساعة، يحتج المحتجون بسلام.

«بعض المتظاهرين الذين لن يكونوا جزءًا من هذه النقابات يمرون عبر أماكن في محاولة لإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة. ولكن مع الموظفين الضروريين نحاول السيطرة على الانتهاكات. إنها مجموعات صغيرة، ولكن تم السيطرة عليها»، وقال جالفان، ولم يستبعد أنهم تسللوا بين البروتستانت. في الوقت الحالي، قال إن هناك ما بين 10 و 15 شخصًا تدخلوا في أعمال التخريب.

استبعدت السلطة أنها ستدعو إلى تعزيزات. في منطقة شرطة جونين بأكملها لديهم أكثر من 4000 جندي، بينما يوجد في هوانكايو أكثر من ألف جندي.

مع مرور خمسة أيام من الإضراب، أقر غالفان بأن يوم الجمعة هذا هو اليوم الذي كان فيه معظم المشاجرات. بيد انه اكد مجددا ان المجموعات الصغيرة هى التى تلحق الضرر والنهب ونحن نسيطر عليها بالفعل.

الأضرار في Huancayo بسبب توقف شركات النقل.

ومع ذلك، أقر بأن هناك ضباط شرطة عولجوا بصحة الشرطة الوطنية البيروفية، نتيجة للإصابات الناجمة عن الاشتباكات مع المحتجين. معظمها ضربات من الحجارة، لكنها ليست جاذبية. «في الوقت الحالي يتم الاعتناء بهم. وسوف نحصل على التقرير فى لحظات قليلة».

الأضرار في Huancayo بسبب توقف شركات النقل.

لقاء مع الوزراء

رتبت رئاسة مجلس الوزراء لوفد من الوزراء للسفر إلى مدينة هوانكايو، من أجل تعزيز الحوار مع نقابات الناقلين المضربين.

من خلال رسالة على حسابه الرسمي على تويتر، أشير إلى أن وزراء التجارة الخارجية والسياحة، روبرتو سانشيز؛ والتنمية الزراعية، أوسكار زيا؛ والثقافة، أليخاندرو سالاس، يسافرون.

وأفاد العقيد PNP أن هذا الاجتماع مع الوزراء سيعقد في محافظة جوجا، وهناك موظفون مع جنرال مسؤول. وأعلن أن ممثلي النقابات الذين كانوا يرفعون صوتالاحتجاج قد تحركوا. ودور الشرطة في هذه الحالات هو «ضمان الأمن لمساحات الحوار هذه».

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