ونددت أوكرانيا بأن روسيا تحاول تشكيل إدارات الاحتلال داخل المناطق التي تم الاستيلاء عليها

Firefighters work at a residential building damaged by shelling during Ukraine-Russia conflict in the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine March 30, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko TPX IMAGES OF THE DAY

وأكدت القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تحاول تشكيل «إدارات الاحتلال» داخل مقاطعات دونيتسك ولوهانسك وزابوريزهيا وفي مدينة خيرسون، حيث كانت القوات الأوكرانية «ستسيطر» على ما يصل إلى 11 مستوطنة.

«يواصل العدو الروسي عرقلة مدينة خاركيف، وإطلاق القصف المدفعي لتدمير البنية التحتية للمدينة والمناطق السكنية. في المنطقة الواقعة جنوب مدينة إيزيوم، يحاول العدو الروسي كسر مقاومة المدافعين الأوكرانيين»، كما أكدوا في نفس التقرير.

وأفادوا أيضا أن «الهجوم مستمر» على مدينة ماريوبول وأنه في اتجاه مستوطنة ألكسندروفكا في منطقة ميكولاييف «يحاول الجيش الروسي القيام بأعمال هجومية».

ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية من خلال ملفها الشخصي Telegram أنها «سيطرت» على ما يصل إلى 11 مستوطنة في منطقة خيرسون, كما ذكرت وكالة أنباء Unian.

و أفادت القوات المسلحة أيضا بأن جنود الكرملين يواصلون عرقلة مدينة خاركيف,

تحدثت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا مالير، بنفس العبارات، مؤكدة أن «العدو لا يتخلى عن خططه للاستيلاء التام على منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك منطقة خاركوف.

وفي هذا الصدد، ذكر أن القوات الروسية ترسل أنظمة صواريخ إلى غوميل، في جنوب شرق بيلاروسيا، وهي مدينة بالقرب من تشيرنيغوف، حيث وعدت بالانسحاب، كما أكدت موسكو هذا الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، في مدينة إيزيوم التي كانت تسمى سابقا، يتوقع ما يقرب من 20،000 من السكان أن يتم إجلاؤهم من المدينة، وفقا لنائب العمدة فولوديمير ماتسوكين، الذي قال إن ما يقرب من 2500 شخص تمكنوا من المغادرة خلال النهار.

من ناحية أخرى، اختفى الصحفي كونستانتين ريجنكو في مدينة خيرسون ووضعه غير معروف. وقال الاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء Ukrinform، إن «الأسباب قد تكون تقنية أو قد يتم احتجازك من قبل قوات الأمن الروسية».

العدائين في ماريوبول

ذكرت نائبة رئيس الوزراء الاوكرانى ايرينا فيريشوك انه تم اجلاء ما لا يقل عن 1458 شخصا من ماريوبول والعديد من المدن فى منطقة زابوريزجيا على طول ثلاثة ممرات انسانية تم الاتفاق عليها اليوم الخميس.

«في 31 مارس، وصل 1458 شخصًا إلى زابوريزهيا في ثلاثة ممرات إنسانية واتفقوا على نقلهم بأنفسهم. من هؤلاء، 631 من سكان ماريوبول و 827 من مدن منطقة زابوريزهيا»، أوضح فيريشوك على حسابه على فيسبوك.

كما ذكرت Vereschuk أن «50 سيارة خاصة وحافلة مع أطفال» غادروا مدينة Energodar. لقد اجتازوا جميع حواجز الطرق ووصلوا إلى زابوريزهيا».

وهكذا، أكد أن أكثر من 30 حافلة لا تزال عند مدخل مدينتي بيرديانسك وماريوبول لنقل السكان إلى زابوريا في الصباح.

(مع معلومات من يوروبا برس)

استمر في القراءة: