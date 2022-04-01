Ucayali: أصيب تسعون طفلاً من مدارس مختلفة بفيروس كوكساكي

كشفت مايرا سافيدرا، رئيسة علم الأوبئة في مديرية الصحة الإقليمية في أوكايالي، أن أكثر من تسعين طفلاً أصيبوا بفيروس كوكساكي، المعروف باسم «مرض اليد والقدم والفم». تم اكتشاف هذه الحالات في ثماني مدارس على المستوى الأولي في مدينة بوكالبا.

وقال المسؤول إن اثنين من المؤسسات التعليمية المتضررة هما فيكتوريا بارسيا بونيفاتي وسانتا روزا. في كلتا المدرستين، تقوم سلطات القطاع الصحي بالفعل بأعمال التطهير.

«يحدث هذا المرض عند الأطفال دون سن الخامسة لأنهم لا يملكون هذه العادة المتمثلة في ارتداء القناع. لا ينتقل هذا المرض فقط من خلال الأيدي الملوثة، ولكن من خلال الجهاز التنفسي. ان الاجراءات التى نتخذها فورية».

بالإضافة إلى ذلك، قال الأخصائي إن الأطفال المصابين سيبقون في الحجر الصحي لمدة 7 أيام. في الوقت الحالي، ستقوم Diresa بإجراء تطهير كبير في المدارس حيث تم تسجيل الحالات، لمنع انتشار هذا المرض.

قبل الختام، طلب المتخصص من الآباء التحدث مع أطفالهم وطلب منهم ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. كما طلب عدم العلاج الذاتي في حالة وجود أي أعراض مثل الحمى والتهاب الحلق والبثور على اليدين والقدمين والفم، ولكن نقلها إلى أقرب مرفق صحي.

أعراض فيروس كوكساكي

وفقًا لبوابة Mayo Clinic الصحية، يجب مراعاة هذه الأعراض. تذكر أن الاستخدام الصحيح للقناع والحفاظ على نظافة يديك هو الطريقة الصحيحة للوقاية من هذا المرض الذي يحدث عند الأطفال.

يمكن أن يسبب مرض اليد والقدم والفم كل هذه العلامات والأعراض التالية، أو القليل منها فقط. على سبيل المثال:

فيبري

التهاب الحلق

الشعور بالضيق العام

آفات مؤلمة ومحمرة تشبه البثور على اللسان واللثة والخدين الداخلية

طفح جلدي مع احمرار ولا حكة، ولكن في بعض الأحيان مع بثور، على راحة اليدين، باطن القدمين، وأحيانا الأرداف

التهيج عند الرضع والأطفال الصغار

فقدان الشهية

ما يجب أن تعرفه:

الفترة المعتادة من العدوى الأولية إلى بداية العلامات والأعراض (فترة الحضانة) هي ثلاثة إلى ستة أيام. غالبًا ما تكون الحمى أول علامة على مرض اليد والقدم والفم، تليها التهاب الحلق وأحيانًا نقص الشهية والشعور بالضيق العام.

بعد يوم أو يومين من ظهور الحمى، قد تظهر تقرحات مؤلمة في مقدمة الفم أو الحلق. قد يتبع الطفح الجلدي على اليدين والقدمين، وربما على الأرداف، بعد يوم أو يومين.

عادة ما يكون مرض اليد والقدم والفم مرضًا طفيفًا مع علامات وأعراض خفيفة نسبيًا وبضعة أيام فقط من الحمى. راجع طبيبك إذا كانت تقرحات الفم أو التهاب الحلق تمنع طفلك من شرب السوائل.

من المهم ألا يهمل الآباء أطفالهم وفي أدنى أعراض، يذهبون إلى الأخصائي وبالتالي منع هذا المرض من الانتشار بين أصغر أعضاء المنزل.

(مع معلومات من Mayo Clinic)

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