توني سوكار يخبر Infobae كيف يعيش ما قبل غرامي 2022: «دعم بيرو هائل» | مقابلة

وصل توني سوكار إلى لاس فيغاس يوم الثلاثاء 31 مارس لحضور الإصدار 64 من جوائز جرامي لعام 2022 التي ستقام يوم السبت 3 أبريل. سيتنافس عازف الإيقاع والملحن البيروفي الشهير في فئة أفضل ألبوم استوائي لاتيني.

الحدث الذي يمنح أفضل دعاة الموسيقى رشح المنظم ومنتج التسجيلات لأول مرة لألبومه «Live in Peru»، وهو حفل موسيقي مباشر يجمع إصدارات مختلفة من معظم الاستماع إلى الأغاني دوليا مثل «بيلي جان»، «A بورو دولور»، «أبتاون فونك»، من بين أمور أخرى.

على الرغم من جدوله المزدحم، استغرق الفنان البالغ من العمر 35 عامًا من الجنسية الأمريكية والأصل الياباني بضع دقائق للدردشة مع Infobae، على بعد ثلاثة أيام فقط من عقد واحدة من أهم جوائز صناعة الموسيقى.

لم يتبق سوى القليل جدًا قبل حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2022، كيف تشعر؟

أشعر بالحماس الشديد، أنا هنا بالفعل في لاس فيغاس وهو الفرح والاحتفال والموسيقى الخالصة. الصناعة بأكملها قادمة إلى هنا وحان الوقت للاحتفال بكل جهود المرء. أنا متحمس للغاية.

هل ستقوم بعمل عصابة أو طقوس قبل حفل توزيع الجوائز؟

ليس لدي طقوس إذا جاز التعبير، لكنني أحاول دائمًا أن أضع نفسي في ذهن إيجابي. أحاول أن أجعل نفسي أدرك أنني هناك (في جرامي) والفوز. ضعني في هذا الشعور الإيجابي وهذا يحدث بالفعل. ومع ذلك، في بعض الأحيان لا يعمل، ولكن في بعض الأحيان يحدث ذلك في عام 2019 عندما كنت فائزًا مزدوجًا في Latin Grammys. عقل إيجابي!

هل كتبت خطابًا في حال تمكنت من الخروج كفائز؟

أنا لا أعد أي شيء. أنا لا أعد الخطب لأنني أخشى القيام بذلك وعدم الفوز. هذا هو السبب في أنني أقول أنه كان من أجل المتعة. إذا فزت، في تلك اللحظة أذهب مباشرة إلى النقطة وأقول ما يجب أن أقوله.

Foto: Difusión

عادة ما يكون المرء متقدمًا على الحقائق، هل تخيلت بالفعل رد فعلك عندما يسمون المرشحين في فئتك؟

أعتقد أنه سيكون مشابهًا لما حدث في Latin Grammys أنني كنت متوترة للغاية. أتذكر جيدًا أن كل شيء بدا لي كما لو كان في حركة بطيئة، لأنهم فتحوا الظرف أو أخذوا استراحة وقلت: «افتحه الآن، من فضلك». بالنسبة لي، إنه أمر مثير، إنه أفضل شيء أن أكون هنا، لا يصدق.

لقد سافرت مع والديك وأخيك إلى لاس فيغاس، فهم دعمكم الكبير...

إنه لأمر رائع أن تحتفل مع عائلتك وأن تكون مدعومًا من قبلهم. لتكون قادرًا على الذهاب، اخرج وافعل كل شيء معًا. لقد كانوا معي منذ اليوم رقم 1 عندما كنت لا أحد والآن نحن نفس الشيء، معا.

هل هذه هي المرة الأولى التي تبتعد فيها عن طفلك؟

إنها في الواقع المرة الثانية لأنني قبل أيام قليلة كنت في بوسطن، وكان لدي عرض وعاد بضع ساعات فقط. رأيتها واضطررت للخروج مرة أخرى. أنا لا أحب الحقيقة، أنا أفتقدها كثيرا وزوجتي أيضا. إنه أمر صعب للغاية، ولكن هناك مع مكالمات الفيديو والرسائل. إنها الطريقة الوحيدة التي يمكننا أن نكون بها الآن.

هذه المرة لم يسافر معي أكثر من كل شيء بسبب الوباء، لأنه لا يملك جميع لقاحاته حتى الآن. الآن لا نريد المخاطرة بالطفل، لذلك قررنا أن يبقى (زوجته وابنته)، لقد جئت للتو مع عائلتي.

Tony Succar muestra junto a su hija la medalla que recibió de parte de la organización de los Grammy.

ماذا يعني ترشيحك لجوائز جرامي بالنسبة لك؟

هذا يعني أن كل جهد تبذله يؤتي ثماره وأنه لم يفت الأوان أبدًا لتحقيق الأحلام. قتال، طرق على جميع الأبواب الممكنة، وحتى لو أغلقتها لك، استمر. هذا هو وقت الاحتفال والكثير من النضال.

يمكن أن تأخذك الموسيقى إلى العديد من الأماكن وهذا ما حدث. لدي فريق صغير جدا، ولكن انظر أين أنا. أي شيء ممكن.

كيف شعرت بالدعم البيروفي؟

شعرت به كثيرًا. كل دعم بيرو هائل. أود أن أخبر جميع المعجبين أن بيرو موجودة في Grammys. لنذهب إلى بيرو! ، سنستمر في صنع الفن ونحن ننمو. دعونا نمضي إلى الأمام في بيرو!

Tony Succar charla en exclusiva con Infobae

هل رأيت مباراة بيرو ضد باراجواي؟

كنت وراء الكواليس لأنني أقامت حفلة موسيقية في بوسطن، لكنني كنت أشاهده على Facebook وكنا 2-0 فقط عندما حان دوري لدخول المسرح. ثم اكتشفت أن الأمر قد انتهى واحتفلنا. كان مذهلاً لأنه كان هناك العديد من البيروفيين في الجمهور مع أعلامهم وكنت أعزف الموسيقى.

يعد Grammy إنجازًا مهمًا جدًا لبيرو، هل تشعر بمسؤولية كبيرة؟

يشرفني أن أتمكن من تمثيل بلدي وأنا محظوظ لكوني بيرو. كونك بيروفي هو الأفضل، لدينا كل شيء وأنا فخور بتمثيل بلدي. لن أتوقف أبدًا، سأصنع دائمًا موسيقى جيدة تمثل بيرو.

من هو مصمم خزانة ملابسك لجوائز جرامي لعام 2022؟

جينو أموريتي مصمم من بيرو، تمكنت من العمل معه عندما كنت في برنامج «La Voz». أحببت تصاميمه وتحدثت معه عن جعلني شيئًا مذهلاً يمثل بيرو في جرامي. لقد فاجأني حقًا، سأرتدي بدلة رائعة، ولديها شيء من بيرو وهي أنيقة للغاية.

El compositor peruano logró su primera nominación en los Grammy 2022. (Foto: Instagram)

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