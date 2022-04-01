ثلاث جرعات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا: المتطلبات وقيود القبول وجميع المعلومات حول الإجراء الجديد

منذ يوم الجمعة 1 أبريل، كلفت حكومة بيدرو كاستيلو، ذات طبيعة إلزامية، الجرعات الثلاث من اللقاح ضد COVID-19 لتكون قادرة على دخول المؤسسات العامة والخاصة. ينطبق هذا الحكم على جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

هذا الإجراء، الذي يسعى إلى تسريع عملية التطعيم في بيرو، أصبح رسميًا في 26 مارس من خلال المرسوم الأعلى 030-2022-PCM ، والتي شملت أيضا تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما تقويميا، تبدأ في اليوم الأول من أبريل.

بالنظر إلى سلسلة الشكوك التي نشأت لدى البالغين، فإننا نفصل جميع القيود التي ستعني عدم الحصول على التطعيم الكامل ضد COVID-19:

المكان الذي ستكون فيه الجرعات الثلاث مطلوبة

يصل متطلبات الجرعات الثلاث من اللقاح إلى أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يسعون لدخول مراكز التسوق ومراكز التسوق والمتاجر والمتاجر العامة والتكتلات والمحلات التجارية التي تزود الضروريات الأساسية ومحلات السوبر ماركت والأسواق والمطاعم وما شابه ذلك في المناطق الداخلية.

وكذلك الكازينوهات، فتحات، دور السينما، المسارح، البنوك، الكنائس، المعابد، أماكن العبادة، المكتبات، المتاحف، المراكز الثقافية، المعارض الفنية، النوادي، الجمعيات الرياضية المباني، مصففي الشعر، محلات الحلاقة، المنتجعات الصحية، الحمامات التركية، الساونا، الحمامات الحرارية، صالات رياضية، كتاب العدل، مكاتب خدمة العملاء، الإدارية و الإجراءات و الجداول من أجزاء من المؤسسات العامة و الخاصة, فضلا عن الجمعيات المهنية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على أولئك الذين يرغبون في حضور الملاعب والممرات التصديق على التطعيم الكامل.

العمال الذين لديهم جرعتين فقط

أما بالنسبة للعمال الذين طبقوا جرعتين فقط من اللقاح ضد COVID-19، فإن اللائحة تنص على أنه سيكون هناك موعد نهائي 15 أيام، تحسب من 1 أبريل، لموظفي القطاعين الخاص والعام الذين يؤدون العمل وجها لوجه بحيث يمكن تطبيق الجرعة المعززة. خلاف ذلك، سيكون عليهم أداء العمل عن بعد، إذا سمحت الشركة بذلك.

«لمدة أقصاها خمسة عشر يوما تقويميا بعد بدء نفاذ هذا المرسوم السامي، يمكن لمقدمي الخدمات الخاصة والعاملين في القطاع العام الذين ليس لديهم الجرعة الثالثة الاستمرار في القيام بنشاط العمل وجها لوجه»، يشير إلى الإجراء القانوني.

وبالمثل، يجب على العاملين في القطاع الصحي والسائقين وجامعي جميع خدمات النقل العام، وكذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات مثل التوصيل وسيارات الأجرة والسياحة إثبات أن لديهم جميع الجرعات الثلاث من لقاح COVID-19 من أجل أداء واجباتهم.

تجدر الإشارة إلى أن التحقق من البطاقة المادية أو الافتراضية التي تثبت الامتثال لتطبيق التطعيم ضد COVID-19، في بيرو أو في الخارج، يجب أن يتم جنبًا إلى جنب مع وثيقة الهوية الوطنية (DNI) أو أي وثيقة أخرى تثبت هويتك.

نقاط تطعيم جديدة لهذا الأول من أبريل

- مستشفى ألبرتو سابوغال سولوغورين (بيلافيستا)

- مستشفى Bicentennial سينغ كالاو (سان مارتن دي بوريس)

-مستشفى ليما نورث كالاو لويس نيغريروس فيغا (سيركادو ديل كالاو)

-مستشفى في مارينو مولينا سكيبا (كوما)

-بوليكلينك إلالتربيس (كوما)

-كاب الثالث متروبوليتان (لا بيرلا)

-المستشفى الأول أوكتافيو مونغروت مونيوز (سان ميغيل)

-CAP III ماريا دونروز (نافذة)

-CAP الثالث لويس نيغريروس فيغا (سيركادو ديل كالاو)

-CAP III ستون بريدج

-كاب الثالث كارابايلو

كتائب التطعيم المتنقلة

بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر الألوية المتنقلة في الأسواق وفي محطة صيد الأسماك لتطبيق الجرعات الأولى أو الثانية أو الثالثة:

-سوق يونيكاشي (كوما)

- محطة صيد فينتانيلا بالجملة (Callao)

- سوق تونغسوكا (كارابايلو)

-سوق هوامانتانجا «لا كوبيراتيفا» (جسر بيدرا)

جميع قيود حالة الطوارئ

- من الضروري استخدام قناع KN95، أو عدم وجود قناع جراحي ثلاثي أضعاف وفوقه قناع مجتمعي (قماش)، للتداول على الطرق العامة وفي الأماكن المغلقة.

- منتهكي اللوائح الصحية وحالة الطوارئ الوطنية، الذين لم يمتثلوا لدفع الغرامة المفروضة على الانتهاكات المرتكبة خلال حالة الطوارئ الوطنية واللوائح الأخرى الصادرة لحماية حياة وصحة السكان بسبب انتشار COVID-19، هم ومنعت من تنفيذ أي إجراء أمام أي كيان من كيانات الدولة؛ ودون المساس بذلك، فإن الأشخاص الذين هم في حالة ضعف والذين يسجلون على النحو الواجب في سجلات البرامج الاجتماعية، وكذلك الإعانات النقدية، من بين أمور أخرى، لا يزالون مستفيدين من أي برنامج حكومي للدعم الاقتصادي، الحوافز والغذاء والصحة، والحصول على الفوائد التي تتوافق معها.

- يجب أن يحصل العاملون الصحيون على الجرعات الثلاث من التطعيم ضد COVID-19 للقيام بالعمل شخصيًا في مكان عملهم، بسبب ارتفاع مخاطر العدوى وانتشار متغيرات COVID-19.

- يجب على البيروفيين والأجانب المقيمين والأجانب غير المقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا فأكثر والذين تكون وجهتهم النهائية هي الإقليم الوطني، كركاب وبغض النظر عن بلد المنشأ، إثبات أنهم تلقوا الجرعتين الأولى والثانية من التطعيم ضد COVID-19 في بيرو أو في الخارج، و الجرعة الثالثة من التطعيم ضد جرعات COVID-19 لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يقيمون في البلاد ومؤهلين لاستلامها، وفقًا للبروتوكول الحالي. إذا تعذر ذلك، قد يقدمون اختبارًا جزيئيًا سلبيًا مع تاريخ نتيجة لا يزيد عن 48 ساعة قبل الصعود إلى الطائرة عند نقطة منشئهم. يحتاج الأطفال دون سن 12 عامًا فقط إلى أن يكونوا بدون أعراض لمعالجة. أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض عند وصولهم إلى الأراضي الوطنية يدخلون عزلة إلزامية، وفقًا للوائح حول هذا الموضوع.

- سلطة الصحة الوطنية مخولة بإجراء اختبارات تشخيصية لـ COVID-19 للمسافرين القادمين إلى البلاد، ووضع تدابير صحية تكميلية للحالات الإيجابية.

- لا يمكن لركاب النقل الجوي المحلي الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، المقيمين وغير المقيمين، الصعود فقط إذا أثبتوا أنهم تلقوا الجرعتين الأولى والثانية من التطعيم ضد COVID-19 في بيرو أو في الخارج، والجرعة الثالثة من قبل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يقيمون في البلاد ويتم تمكينهم لاستلامها، وفقًا للبروتوكول الحالي. إذا لم يكملوا الجرعات المطلوبة وفقًا لأعمارهم، فيجب عليهم تقديم اختبار جزيئي سلبي مع تاريخ نتيجة لا يزيد عن 48 ساعة قبل الصعود إلى الطائرة. يحتاج الأطفال دون سن 12 عامًا فقط إلى أن يكونوا بدون أعراض لمعالجة.

- لا يمكن لركابي خدمة النقل البري بين المقاطعات الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، المقيمين وغير المقيمين، الصعود إلى الطائرة فقط إذا أثبتوا أنهم تلقوا الجرعتين الأولى والثانية من التطعيم ضد COVID-19 في بيرو أو في الخارج، والجرعة الثالثة من قبل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يقيمون في البلد ومؤهلين لاستلامه, وفقًا للبروتوكول الحالي; أو, إذا فشلت في ذلك, قد يقدمون اختبارًا جزيئيًا سلبيًا بتاريخ نتيجة لا يزيد عن 48 قبل ساعات من الصعود إلى الطائرة. يحتاج الأطفال دون سن 12 عامًا فقط إلى أن يكونوا بدون أعراض لمعالجة.

- يتم توفير خدمة نقل الركاب في المناطق الحضرية وبين المقاطعات وفقًا للمبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل وزارة النقل والاتصالات للوقاية من COVID-19.

- يجب على جميع الركاب في النقل البري بين المقاطعات والحضرية احترام قواعد ارتداء القناع، وكذلك البروتوكولات المقابلة.

- يمكن للسائقين وجامعي جميع خدمات النقل العام، وكذلك السائقين الذين يقدمون خدمات التوصيل (التوصيل) وسيارات الأجرة والنقل الخاص للموظفين والسياحة العمل فقط إذا أثبتوا أنهم تلقوا، في بيرو و/أو في الخارج، الجرعات الثلاث للتطعيم ضد COVID-19، شريطة تمكينهم من استلامها، وفقًا للبروتوكول الحالي.

- المقيمين فوق سن 18 الذين يدخلون مراكز التسوق ومراكز التسوق والمتاجر الكبرى والمتاجر العامة والتكتلات والمحلات التجارية التي تزود الضروريات الأساسية ومحلات السوبر ماركت والأسواق والمطاعم وما شابه ذلك في المناطق الداخلية والكازينوهات والفتحات ودور السينما والمسارح والبنوك والمؤسسات المالية والكنائس والمعابد، أماكن العبادة والمكتبات والمتاحف والمراكز الثقافية والمعارض الفنية والنوادي ومباني الجمعيات الرياضية ومصففي الشعر وصالونات الحلاقة والمنتجعات الصحية والحمامات التركية والساونا والحمامات الحرارية وصالات رياضية وكتاب العدل ومكاتب العدل ومكاتب خدمة العملاء والإجراءات الإدارية وجداول أجزاء من المؤسسات العامة والخاصة، وكذلك كجمعيات مهنية، يجب عليهم تقديم بطاقتهم المادية أو الافتراضية التي تثبت أنهم تلقوا، في بيرو و/أو في الخارج، الجرعات الثلاث للتطعيم ضد COVID-19، شريطة أن يكونوا مؤهلين لاستلامها، وفقًا للبروتوكول الحالي، بالإضافة إلى ارتداء القناع بشكل دائم، وفقًا إلى الشروط المشار إليها في هذا المرسوم السامي.

- في حالة المطاعم أو ما شابه ذلك، يمكن إزالة القناع (الأقنعة) فقط في وقت تناول الطعام.

- يجب على أي شخص يقوم بعمل شخصي أن يثبت أنه تلقى جميع الجرعات الثلاث من التطعيم ضد COVID-19، شريطة أن يكون مؤهلاً لاستلامها، وفقًا للبروتوكول الحالي، تكون اللقاحات التي تدار في كل من بيرو وخارجها صالحة.

- في حالة مقدمي خدمات النشاط الخاص الذين ليس لديهم تطبيق الجرعات الثلاث من التطعيم ضد COVID-19، يجب عليهم تقديم الخدمات من خلال طريقة العمل عن بعد. عندما تكون طبيعة العمل غير متوافقة مع العمل عن بعد، يكون مفهوما أن عقد العمل معلق، دون أن يكون له أي أصول، وفقا للفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الثانية) من المادة 12 من النص الوحيد المرسوم للمرسوم التشريعي رقم 728، قانون الإنتاجية والقدرة التنافسية العمل، الذي تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم السامي رقم 003-97-TR، ما لم يتفق الطرفان على التعليق غير الكامل لعلاقة العمل. وبموجب قرار وزاري، يجوز لوزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارة العمل وتعزيز العمالة، أن تحدد حالات الاستثناء والأحكام التكميلية. من واجب صاحب العمل التحقق من الامتثال للأحكام المنصوص عليها في هذه الفقرة.

- بالنسبة للعاملين في القطاع العام الذين ليس لديهم ثلاث جرعات من التطعيم ضد COVID-19، تنطبق أحكام الحكم التكميلي النهائي الوحيد لمرسوم الطوارئ رقم 055-2021 والأحكام التكميلية الصادرة عن وزارة الصحة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المدنية خدمة.

- لمدة أقصاها خمسة عشر يومًا تقويميًا بعد بدء نفاذ هذا المرسوم السامي، يجوز لمقدمي الخدمات الخاصة والعاملين في القطاع العام الذين ليس لديهم الجرعة الثالثة الاستمرار في تنفيذ نشاط العمل وجهًا لوجه.

يجب إجراء التحقق من البطاقة المادية أو الافتراضية التي تثبت الامتثال لتطبيق التطعيم ضد COVID-19، في بيرو و/أو في الخارج، جنبًا إلى جنب مع وثيقة هوية رسمية.

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