كان هذا اعتذار غابرييل كوادري بعد أن وصف سلمى لويفانو بـ «سيدي»

بعد ظهر يوم 31 مارس، تعرض نائب حزب العمل الوطني (PAN)، غابرييل كوادري دي لا توري، لانتقادات شديدة بسبب تعليقه المتحول جنسيًا أمام مجلس النواب.

منذ أثناء الجلسة، وصفت النائبة سلمى لويفانو بأنها «سيدي» على الرغم من أنها تعرف بأنها امرأة، وهو ما أدانته أعضاء مختلفون من الأحزاب السياسية المتمركزة على جانبي الطيف، ولا سيما حركة التجديد الوطني ( مورينا)، الحزب الثوري المؤسسي (PRI) و PAN نفسها.

بعد ذلك، قبلت كوادري، في مقابلة مع الصحفية أزوسينا أوريستي، أنه كان أكثر من اللازم للاتصال بها سيدي واعترف بأنه «كان فائضا وخطأ، لذلك من اليوم فصاعداً سأشير إليها كامرأة وكنائبة».

و قال أيضا إنه طلب بالفعل اعتذارا عقب تعبيرات الرفض التي أبداها مختلف أعضاء المجلس عن الرفض.

وقد تم اختيار كوادري في عدة مناسبات على أنه رهاب المتحولين جنسيا لتعليقاته ضد المجتمع والأيديولوجية الجنسانية (الصورة: RASHIDE FRIAS/CARTOSCURO.COM)

حدث هذا خلال النقاش حول إصلاح الصحة العقلية, حيث قدم النائب الأزرق والأبيض تحفظًا لمنع الآباء أو الأوصياء من اتخاذ القرارات من خلال التدخلات والإجراءات الطبية المتعلقة بالطفولة العابرة.

لذا انتقدت عضوة الكونغرس لويفانو كوادري وذكرت أنه «بصفتي امرأة متحولة بفخر أريد أن أخبر الرجل أنه مخطئ للغاية وأنه يتذكر أن لديه أطفالًا وعائلات وأنه نأمل أن يغلقوا فمه هناك».

وفي مواجهة هذا الرد، أكد النائب الأزرق والأبيض أن «السيد لويفانو يهددني خلال الجلسة العامة وأنه لا يقدم أي حجة للموضوع الذي نعالجه، بل إنه يهين ويتنصل فقط».

بعد هذا التعليق، أعرب العديد من المشرعين والمشرعين عن رفضهم لتعليقات panist. طالبت النائبة سينثيا إليانا لوبيز كاسترو من هيئة PRI بأن يعتذر كوادري علنًا، «نحن لا نحترم جميع النساء وجميع أعضاء البرلمان وجميع المكسيكيين الذين قاتلوا لسنوات عديدة في هذا البلد لأنه لا يوجد تمييز».

بعد عدة خطابات أخرى، قدم كوادري اعتذارًا إلى لويفانو لأنني «أقر بأنني ارتكبت خطأ، وهو فائض بلاغي ولكنه حدث أيضًا في سياق الافتراء والشتائم التي تأتي من هذا الجزء»، أكد النائب، الذي طلب فيما بعد إزالة التعبير من صحيفة المناظرات.

أشار كوادري إلى النائب ساندرا لويفانو باسم «سيدي» (الصورة: تويتر/ @SalmaLuevano)

أخيرًا، في نهاية الجلسة، تولى المشرعون مجلس الإدارة احتجاجًا، مما تسبب في panista التعليق على تويتر الذي يحمل أعضاء سان لازارو المسؤولية عما قد يحدث له أو لعائلته.

وبالمثل، اتخذ الوزير أرتورو زالديفار موقفًا ضد التعليقات التي أدلى بها المرشح الرئاسي السابق في عام 2012، بحجة أن رهاب المتحولين جنسياً هو كراهية نشأت من الجهل والتعصب.

«اليوم ودائما رهاب المتحولين جنسيا أمر غير مقبول. إنها الكراهية التي تنشأ من الجهل والتعصب. إنه نتاج غطرسة أولئك الذين يشعرون بالتفوق وامتلاك الحقيقة الوحيدة، ولكن في أعماقه الخوف من المختلفين. جميع الحقوق لجميع الناس».

وكانت المشرعة سلمى لويفانو قد قدمت بالفعل شكوى ضد غابرييل كوادري بسبب تعليق أشارت فيه المشرعون المتحولين جنسياً باسم «رجال مورينا، فساتين نسائية، طويل القامة وشجاع».

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