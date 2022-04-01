هذا هو الفيديو من قبل لينا تيجيرو أن إينستاجرام رقابة لها: «أنا لن أصر بعد الآن»

من بين المشاركات التي نشرتها لينا تيجيرو على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، هناك العديد من مقاطع الفيديو الكوميدية، خاصة تلك التي تحظى بشعبية كبيرة على TikTok، على سبيل المثال، الخميس الماضي، 31 مارس، نشرت الممثلة مقطع فيديو على حسابها في TikTok وكذلك على Instagram تعمل فيه كنييرا وتطلق على الصوت يقول أشياء مثل: «يمكنني أن أكون فتاة، ولكن ليس فقط أي شخص، حسنا؟... بوم! هلل* وطعنه للجنون، من أجل أحمق، من أجل وقح».

في المقابل، بعنوان llanera هذا المنشور على النحو التالي: «عندما يدعونني ñera»، وبما أنها سجلت هذا الفيديو من منظور هزلي، وضعت تسمية الفكاهة.

الفيديو المرعب الذي تتصرف فيه لينا تيجيرو مثل جليسة الأطفال

ومع ذلك، على الرغم من أن المنشور لا يزال مدرجًا على TikTok على Instagram، إلا أن القصة كانت مختلفة تمامًا، حيث تم حذف مقطع الفيديو الخاص به. ثم، من قصصه على Instagram، علق Tejeiro على ما حدث ووضع على الطاولة مخاوفه بشأن إعادة نشر الفيديو على تلك الشبكة الاجتماعية.

«مرحبًا، لقد حذفوا TikTok الخاص بي، لقد حذفوا Reel de la ñera لأنني أعتقد أن الكثير من الأشخاص أبلغوا عنه وحذفه. حسنا، ماذا سنفعل به. أخشى رفعه مرة أخرى وأنهم سيخفضونه مرة أخرى، وأنهم سوف يوبخونني، وأنهم سوف يسلبون حسابي «، كانت كلماته الأولى حول هذا الموضوع.

ومع ذلك، لم تجلس الممثلة مكتوفي الأيدي، وفي النهاية قررت توضيح أنه «لم يكن هناك شيء خاطئ» في منشورها، وبعد ذلك، ظهر فيديو جليسة الأطفال مرة أخرى على Instagram الخاص بها، ولكن فقط في قسم Reels، وليس في إطعامها.

تشرح لينا تيجيرو لماذا قام Instagram بتنزيل فيديو مضحك تتصرف فيه مثل جليسة الأطفال

«لقد أعادوا نشر الفيديو لي، وناشدت نوعًا ما، وقلت أنه كان خطأ، وأنه لم يكن هناك خطأ في الفيديو الخاص بي وأعادوا نشره لي؛ لذا، من فضلك، لا تبلغ عنه، لا تكن هكذا... أعرف ما حدث وهو أنهم حذفوه اعتبارًا من الخلاصة، من بداية Instagram، ولكن إذا ذهبت إلى Reels هناك، فيمكنك رؤيته هناك».

ومع ذلك، على الرغم من أن كل شيء يبدو على ما يرام مرة أخرى، تم حذف الفيديو مرة أخرى بعد فترة وجيزة. «لقد حذفوا الفيديو مرة أخرى وأغلقوا جلسة هاتفي الخلوي، وأعتقد أنني لن أصر بعد الآن. دعونا ننسى الفيديو «، كانت الكلمات التي أغلقت المسألة المعنية.

يوم الأحد الماضي، 20 مارس، كان التاريخ المحدد في التقويم لتطوير جوائز India Catalina 2022، والتي هي الآن في نسختها الثامنة والثلاثين. و, حصلت لينا تيجيرو على ترشيح لهذه الجائزة, على وجه التحديد تم إدراج اسمها في فئة «أفضل ممثلة مساعدة في Telenovela أو Series أو Miniseries»; لأي إنتاج? حسنًا، لعمله المنجز في «Chichipatos»، وهو مسلسل يمكن للجمهور مشاهدته على Netflix.

ومع ذلك، لم تنتصر ممثلة لانيرا كفائزة، فقد فازت مارسيلا بنجوميا بهذا اللقب بسبب أدائها كـ «إستر دازا» عن «الحفيدة المختارة»، لذلك، هنا رد فعل لينا تيجيرو بعد عدم فوزها:

رد فعل لينا تيجيرو لعدم الفوز بكاتالينا الهندية التي رشحت لها

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