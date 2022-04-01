هذه هي الطريقة التي سيتم بها لعب التاريخ الرابع عشر لدوري BetPlay.

BOGOTA. Septiembre 27 de 2020. Independiente Santa Fé enfrenta a Millonarios FC por la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. (Dimayor)





بهدف الوصول إلى التأهل للنصف الأول من العام على أرضه للعب النجم الأول لعام 2022، يبدأ يوم جديد من دوري Betplay لنجم منتصف العام.

يفتح الاجتماع بين إكويداد سيغوروس وديبورتيفو كالي اليوم: سيصل الزائر إلى ملعب تكو (بوغوتا) بعد فوزه على كورتولوا 2-1 في بالماسيكا. رصيد الأخضر والأبيض هو فوز واحد وهزيمتين وتعادل واحد.

كسابقة لهذه المباراة, آخر 5 مرات التقى كلاهما: تراكم Equidad Seguros 1 انتصار, بينما أضاف ديبورتيفو كالي 2; انتهت مباراتين بالتساوي على لوحة النتائج.

سيتقدم التاريخ يوم السبت بأربعة التزامات نابضة بالحياة، أحدها في وقت مبكر من بعد الظهر في أتاناسيو جيراردوت مع ديبورتيفو إنديبيندينتي ميديلين المحلي ضد نادي إنفيغادو فوتبول.

في الساعة 4:05 مساءً في ملعب هيرنان راميريز فيليغاس، سيستضيف ديبورتيفو بيريرا ديبورتيس توليما، مع حافز على إمكانية الدخول إلى المرحلة التالية بحلول الزيارة. وسيتعين على المحلى البحث عن النقاط الثلاث اذا اراد دخول الثمانية فى كولومبيا.

في وقت لاحق، سيحصل باتريوتاس على الثانية الحالية في الجدول، أتلتيكو ناسيونال الذي سيسعى إلى إضافة للحفاظ على المسافة مع الزعيم، ميلوناريوس الذي سيواجه أمريكا دي كالي في باسكوال غيريرو، في الكلاسيكية من التاريخ.

في متروبوليتان بارانكويلا، يستقبل جونيور من بارانكويلا زيارة من أليانزا بتروليرا من الساعة 8:15 مساءً.

سيستمر الموعد الرابع عشر لدوري BetPlay يوم الأحد من الساعة 3:00 بعد الظهر، مع المباراة بين جولدن إيجلز ضد جاغوار دي قرطبة.

وستقام المباراة الأكثر حيوية في اليوم في باسكوال غيريرو، في الساعة 5:30 بعد الظهر، عندما تستقبل أمريكا دي كالي الزعيم ميلوناريوس. سيسعى «السفير» للدخول مباشرة في الجولة القادمة بينما ستسعى أمريكا إلى سحب المباراة بدون مدربها، خوان كارلوس أوسوريو.

ينتهي يوم الأحد في بوغوتا مع Independiente Santa Fe في مواجهة Unión Magdalena بدءًا من الساعة 7:35 مساءً.

يوم الاثنين، سينتهي الموعد الرابع عشر لكرة القدم الكولومبية بالتزامات بين كورتولوا ضد ديبورتيفو باستو في ملعب دوتشي دي أوكتوبر في تولوا.

لإغلاق المكفوفين، ستنتقل الكرة إلى ملعب بالو غراندي في مانيزاليس، حيث ستسعى مرة واحدة كالداس للاقتراب من الترتيب الذي يواجه أتلتيكو بوكارامانغا.





سجل يوني غونزاليس هدفه الثاني لديبورتيفو كالي في دوري BetPlay. بجانبه، في الصورة، أغوستين Vuletich. الصورة: ديمايور





الجدول الزمني BetPlay الدوري DIMAYOR I-2022

1 أبريل

ذا إكويتي مقابل ديبورتيفو

هورا: 7:40 مساءً

الملعب: متروبوليتان

ناقل الحركة: فوز/وين+

2 أبريل

إندبندنينتي ميديلين ضد إنفيغادو

هورا: 2:00 مساءً

الملعب: آتاناسيو جيراردوت

ناقل الحركة: وين+

ديبورتيفو بيريرا ضد سبورتس توليما

هورا: 4:05 مساءً،

الملعب: هيرنان راميريز فيليجاس

ناقل الحركة: فوز/وين+

باتريوتس ضد أتلتيكو ناسيونال

هورا: 6:10 مساءً

الملعب: لا إندبندنسيا

ناقل الحركة: وين+

تحالف جونيور مقابل النفط

هورا: 8:15 مساءً

الملعب: متروبوليتانو

ناقل الحركة: وين+

3 أبريل

جولدن إيجلز ضد جاغوار

هورا: 3:00 مساءً

الملعب: ألبرتو غريساليس

ناقل الحركة: فوز/وين+

أمريكا دي كالي مقابل ميلوناريوس

هورا: 5:30 مساءً

الملعب: باسكوال غيريرو

ناقل الحركة: وين+

إنديبيندينتي سانتا في ضد يونيون ماجدالينا

هورا: 7:35 مساءً

الملعب: إل كامبين

ناقل الحركة: وين+

4 أبريل

كورتولوا ضد ديبورتيفو باستو

هورا: 4:00 مساءً

الملعب: اثنا عشر أكتوبر

ناقل الحركة: فوز/وين+

مرة واحدة كالداس ضد أتلتيكو بوكارامانغا

هورا: 8:00 مساءً

الاستاد: بالوغراندي

ناقل الحركة: وين+

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