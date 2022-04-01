COVID-19 في CDMX: استخدام أغطية الوجه سيكون طوعيًا في الهواء الطلق

CIUDAD DE MÉXICO, 19NOVIEMBRE2020.- Las bajas temperaturas continúan en la capital del país por lo que las alcaldías de: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco mantienen activa la alerta amarilla. Por tal motivo, el gobierno capitalino exhorta a los habitantes a vacunarse contra la influenza, consumir abundantes líquidos y evitar los cambios bruscos de temperatura, esto dentro del contexto de pandemia por covid-19. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

ذكرت رئيسة حكومة مكسيكو سيتي، كلوديا شاينباوم، خلال مؤتمر صحفي أن استخدام أغطية الوجه بسبب COVID-19 في عاصمة البلاد سيكون للاستخدام الطوعي.

وقال: «إنها أدنى نقطة في الوباء، وحتى التوصية هي أنه ليس من الضروري ارتداء أقنعة في الخارج».

وعمق الرئيس أن أعداد ومؤشرات الحالات ستستمر في المراقبة على أساس مستمر.

من جانبها، أشارت أوليفا لوبيز أريلانو، رئيسة وزارة الصحة في العاصمة، إلى أن هذا الإجراء الجديد سيكون طوعيًا، وعلى الرغم من ذلك، يجب أن تستمر تدابير الوقاية التي تم ذكرها طوال الوباء لمنع زيادة عدوى COVID.

وقال: «إن الاستخدام الطوعي لأقنعة الوجه يعتبر في الأماكن المفتوحة بدون حشود وبمسافة صحية».

La jefa de gobierno dijo que la recomendación era voluntaria (Foto: Archivo)

لا يلغي هذا الحكم الجديد حقيقة أنه يجب الاستمرار في استخدام الأقنعة في الداخل مثل المدارس والمكاتب ووسائل النقل العام ومحلات السوبر ماركت ومراكز التسوق وغيرها.

قال لوبيز أريلانو: «يوصى بالحفاظ على استخدام (أقنعة الوجه) لدى كبار السن الذين يعانون من أمراض مثبطة للمناعة مع الأمراض المزمنة والحالات المشتبه بها أو المؤكدة لـ Covid-19».

فيما يتعلق بالمساحات المغلقة، أشارت كلوديا شاينباوم إلى أن استخدام القناع لم يكن إلزاميًا أبدًا، ولم يتم فرض أي عقوبات عليه. بيد انه اضاف اهمية الاستمرار فى اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.

وقال «اننا لم نجبر ابدا على الدخول فى مؤسسة، فقد كان دائما الوعي والتعليم والمشاركة كما هو الحال دائما فى مكسيكو سيتى (...) التوصية فى الداخل هى مواصلة استخدامها».

تجدر الإشارة إلى أنه في التقرير الفني الأخير لوزارة الصحة (SSA)، الذي تم قطعه في 31 مارس، يسجل 5,659,535 إجمالي الإصابات و 323,016 حالة وفاة منذ بدء الطوارئ الصحية في البلاد.

Los capitalinos podrán prescindir del cubrebocas en exteriores (Foto: Twitter/BaileCDMX)

حتى الآن، كان هناك ما مجموعه 683,457 حالة مشتبه بها و 9,227,345 حالة سلبية منذ بدء الوباء؛ بينما في الحالات النشطة لـ COVID-19 في جميع أنحاء البلاد، هناك ما يقدر بـ 9,429 شخصًا.

يتم التقاط هذا الرقم وفقًا للمواطنين الذين بدأوا بأعراض المرض في الأيام الأربعة عشر الماضية، لذلك يتم أخذها في الاعتبار من 18 إلى 31 مارس.

كانت آخر مرة تم فيها تسجيل مثل هذا العدد المنخفض من الحالات المؤكدة في أسبوع في الخامس عشر من عام 2020، عندما تم تسجيل 5,013 إصابة فقط في أسبوع. وبالمثل، يتم تسجيل الوفيات المؤكدة، حيث تم تسجيل 249 حالة وفاة في الأسبوع 11 من عام 2022، وهو أدنى رقم منذ الأسبوع 14 من عام 2020.

se recomendó que los cubrebocas se mantengan en espacios cerrados (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM) Daniel Augusto | Daniel Augusto

كما قيل خلال التقرير الأخير للأمانة أنه حتى الآن، تلقى 36 مليون 077 ألف 847 شخص فوق سن 18 عامًا لقاحهم الداعم ضد COVID-19، منهم 9,815,280 أكبر من 60 عامًا.

من ناحية أخرى، تصل مجموعة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 59 عامًا والذين لديهم بالفعل لقاحهم الداعم إلى 13561،561؛ في حين أن 12,701،006 شخص آخرين تتراوح أعمارهم بين 18 و 39 عامًا.

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