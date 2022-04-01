«رفضوا اقتراحي»: أوضح غابرييل كوادري لماذا بدأ «zafarrancho» مع سلمى لويفانو

بعد أن تولى نواب Movimiento Regeneración Nacional (مورينا) وحزاب العمل (PT) الجلسة العامة في سان لازارو للاحتجاج على التعليقات المعادية للمشرع في حزب العمل الوطني (PAN)، غابرييل كوادري، أوضح عضو المجلس ما هو سبب «zafarrancho».

من خلال حسابه على تويتر، أوضح النائب أنه يوم الجمعة الماضي، 31 مارس، تمت مناقشة رأي حول الصحة العقلية للطفولة العابرة في مجلس النواب في مجلس النواب، وفي ضوء ذلك، اقترح منع القاصرين من تلقي العلاج لتغيير جنسهم دون أمر من المحكمة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الآباء أو الأوصياء على القاصرين سيضطرون إلى التوقيع على موافقة لتغيير نوع الجنس، لأنه وفقًا لنائب اللونين الأزرق والأبيض، فإن العلاج «لا رجعة فيه» وله «آثار صحية خطيرة».

El diputado lamentó que el partido guinda rechace su propuesta (Foto: Twitter/@g_quadri)

في رسالة أخرى، أعرب النائب عن أسفه لأن حزب الكرز رفض اقتراحه، لأنه، كما أوضح، سيتمكن الأطفال والمراهقون الآن من الخضوع للعلاج الهرموني وتشويه الأعضاء التناسلية «لتفضيلاتهم الخاصة».

بالنسبة لمنشوراته، لم تكن ردود فعل مستخدمي الإنترنت طويلة في المستقبل، حيث هرع العديد من المستخدمين ضد تعليقات المشرع باعتبارها رهاب المتحولين جنسيا.

وأوضح بعض مستخدمي الإنترنت أن الأشخاص الذين يخضعون للعلاج لديهم تقييمات طبية ونفسية ونفسية قبل إجراء العملية. كتب أحدهم: «لن تفهم موقفًا إذا كنت لا تعرفه, اقترب من مقابلة الأشخاص الذين يقررون بدء الانتقال وإذا كنت متعاطفًا فستفهم أهمية ذلك».

Gabriel Quadri responsabilizó a las personas que “lo insultaron, agredieron y amenazaron” de lo que le pueda pasar (Foto: Twitter/g_quadri)

أيضا، بعد وقت قصير من نهاية الجلسة في مجلس النواب، حمل غابرييل كوادري الأشخاص الذين «أهانوا واعتدوا عليه وتهديدوه» مسؤولية ما قد يحدث لزوجته أو أطفاله أو شخصه.

خلال جلسة يوم الجمعة، وصفت كوادري النائب المورني سلمى لويفانو بـ «سيدي»، على الرغم من أنها تعرف نفسها على أنها امرأة، لأنه بعد تقديم اقتراحها في الجلسة العامة، اتهمته لويفانو بالترويج للعنف بين الجنسين ووصفه بأنه قاتل.

«أخبر السيد كوادري أنه وغد قاتل، لأن هذا هو ما هو على الحدود ونحن لن نسمح له. كامرأة متحولة بفخر, أريد أن أخبر الرجل أنها مخطئة للغاية وأنها تتذكر أيضًا أن لديها أطفالًا وعائلة, ونأمل أن يغلق فمها, قال النائب.

وردا على ذلك، أكد أحد أعضاء المجلس أن مورينيستا هدده: «ألاحظ أن السيد لويفانو يهددني في الجلسة العامة وأنه لا يقدم أي حجة للموضوع الذي نتعامل معه، فهو يهين ويستبعد فقط».

خلال جلسة يوم الجمعة، دعا كوادري النائب مورينيست سلمى لويفانو «سيدي»، على الرغم من أنها تعرف بأنها امرأة (فيديو: تويتر/ @Sublevados_)

بالنظر إلى ذلك، أخذ مورنويستالجلسة العامة وطلبوا من الرئيس بدوره، سانتياغو كريل، طرد النائب من Acción Nacional.

بعد ما حدث في سان لازارو، طلب المجلس الوطني لمنع التمييز (Conapred) من مجلس النواب أن يظل مكانا ممثلا لاحترام التنوع والتعددية، «لأن المجال التشريعي يبني ويعزز النسيج الاجتماعي».

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