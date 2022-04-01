أسروا صديقها السابق للمحامي الذي عثر عليه ميتا في سيركاسيا (كوينديو) بعد المشي حيواناته الأليفة

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

يبدو أن كل شيء يشير إلى أن مقتل المحامية يني كارولين نوهافا، في 11 مارس في بلدية سيركاسيا (كوينديو)، كان جريمة قتل فيها شريكها السابق هو المشتبه به الرئيسي، الذي تم القبض عليه يوم الأربعاء الماضي، 30 مارس في نفس المدينة.

وكما ورد في صحيفة El Quindiano الإقليمية، قام قسم التحقيقات الجنائية (Sijín) التابع لتلك الإدارة بالتنسيق مع مكتب المدعي العام للأمة، على نحو ما ورد في صحيفة El Quindiano الإقليمية، بالاجتهاد في البحث والبحث.

حتى حاكم كوينديو نفسه، روبرتو جايرو جاراميلو كارديناس، أفاد من خلال حسابه الرسمي على تويتر أن هذه العملية تتطلب عملاً تحقيقيًا كبيرًا من جانب الزي الرسمي.

«إن القبض على كريستيان أليخاندرو أوسبينا، الذي يُزعم أنه مسؤول عن مقتل يني كارولين، هو نتاج تحقيق قوي وتنسيق مع السلطات. ونحن نظل يقظين وسنكون ضامنين للعدالة لتوضيح الجريمة. ولا اقل من ذلك».

وفي الوقت نفسه، أشار Quindio Noticias، في منفذ إعلامي آخر من تلك الإدارة، إلى أن اعتقال أوسبينا قد تم تقنينه بعد ظهر الخميس.

شوهدت نوهافاوي آخر مرة على قيد الحياة عندما أخذت كلابها في نزهة على الأقدام، كما اعتادت، ولكن بعد ذلك بساعات تم العثور عليها ميتة، بعد أن أدركوا أن الحيوانات الأليفة قد عادت إلى المنزل الذي أقامت فيه دون رفقة الضحية، في حي لا بلانشا.

ومع ذلك، عندما رأوا أن وقتا طويلا قد مر دون عودة المرأة وأن الأنياب قد عادت بمفردها، بدأوا بحثهم ونبهوا السلطات، ووجدوها فيما بعد ميتة في المنطقة المشجرة في تلك البلدية.

ووصلت السلطات التي قامت برفع كل من هذه النقطة وبدأت التحقيق لتحديد ملابسات وفاته.

أثارت الجريمة السخط بين السكان، الذين تظاهروا أثناء جنازة الشابة وهم يرتدون قمصان بيضاء وقنابل وأشادوا في شكل مظاهرة.

بعد تحليل الطب الشرعي، وجد أن لديها علامات عنف وجروح طعنات، لذلك في البداية تم التعامل مع الفرضية القائلة بأن قتل الشابة كان بسبب عملية سطو، ومع ذلك، بعد مرور الأيام، تم استبعاد هذا الاحتمال، لأن الدوافع كانت مختلفة لتجريدها من متعلقات.

درست الشابة في جامعة غران كولومبيا في أرمينيا وكانت في الفصل السابع من حياتها المهنية عندما أخذت حياتها. تسبب هذا بالضبط في الأخبار التي أدت إلى تعليق الفصول الدراسية في ذلك اليوم.

أصبحت الجريمة معروفة على وجه التحديد عندما كشفت شركة Sisma Mujer Corporation عن تقرير وجد فيه أن مبيدات الإناث في كولومبيا زادت.

وبلغت الزيادة 12.3 في المائة مقارنة بالعام السابق، حيث قُتلت 210 امرأة في حالات العنف الجنسي، ومعظمهن دون سن الثلاثين، كما هو مبين في تلك المنظمة، مما أوضح أنها كانت أعلى رقم في السنوات الأخيرة.

ووفقا لأحد التقديرات، كانت امرأة واحدة ضحية قتل الإناث كل 41.7 ساعة، وفقا للميزانية العمومية السنوية للمنظمة غير الحكومية المعنية بالعنف ضد المرأة، والتي تعكس البيانات الرسمية من مديرية التحقيقات الجنائية (ديجين) التابعة للشرطة الوطنية.

وتقول سيزما موخيريس إن أكثر من نصف هذه الإناث كانت نساء دون سن الثلاثين من العمر و 17 ضحية قاصرات، وهو ما يكشف أنه بين 1 يناير و 3 مارس من هذا العام قُتلت 35 امرأة بالفعل، أي واحدة كل 42 ساعة.









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