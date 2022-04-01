استولوا على إيفا لونجوريا في يوكاتان حيث تسجل مسلسل «Buscando a México»

Actor Eva Longoria poses at the LACMA Art+Film Gala in Los Angeles, California, U.S. November 6, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

تقع الممثلة الأمريكية إيفا لونغوريا في ولاية يوكاتان المكسيكية، حيث تم التقاطها من قبل المعجبين ووسائل الإعلام أثناء التسجيلات في العديد من المواقع الطبيعية والمطاعم لسلسلة «البحث عن المكسيك» أو «Buscando a México» لترجمتها إلى الإسبانية، من شبكة سي إن إن.

أبلغت مصادر رسمية رسمية وكالة أنباء EFE أن هذه سلسلة مشابهة لتلك التي فعلوها في إيطاليا تحت عنوان «ستانلي توتشي: البحث عن إيطاليا»، حيث سيتم استكشاف الأماكن ذات الاهتمام المشترك والسياحي مثل المطاعم، من بين أمور أخرى.

ومع ذلك, لم يتم الإبلاغ بعد عن عدد أو اسم المؤسسات الطبيعية أو الأثرية والمناطق التي زارتها أو ستزورها الممثلة التي أنجبت «غابرييل سوليس» من «زوجات يائسات».

ما أصبح معروفًا هو أن المكان الأول الذي زارته إيفا لونغوريا في ولاية يوكاتان، كان أحد أسواق الأحياء العديدة الموجودة في مستعمرات مدينة ميريدا، وحيث جلست لتناول الإفطار، ربما أثناء تسجيل أحد فصول مشروعها التالي صدر.

تم القبض على إيفا لونغوريا في يوكاتان، حيث تقوم بتصوير فيلم وثائقي جديد عن المكسيك رويترز/ماريو أنزوني

بالإضافة إلى ذلك، أصبح من المعروف أن الممثلة سجلت بعض المقاطع في تاكيريا في وسط ميريدا التي تبرز لتحضيرها في كوشينيتا بيبيل التقليدية، وهو طبق من يوكاتان.

خلال إقامتها في المؤسسات الغذائية، تسببت الممثلة في إثارة ضجة ليس بسبب تناول البانوشو مع أدوات المائدة، ولكن بسبب جمالها وبساطتها، والتي جذبت على الفور انتباه جميع نساء يوكاتيكان ويوكاتيكان اللواتي كن محظوظات بما يكفي ليكونوا في نفس المكان وفي نفس المكان. الوقت.

في الواقع، كان هناك العديد من الأشخاص الذين اقتربوا من الممثلة لالتقاط بعض الصور للذاكرة مع بطل الرواية «Buscando a México».

وذكرت الوكالة أن المسلسل لن يتوقف في يوكاتان فحسب، بل سيشارك أيضًا الأطباق التقليدية والمشروبات من هذا البلد، مثل التكيلا من خاليسكو والبانوشوس من يوكاتان والشامة الشهيرة من بويبلا.

ستزور إيفا لونجوريا خاليسكو وبويبلا الصورة: إيف/إيبا/كارولين بريهمان

كان أحدث مشروع لإيفا لونجوريا هو الفيلم الوثائقي «الحرب الأهلية», الذي يستعرض التنافس بين الملاكمين أوسكار دي لا هويا وخوليو سيزار تشافيز, وما يعنيه للمجتمع المكسيكي في الولايات المتحدة.

«أنا مكسيكي 100٪ وأمريكي 100٪. في نفس الوقت. ليس عليك الاختيار, قال لونغوريا في عرض الفيلم, التي تستعرض حبكة الاختلافات بين تشافيز, الملاكم المكسيكي المخضرم, و دي لا هويا, شاب أمريكي واعد من أصل مكسيكي.

جاءت ذروة منافسته في عام 1996، عندما قسم القتال بين الرياضيين الجالية المكسيكية بين أولئك الذين دعموا تشافيز، أسطورة الملاكمة في بلدهم، وأولئك الذين اختاروا دي لا هويا، الذي ينظر إليه الآخرون على أنه أجنبي أمريكي لثقافتهم.

وأوضح لونغوريا خلال ندوة ما بعد العرض الأول: «أنا وأوسكار (دي لا هويا) كنا أصدقاء لمدة 25 عامًا وأخبرني أنه يريدني أن أخرج الفيلم الوثائقي عن ذكرى القتال».

إيفا لونجوريا متحمسة للأفلام الوثائقية الصورة: EFE/EPA/إتين لوران/أرشيف

أعربت لونغوريا، التي كانت حتى الآن قد أخرجت العديد من المشاريع التلفزيونية والأفلام القصيرة، عن حبها لهذا النوع الوثائقي: «إنها واحدة من وسائل الإعلام المفضلة لدي. أحب إضفاء الطابع الإنساني على المشاكل».

مع معلومات من EFE

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