هذه هي الخطوط الحمراء للحزب الليبرالي الذي سيحدد دعمه لبعض الترشيحات الرئاسية

أصبح الدعم الذي يمكن أن يقدمه الحزب الليبرالي في الانتخابات القادمة موضوعًا للمحادثة في البلاد. عقد الرئيس الوحيد لليبرالية، سيزار غافيريا، الذي كان أيضًا رئيسًا للجمهورية، عدة اجتماعات مع بعض المرشحين الذين يطمحون للوصول إلى كازا دي نارينيو.

هذا الخميس، أعلن سكرتير الحزب، ميغيل أنخيل سانشيز، ما هي «الخطوط الحمراء» التي يجب على المرشح الذي يقررون دعمها في حملة رئاسة الجمهورية احترامها. في موضوع تويتر، قال إن القيد الأول سيكون أنه لا ينبغي أن يكون هناك واحد تأسيسي في الحكومة المقبلة.

ويذكر في القائمة أيضا أنه لا ينبغي للمرء أن يعود إلى نموذج إعادة الانتخاب الذي كانت لدى كولومبيا حتى عام 2014، وطلبوا احترام المدخرات في صناديق المعاشات التقاعدية. كما طالبوا بالالتزام بتنفيذ اتفاق السلام وكذلك الحفاظ على احترام العدالة الخاصة من أجل السلام.

الخطوط الحمراء للحزب الليبرالي. لقطة شاشة.

و كانت الخطوط الحمراء الأخرى التي ذكرها هي: وضع سياسة زراعية بشأن أرقام معينة, و السعي إلى حياة كريمة و دخل أساسي لل جميع, و الدفاع عن الملكية الخاصة, و احترام الاحتجاج الاجتماعي, و ضمان استقلال مجلس إدارة مصرف الجمهورية, وهو يفهم أن» و التقدم هو المزيد من الكرامة و المزيد من الديمقراطية و احترام مؤسساتنا».

في حين أن مقعد الحزب الليبرالي لم يختار من يدعمه في الحملة الرئاسية، فإن هذه الخطوط الحمراء تحدد المعايير الأولى. بالإضافة إلى ذلك، من المهم ملاحظة أن الرئيس السابق ناقش هذه الرؤية للبلاد مع المرشحين الذين التقى بهم.

لقاء مع فيديريكو غوتيريز

يوم الأربعاء الماضي، التقى الرئيس السابق سيزار غافيريا تروخيو والمرشح الرئاسي لفريق كولومبيا، فيديريكو غوتيريز. في الاجتماع، الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات، قدم المرشح للرئاسة مقترحاته الرئيسية إلى الزعيم الوحيد للحزب الليبرالي.

وقال المرشح لفريق كولومبيا: «في مواجهة النهج البرنامجية، هناك العديد من المصادفات، أود أن أقول في الغالبية العظمى إذا لم تكن كاملة». في المقابل، تحدث عن الخطوط الحمراء لليبرالية: «إنها ليست خطوط حمراء بالنسبة لي، لأنني أدافع عن الديمقراطية والحرية، والخطوط الحمراء للآخرين الذين يعرضون هذه المبادئ للخطر. ويجب أن يتم التوصل إلى أي اتفاق على أساس برنامجي لكي تقوم كولومبيا بعمل جيد».

من المهم ملاحظة أنه في حالة ما إذا قرر الحزب الليبرالي دعم حملة فيديريكو جوتيريز، فإن المرشح سيحصل على دعم المقاعد التقليدية في البلاد، حيث أكد حزب المحافظين أنه سيدعم الفريق الطموح لكولومبيا.

لقاء مع روي باريراس حول بترو

في يوم الأربعاء، التقى السيناتور بيتريست روي باريراس مع سيزار جافيريا، على الرغم من حقيقة أن الرئيس السابق كسر الحوارات مع الميثاق التاريخي.

على الرغم من أن باريراس, الذي انتخب لمجلس الشيوخ في التحالف السياسي لغوستافو بترو, أكد أنه تم استعادة الجسور بين البتريالية والليبرالية, قالت العديد من وسائل الإعلام في البلاد إن Gaviria أثارت سلسلة من الطلبات لتقييم التحالفات المحتملة.

ووفقاً للصحافة، أفادت التقارير أن رئيس الجماعة الحمراء طلب من بترو أن يعتذر له علناً، بعد أن استجوبته صيغة نائب الرئيس، فرانسيا ماركيز، على الهواء مباشرة وعلى قيد الحياة.

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