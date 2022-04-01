أشرطة الفيديو للهجوم المزعوم من قبل المروحيات الأوكرانية على خزان الوقود على الأراضي الروسية

قالت روسيا إن مروحيتين أوكرانيتين قصفتا دبابة بنزين في بلدة بيلغورود غرب روسيا, حول 40 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا. وقدر الكرملين أن الهجوم سيؤثر على المفاوضات الثنائية لإنهاء الهجوم في أوكرانيا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية «من الواضح ان هذا لا يمكن اعتباره شيئا سيهيئ الظروف المناسبة لمواصلة المفاوضات».

ولم تنكر أوكرانيا الهجوم المزعوم أو تؤكده, ويقوم الخبراء بتحليل ما إذا كانت عملية «علم كاذب» تدبرتها موسكو لوضع العصي في عجلة محادثات السلام التي يجرونها مع حكومة كييف.

وقال وزير الخارجية الاوكرانى دميترو كوليبا انه لا يستطيع تأكيد او نفى المعلومات الواردة من موسكو. وقال للصحافة في وارسو «انا مدني».

هذا الهجوم, الأول من نوعه من قبل الطيران الأوكراني إذا تم تأكيده, يحدث بعد أن أكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أن لديها سيطرة كاملة على المجال الجوي في أوكرانيا حيث تنفذ ما تسميه «عملية عسكرية خاصة».

وكما ذكر في حسابه على Telegram، حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، «كان هناك حريق في مستودع النفط بسبب قصف شنته مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان، دخلت الأراضي الروسية تحلق على علو منخفض».

في رسالة أخرى، أشار الحاكم إلى أن رجال الإطفاء كانوا يعملون على إخماد الحريق وأن اثنين من موظفي المستودع أصيبوا. وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية من جانبها إن 170 من المستجيبين الأوائل كانوا يتدخلون في مكان الحادث.

أصدرت الوزارة مقطع فيديو يظهر رجال الإطفاء يرتدون بدلات حرارية لإخماد النيران. وقال انه تم تحذيره من الحريق فى الساعة 05:51 (02:51 بتوقيت جرينتش) واكد توازن اثنين مصابين.

أبلغت شركة Rosneft العملاقة للطاقة، التي تمتلك المستودع، الوكالات الروسية بأنها أخلت موظفيها على الفور.

من ناحية أخرى، أكد مدير مطبعة بالقرب من بيلغورود، كونستانتين لاجنوف، أن شركته أصيبت بنيران طائرات الهليكوبتر.

وقال لوكالة تاس الرسمية ان «المروحيات اطلقت صواريخ علينا (...) النوافذ تضررت، والمعدات دمرت او تضررت (...) ان السقف معطوب».

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

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