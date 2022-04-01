«الوقت الذي يمر والحقيقة التي تختفي، للأسف»: مازا ماركيز قبل JEP

في 31 مارس، استمعت JEP إلى الجنرال ميغيل مازا ماركيز حول حالة الاختفاء والإبادة الجماعية لحزب الاتحاد الوطني. في المسرح، أصر مازا على أنه لا يعرف أي شيء عن متابعة DAS للحركة اليسارية. وقال أيضا إنه لا يتذكر بعض الوثائق التي قدمها قاضي محكمة السلام الانتقالية، غوستافو سالازار، التي أمرت بمتابعة مختلف القادة السياسيين.

قال مازا أن هذه الأحداث وقعت منذ ما يقرب من 40 عاما، لذلك لا يستطيع تذكر كل التفاصيل واستخدم عبارة لم تسير على ما يرام بين الضحايا.

بعد تدخل المدير السابق لـ DAS، أكد مندوب المحامي في JEP، ألونسو بيو فرنانديز، أن مازا ماركيز لم تجب على ما طُلب وقدم إجابات غير كاملة.

قال المدعي العام الذي جادل بأن شهادات المدير السابق لـ DAS ضرورية لمعرفة حقيقة الصراع المسلح: «تريد تكرار الدعوة المحترمة، لقد قلت «يمر الوقت وتختفي الحقيقة»، لكن الفكرة هي أن الحقيقة لا تختفي».

ومن جانبها، أشارت مارثا موريلو، ممثلة الضحايا، إلى أن مازا ماركيز لم تحرز تقدما كافيا في الشهادة الحقيقية.

و فيما يتعلق بالجرائم, أصر مازا ماركيز على أن سلامة المرشحين الرئاسيين برناردو جاراميلو و كارلوس بيزارو - الذين قتلتهم القوات شبه العسكرية - ليست مسؤوليته بل مسؤولية أعضاء آخرين في إدارة الأمن العام

وذكّر سالازار السيد مازا بأنه لا يظهر فقط بسبب مسؤوليته المحتملة بل أيضا لمسؤوليته كمدير لإدارة شؤون الأمن العام.

وقبل اختتام الإجراءات، قدم القاضي سالازار عدة وثائق استخباراتية، من عامي 1986 و1987، تتضمن قائمة بقادة الحزب، مع بيانات محددة عن مقارهم وأنشطتهم في الحركة السياسية، الذين قتلوا أو هددوا فيما بعد.

أخيرًا، أكد مازا أن DAS كان «كائنًا جوعًا»، دون القدرة على تنفيذ إجراءات المتابعة هذه. وأشار إلى أن المؤسسات ذات القدرات الأكبر مثل الشرطة والجيش تعمل في تلك الأماكن. قال أنه لم يعط الأمر لتلك المتابعة

أوضحت محامية المدير السابق لـ DAS، فيكتوريا جريلو، أن مازا التزمت بـ JEP وهي تجلب الحقيقة، ولكن بسبب عمره وظروفه الصحية، يواجه صعوبة في تدوير الخطاب والإجابة على بعض الأسئلة حول الحقائق التي لا يستطيع تذكرها، ومع ذلك، أكد أن التزامه هو الحقيقة.

وبعد مداخلات المندوب النائب العام لدى الجيش الشعبي وممثلي الضحايا، الذين حثوا مازا ماركيز على بذل جهد لضمان أن تساعد هذه العملية على توضيح الحقائق ومعرفة الحقيقة، تم إغلاق الإجراءات الحالية.

في تأجيل جلسة الاستماع، حدد القاضي غوستافو سالازار 22 أبريل لمواصلة نسخة ميغيل مازا ماركيز من القضية 06، التي تحقق في إيذاء أعضاء الاتحاد الوطني.

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