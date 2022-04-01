الراتب الذي سيحصل عليه عمدة بوغوتا، كلوديا لوبيز، من هذا الشهر

في 30 مارس، وقع الرئيس إيفان دوكي ووزير العمل أنجيل كوستوديو كابريرا المرسوم 473 المؤرخ 29 مارس 2022، الذي زاد رسميًا رواتب الموظفين العموميين في البلاد بنسبة 7.26٪. كما استفاد هذا الإجراء، الذي كان يحمي كل من الرئيس وفريقه الحكومي، عمدة بوغوتا، كلوديا لوبيز. نخبرك هنا كم فاز الرئيس المحلي هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الراتب السنوي للرئيس المحلي لبوغوتا يتم إصلاحه كل عام اعتمادًا على النسبة المئوية للزيادة في مؤشر أسعار المستهلك (CPI). بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تضع في اعتبارك أن راتب بورجوماستر للمدينة مغطى أيضًا ضمن فئة خاصة تعطى لعاصمة البلاد بسبب عدد سكانها.

لهذا السبب، خلال عام 2021، أصبحت العمدة كلوديا لوبيز أعلى مسؤول كسب من نوعها في البلاد بأكملها: 16′471,956 دولار.

هذا العام، يبدو أن رئيس بوغوتا سيستمر في قيادة ترتيب Burgomaster الذي يحصل على أكبر قدر من المال كل شهر، مع مراعاة أحكام المرسوم الذي وقعه الرئيس دوكي ووزير العمل، والذي ثبت فيه أن الراتب الجديد سيكون بأثر رجعي في الدفعة التالية، أي أنها ستدفع اعتبارًا من 1 يناير من هذا العام، وستحصل كلوديا لوبيز على راتب شهري قدره 18,755,197 دولار، ينتمي إلى فئة خاصة من المحافظين.

في حالة حكام الفئة الأولى، بلغ رواتبهم هذا العام 15,891,504؛ أولئك الذين هم في الفئة الثانية 15,280,293، في حين حصل أولئك في الفئتين الثالثة والرابعة على راتب قدره 13,147,740.

صورة ملف. إيفان دوكي ماركيز، رئيس كولومبيا، يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا العظمى، 2 نوفمبر 2021. الصورة: رويترز/هانا مكاي

كما أن الزيادة في مرتبات موظفي الخدمة المدنية المنصوص عليها في المرسوم 473 تؤوي رئيس الجمهورية إيفان دوكي. ووفقا للوثيقة، فإن رئيس الدولة «سيحصل، في جميع الأوقات، على بدل أساسي يساوي ذلك الذي يتراكم عليه أعضاء كونغرس الجمهورية وضعف نفقات التمثيل التي يتلقونها».

وبهذا المعنى، وفقًا للمرسوم، حصل الرئيس على زيادة في راتبه بمقدار 2.3 مليون بيزو مقارنة بعام 2021، مما يعني أنه بحلول عام 2022، سيحصل الرئيس دوكي على مبلغ 34.3 مليون بيزو، وكذلك أعضاء الكونغرس.

وفي حالة نائب رئيس الجمهورية، وكذلك وزيرة خارجية كولومبيا، مارتا لوسيا راميريز، بلغ راتبها 081 408 28 دولارا، في حين سيكسب الوزراء 049 147 21 دولارا، وهو رقم يشمل نفقات تمثيلهم. أما بالنسبة لنواب الوزراء ونواب المديرين، فقد كان راتبهم لعام 2022 أكثر بقليل من 11 مليون بيزو.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرع القضائي، والقوات العسكرية، والشرطة الوطنية، ومكتب المدعي العام وغيرها من الهيئات الإشرافية، فضلا عن المعلمين الذين يعملون مباشرة في الدولة، استفادوا أيضا من هذه الزيادة في المرتبات.





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