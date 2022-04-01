مجموعة المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2022 في قطر: أيام وأوقات وملاعب المباريات الثلاث

قررت ثروة الكرات أن الأرجنتين جزء من المجموعة C من كأس العالم في قطر وستشارك المنطقة مع المملكة العربية السعودية والمكسيك وبولندا. سيقام فريق ليونيل سكالوني أول مباراة له في 22 نوفمبر ضد المملكة العربية السعودية على ملعب لوسيل.

في حالة التقدم في المسابقة، سيغادر منافسوهم في الجولة السادسة عشرة المنطقة D التي تشكل فرنسا، Repechage of Conmebol مقابل آسيا (بيرو مقابل الإمارات العربية/أستراليا) والدنمارك وتونس.

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جدول أعمال الأرجنتين في كأس العالم

• التاريخ 1:

الثلاثاء 22 نوفمبر

16hs: الأرجنتين ضد العربية السعودية (استاد لوسيل)





• التاريخ 2:

السبت 26 نوفمبر

10 صباحًا: الأرجنتين مقابل المكسيك (استاد المدينة التعليمية)





• التاريخ 3

الأربعاء، 30 نوفمبر

16hs: الأرجنتين ضد بولونيا (استاد لوسيل)





* توقيت الأرجنتين

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