سيمبرتون الوطني العظيم، التزام باستعادة النظم البيئية في كولومبيا

أعلنت وزارة البيئة أنه بين الجمعة 22 أبريل، التاريخ الذي يتم فيه الاحتفال بيوم الأرض، و29 من نفس الشهر، وهو اليوم الذي يتم فيه الاحتفال بيوم الشجرة، سيقام البذر الوطني العظيم، وهي مبادرة تسعى للمساهمة في هدف زراعة 180 مليون شجرة في كولومبيا بحلول عام 2022.

أعلن ذلك وزير البيئة، كارلوس إدواردو كوريا، الذي أوضح أن هذه الأيام الضخمة لزراعة الأشجار المحلية، والتي سيتم رصدها ومراقبتها من قبل السلطات البيئية، توفر فوائد مثل ترشيح الملوثات الحضرية والجزيئات الصغيرة؛ تنظيم المياه و تدفقها و تحسينها, و التخفيف من تغير المناخ عن طريق امتصاص ثاني أكسيد الكربون; و الحفاظ على التنوع البيولوجي الحضري و زيادته من خلال توفير الموائل و الغذاء و الحماية لل نباتات و الحيوانات.

«عندما نزرع شجرة، نزرع الحياة. أدعو جميع الكولومبيين للانضمام إلينا في هذا اليوم الوطني. سنخبر العالم مرة أخرى أن كولومبيا لاعب رئيسي في المعركة العالمية ضد تغير المناخ وأنه من خلال الأشجار سنجعل كولومبيا تتنفس بشكل أفضل. لقد أبلغنا بالفعل عن زراعة أكثر من 118 مليون شجرة في جميع أنحاء البلاد. من خلال الحقائق التي نحققها»، قال رئيس محفظة Ambiente.

يتم تنفيذ هذه المبادرة في إطار برنامج «Respira»، الذي يسعى للمساهمة في تعليم وحفظ واستعادة النظم البيئية في البلاد، والذي تم إطلاقه مؤخرًا لتوليد ملكية التثقيف البيئي والتنوع البيولوجي والوعي بالموارد الطبيعية تمثل واحدة من ثروات كولومبيا العظيمة.

أين تزرع؟

بالنسبة للأفراد أو المؤسسات المهتمة بالمشاركة في أيام Sembraton الوطني العظيم، يجب عليهم اختيار نبات أصلي من منطقتهم بارتفاع أكبر من 30 سم، ويجب عليهم أيضًا اختيار مكان للقيام بالزراعة، والتأكد من أن هذا المكان ليس خشنًا مع التربة الصخرية، مع المنحدرات العالية، مع مستويات عالية من التآكل أو الحركات الجماعية؛ تجنب محيط مرور الكابلات ذات الجهد العالي، خطوط أنابيب القنوات، خطوط أنابيب الغاز أو خطوط أنابيب النفط.

كيف تفعل ذلك؟

«أولاً، يجب حفر حفرة بحجم ضعف حجم حاوية نقل النبات وعرضها 30 سم على الأقل؛ ثانيًا، قم بإزالة الأعشاب المحيطة التي تمنع النمو؛ ثالثًا، يجب وضع النبات داخل الجوف مع تمدد الجذر، بحيث يكون الجذع في مستوى الأرض؛ رابعا، التربة يجب أن تضاف مع الأسمدة (العضوية، السماد من حيوانات المزرعة)؛ خامسا، فمن المستحسن أن تضغط جيدا حولها لإزالة الهواء، وأخيرا، ترطيب النبات مع ما يكفي من الماء»، قالت وزارة البيئة.

أخيرًا، دعت المحفظة المشاركين في المؤتمر إلى الإبلاغ عن البذر على عداد الكيان الموجود على https://www.respira2030.gov.co/sumate-a-la-iniciativa/ أو من خلال تطبيق «Respira 2030"، مع الدعوة إلى زراعة الأنواع المحلية.

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